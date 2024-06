Giá tăng gấp đôi sau 1 năm, Tổng giám đốc FTS mua thêm hơn 160.000 cổ phiếu

Ông Nguyễn Điệp Tùng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE).

THeo đó, ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT FTS đã mua thành công 160.150 cổ phiếu FTS như đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 3-7/6, theo phương thức trực tiếp từ tổ chức phát hành (mua cổ phiếu ESOP).

Sau giao dịch, ông Điệp Tùng đã nâng sở hữu tại FTS lên gần 7,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,373%.

Trước đó, công ty đã phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về thời gian chuyển nhượng, 50% cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; 50% sẽ được tự do chuyển nhượng sau 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



Như vậy, ông Tùng đã được mua 160.150 cổ phiếu FTS với giá chiết khấu khoảng 78% so với thị giá hiện tại.

Hiện đóng cửa phiên 11/6, cổ phiếu FTS tăng gần 1% lên mức 47.500 đồng/CP, đây là mức giá đóng cửa cao kỷ lục của cổ phiếu này và nếu tính trong khoảng 1 năm, giá cổ phiếu này đã lên hơn gấp đôi (20.150 đồng/cp chốt phiên 3/1/2023).

Mới đây, ngày 6/6, FTS đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 107 tỷ đồng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 16/5.

Đồng thời, thời điểm này Công ty cũng chốt quyền phát hành hơn 85,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tối đa 858,26 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2024, FTS báo lãi gần 167 tỷ đồng, tăng 110,56% so với cùng kỳ (79,136 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng mạnh là do doanh môi giới và lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng trưởng lần lượt 24,3% và 27,41%. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính (mã MSH) là 68,04 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ chỉ có 16 triệu đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, Chứng khoán FPT đặt mục tiêu doanh thu 845 tỷ đồng, giảm 8,29% so với 2023 (921 tỷ), lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, giảm 17,65% so với thực hiện trong năm 2023 (510 tỷ).