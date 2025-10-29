Đề xuất giá đất mới tại Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực, dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Theo đề xuất mới, giá đất ở cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí mặt đường tại các tuyến phố: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay- Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông- Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/12/2026. Dự kiến giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, giá đất nông nghiệp, gồm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được xác định căn cứ theo mục đích sử dụng, phân vùng địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi) và được quy định cụ thể tại các phụ lục kèm theo.

Đáng chú ý, giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư được xác định cao hơn, nhưng không vượt quá 50% giá đất nông nghiệp cùng loại trong khu vực.

Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, mức giá được quy định chi tiết tại các phụ lục từ số 01 đến số 17. Giá đất phi nông nghiệp khác được xác định theo phân loại và hướng dẫn tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các khu tái định cư.

Với đất chưa sử dụng, khi cần tính giá để phục vụ bồi thường hoặc xử lý vi phạm, sẽ căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất để xác định. Trường hợp đất chưa sử dụng được phép đưa vào sử dụng, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng mức giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng theo quy định.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường trong việc lập, trình, điều chỉnh phương án giá đất.

Sở có nhiệm vụ định kỳ cập nhật biến động giá đất để trình UBND thành phố ban hành bảng giá đất 5 năm một lần và tổng hợp tình hình điều chỉnh hằng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đề xuất mới, giá đất tại Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực, thay vì theo ranh giới quận, huyện như trước.

Quy định này được xây dựng trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch.

Khu vực 1, gồm các phường trong vành đai 1 có giá đất cao nhất, bao gồm: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Giá đất ở cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 (mặt đường) tại các tuyến phố, như: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay- Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông- Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ, Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông- Lê Duẩn)... Mức này tăng khoảng 2% so với bảng giá hiện hành.

Giá thấp nhất ở vị trí 1 trong khu vực được ghi nhận tại phố Đồng Cổ, hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm là 255,3 triệu đồng/m2, tăng 2% so với hiện nay.

Mức tăng 2% được áp dụng chung cho các khu vực khác, gồm: Khu vực 2 (phường trong vành đai 2); khu vực 3 (phường từ vành đai 2 đến vành đai 3); khu vực 4 và 5 (phường ngoài vành đai 3, bên hữu sông Hồng, trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện); khu vực 6 (phường trong ranh giới sông Hồng- sông Đuống- Vành đai 3).

Giá đất ở được đề xuất có mức tăng mạnh tại các xã ngoại thành. Trong đó khu vực 9 (gồm các xã: Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có mức tăng cao nhất, khoảng 26%. Giá đất cao nhất tại nhóm này là 64,7 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 trên quốc lộ 32 (đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba vào khu đô thị Kim Chung- Di Trạch). Bình quân giá đất ở vị trí 1, khu vực 9 là 30,4 triệu đồng/m2, tăng từ mức 26,8 triệu đồng/m2 hiện nay.

Khu vực 7 (gồm 9 xã: Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) với mức tăng đề xuất 25%.