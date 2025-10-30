Giá nhà vẫn tăng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Phan Dương
30/10/2025, 19:09
Khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư... là những yếu tố đẩy giá chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng lên.
Chiều 30/10, Bộ Xây dựng đã công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2025. Theo thống kê của Bộ, nhìn chung, giá giao dịch nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, tuy nhiên tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh..., giá giao dịch chung cư vẫn duy trì xu hướng tăng.
Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. Theo đó, giá thứ cấp cũng trên đà tăng và thiết lập mặt bằng mới, đặc biệt là tại các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ.
Tại Hà Nội, trong quý 3 vừa qua, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2 (tăng 15 triệu đồng/m2 so với quý trước), trong đó, hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.
Cụ thể, dự án Lancaster Legacy có mức giá rao bán trung bình 149 triệu đồng/m2; Heritage West Lake trung bình 140 triệu đồng/m2; Discovery Complex rao bán trung bình 115 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue là 105 triệu đồng/m2, Vinhomes Global Gate 110-130 triệu đồng/m2…
Ở phân khúc cao cấp, Sun Feliza Suites Cầu Giấy có giá rao bán từ 160-180 triệu đồng/m2; The Nelson Private Residences từ 130–180 triệu đồng/m2; Starlake Tây Hồ Tây ở mức 130–180 triệu đồng/m2.
Tại TP. Hồ Chí Minh (cũ), giá căn hộ chung cư cũng tiếp tục tăng, tập trung ở các phân khúc trung cấp và cao cấp. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2 (quý trước là 89 triệu đồng/m2), một số tại khu vực trung tâm có mức giá trung bình từ 120-150 triệu đồng/m2.
Trong quý 3, giá rao bán cụ thể tại dự án Fiato Premier là 50-60 triệu đồng/m2; The 9 Stellars giai đoạn mới được rao bán từ 76–92 triệu đồng/m2; dự án Paris Hoàng Kim (gần KĐT Thủ Thiêm) ghi nhận mức giá khoảng 88–95 triệu đồng/m2...
Ở phân khúc cao cấp và hạng sang có một số dự án đáng chú ý như: Lancaster Legacy đang có giá bán từ 168–210 triệu đồng/m2; The Opusk Residence ghi nhận mức giá từ 225–290 triệu đồng/m2; Grand Manhattan dao động từ 150–190 triệu đồng/m2; Empire City từ 142–178 triệu đồng/m2; The Metropole Thủ Thiêm – giai đoạn mới đang rao bán với giá từ 180–225 triệu đồng/m2.
“Sự cải thiện hạ tầng giao thông cùng tình trạng nguồn cung hạn chế tại nhiều khu vực là hai yếu tố chính hỗ trợ mặt bằng giá hiện nay. Các công trình trọng điểm như tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đường Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4, ... đang góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực liên quan”, Bộ Xây dựng nhận định.
Còn với TP. Hồ Chí Minh mở rộng (tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy các dự án căn hộ trung và cao cấp có xu hướng tăng nhẹ, tiếp tục thu hút người mua ở thực, nhờ hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch – dịch vụ, cùng nâng cấp hạ tầng giao thông quan trọng, trong đó có cao tốc Biên Hòa – TP. Hồ Chí Minh – ven biển, đường ven biển kết nối vùng Đông Nam Bộ…
Trong khi đó, với các thành phố khác như Hải Phòng, Cần Thơ, giá căn hộ chung cư trong quý 3 nhìn chung ổn định, hoặc tăng từ 1–2% so với quý 2. Cụ thể, tại Hải Phòng, dự án The Minato Residence có giá rao bán khoảng 42–59 triệu đồng/m2; dự án Sentosa Sky Park có giá rao bán khoảng 40–49 triệu đồng/m2. Nguồn cung tại thị trường Hải Phòng trong quý hạn chế, tuy nhiên nhu cầu mua ở thực vẫn duy trì ổn định, đặc biệt tại các dự án có vị trí gần trung tâm và hạ tầng giao thông phát triển.
Tại Cần Thơ, hiện, chung cư Cara River Park có giá rao bán dao động từ 50–57 triệu đồng/m2; Thiên Quân Marina Plaza có giá rao bán dao động từ 30–35 triệu đồng/m2.
Còn tại thành phố Đà Nẵng, thị trường căn hộ có mức giá rao bán tăng khoảng 7% so với quý trước. Một số dự án trung và cao cấp vẫn duy trì sức mua tốt nhờ vị trí trung tâm và tiện ích hoàn thiện. Hiện dự án F. Home có giá rao bán khoảng 60 – 74 triệu đồng/m2; dự án Monarchy ven sông Hàn dao động 50 – 60 triệu đồng/m2...
Qua diễn biến thực tế trên thị trường, Bộ Xây dựng nhận định giá nhà tại các thành phố lớn vẫn đang neo ở mức rất cao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm: khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...
Bộ cũng cho biết, trong thời gian tới, để góp phần tăng nguồn cung, kéo giảm giá nhà, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất là, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền hơn nữa; nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.
Thứ hai là, nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực để tạo hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân.
Thứ ba là, tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Thứ tư là, tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao/thuê đất thực hiện dự án để sớm hoàn thành các dự án bất động sản, tạo nguồn cung cho thị trường.
Thứ năm là, tăng cường quản lý thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định, an toàn, bền vững.
16:04, 30/10/2025
