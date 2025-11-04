Hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán vàng miếng gấp 3 lần giá mua vào

Trong phiên ngày 4/11, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm đồng loạt 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đáng chú ý, hai doanh nghiệp chỉ giảm 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng…

Sau nhịp tăng trong phiên đầu tuần, giá mua/bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng miếng, niêm yết tại 146,2 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cập nhật lúc 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (3/11), giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra. Tính đến 15 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 145,2 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,2 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận mức giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Cập nhật lúc 15 giờ, cả hai thương hiệu trên đều đặt giá bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và 147,3 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 146,8 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/11, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 4/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm cũng xuất hiện tại hầu hết các hệ thống lớn với mức giảm dao động từ 100 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với phiên hôm qua (3/11).

Sáng 4/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đề xuất mức thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng cũng như điều chỉnh phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Mở cửa phiên sáng, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ, hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

So với giá chốt phiên 3/11, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều trong khi giá giao dịch tại PNJ không đổi.

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng ngay Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,4 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Cập nhật lúc 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 4/11.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 139,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và chiều bán và duy trì đến hết phiên sáng

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 138,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 3/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận tổng mức giảm là 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 4/11.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 146,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ sau 20 phút mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín minh Châu niêm yết tại 145,9 triệu – 148,9 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 145,7 triệu – 148,7 triệu đồng/lượng, giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ ngày 4/11, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì mức giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 4/11 so với phiên 3/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu ghi nhận 2 nhịp giảm và 1 nhịp tămg trong phiên 4/11 với tổng mức giảm là 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Sau gần 2 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng trong khi giữ nguyên giá bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 145,7 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cập nhật lúc 15 giờ ngày 4/11, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 145,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng ngày 4/11. Giá giao dịch vàng nhẫn giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 3/11. Tính đến 15 giờ ngày 4/11, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.