Giá tăng trần 5 phiên liên tiếp, HOSE yêu cầu VSC giải trình

Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa phiên ngày 12/8, giá cổ phiếu VSC đóng cửa ở mốc 27.700 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong 1 năm qua và đến ngày 18/8, giá cổ phiếu này tăng lên mốc 36.200 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu VSC của Công ty Cổ phần Container Việt Nam tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ ngày 12/08/2025 đến 18/08/2025).

Cụ thể, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu VSC, HOSE nhận thấy giá cổ phiếu đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Căn cứ quy định tại Khoản 1q Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời căn cứ công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc HoSE yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sản từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Do đó, HOSE đề nghị VSC thực hiện công bố thông tin theo các quy định đã nêu trên.

Được biết, ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ phiếu VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.

Đáng chú ý, ngay trong phiên này, giá VSC bật tăng kịch trần lên 27.700 đồng/cổ phiếu, ước tính mang về cho VietinBank Capital khoảng 415 tỷ đồng.

Như vậy trong 1 tháng qua, VietinBank Capital đã liên tục bán ra cổ phiếu VSC khi giá cổ phiếu này liên tục tăng và đạt mốc 29.600 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong 1 năm qua và hiện là phiên chiều ngày 14/8, giá cổ phiếu này tiếp tục tăng lên 31.650 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 25/07, VietinBank Capital đã bán 17,5 triệu cổ phiếu và giảm sở hữu từ 68,125 triệu cổ phiếu, chiếm 18,2%; ước tính thu về khoảng 357,5 tỷ đồng.

Tiếp đến là ngày 29/7, Quỹ này bán tiếp 10,1 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 50,525 triệu cổ phiếu, chiếm 13,52% xuống 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% và thu về khoảng 232 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 lần thoái vốn, VietinBank Capital đã bán tổng cộng 42,6 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 1.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ sở hữu từ 19% vào tháng 2/2025 xuống chỉ còn hơn 6% vốn tại VSC.

Mới đây, Hội đồng Quản trị VSC đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines với tỷ lệ góp vốn 60% và người đại diện theo ủy quyền của VSC tại doanh nghiệp này là Tổng giám đốc VSC, ông Tạ Công Thông.