VSC muốn chi thêm hơn 800 tỷ, tăng sở hữu tại HAH lên hơn 21%

Nếu giao dịch thành công, VSC sẽ nâng sở hữu tại HAH từ 21,86 triệu cổ phiếu, chiếm 12,947% lên 35,86 triệu cổ phiếu, chiếm 21,238% vốn tại HAH.

CTCP CONTAINER Việt Nam - Viconship (mã VSC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE)

Theo đó, VSC vừa đăng ký mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026.

Cũng trong ngày 22/12, VSC đã mua thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu HAH. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại HAH lên 20,863 triệu cổ phiếu, chhiếm 12,355% lên 21,863 triệu cổ phiếu, chiếm 12,947%.

Cùng chiều mua, từ ngày 26/12 đến 23/1/2026, ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAH. Nếu thành công, ông Hạnh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 222.851 cổ phiếu, chiếm 0,132% lên hơn 1,22 triệu cổ phiếu chiếm 0,724%, nhằm tăng đầu tư.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, HAH ghi nhận doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ (2.781,4 tỷ). Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ (452 tỷ).

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, HAH dự kiến doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 22/12, giá cổ phiếu HAH tăng thêm 4% lên mốc 59.800 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong 1 năm qua với vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 10.000 tỷ đồng.



Tạm tính theo thị giá HAH hiện tại, Viconship có thể phải chi hơn 800 tỷ cho giao dịch lần này.