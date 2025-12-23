Victory Holding bán hết cổ phiếu tại DXS, nhưng lại làm cổ đông lớn tại DXG

Theo dữ liệu giao dịch phiên 18/12, có 46.479.895 cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận có trị giá 451.319.780.450 đồng, tương ứng 9.710 đồng/cổ phiếu và cao hơn giá kết phiên 7% (9.080 đồng/cổ phiếu).

Victory Holding Investment Limited báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS-HOSE).

Theo đó, Victory Holding Investment Limited thông báo đã bán thành công 46.479.895 cổ phiếu, chiếm 8,03% vốn tại DXS, trong phiên 18/12/2025.

Được biết, công ty mẹ của DXS là CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) đã hoàn tất việc phát hành 93,5 triệu cổ phiếu với giá bình quân 18.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số thu ròng là hơn 1.738,6 tỷ đồng.

Trong danh sách DXG công bố, Victory Holding đã mua hơn 65 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của DXG và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 5,88%. Ước tính Victory Holding đã chi hơn 1.200 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Hơn 28 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho 3 quỹ thuộc Dragon Capital gồm Hanoi Investments Holdings Limited (21 triệu cổ phiếu), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (3,07 triệu cổ phiếu) và Vietnam Enterprise Investments Limited (4 triệu cổ phiếu).

Ngược với chiều mua vào thì hai quỹ khác thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Saigon Investments Limited lại lần lượt bán ra 700.000 cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 09/12.



Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital tại DXG vẫn tăng từ 83,274 triệu cổ phiếu, chiếm gần 7,49% lên 109,644 triệu cổ phiếu, chiếm gần 9,86% tại DXG.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu đối với CTcổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (DXG) xuống 24.000 đồng/cổ phiếu, nhưng nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua", do giá cổ phiếu DXG đã điều chỉnh khoảng 19% trong ba tháng qua.

Theo VCSC, việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu là do yếu tố pha loãng từ kế hoạch phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu (tương đương 9,18% số lượng cổ phiếu hiện hữu) với giá 18.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến nhận tiền trong giai đoạn 01–08/12/2025; giả định WACC tăng lên mức 14,4% (từ mức 13,8% trước đây); và định giá mảng môi giới BĐS giảm.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2025 đạt 71 tỷ đồng (-23% QoQ, -56% YoY), với doanh thu chủ yếu đến từ doanh số bàn giao theo kế hoạch tại dự án Gem Sky World (GSW) và mảng môi giới BĐS. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ tăng +15% YoY, đạt 294 tỷ đồng.

Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng mạnh 74% YoY, đạt 512 tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc tái khởi động hoạt động mở bán và số lượng bàn giao tại GSW tăng, và mảng môi giới BĐS tiếp tục tăng trưởng.

Đáng chú ý, VCSC điều chỉnh tăng lần lượt 7%/8% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025/26, chủ yếu do kỳ vọng biên lợi nhuận ròng tăng nhẹ, phản ánh giả định mức thuế thấp hơn của VCSC và phù hợp với KQKD 9 tháng 2025.

Đồng thời, VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng của DXG sẽ tăng mạnh, lần lượt đạt 10,4 nghìn tỷ đồng/19,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2025/26, từ mức thấp trong giai đoạn 2023–2024. Dự báo tích cực này được hỗ trợ bởi việc tái khởi động dự án The Privé vào giữa năm 2025 và dự án GSW vào năm 2026. Tuy nhiên rủi ro đối với công ty là mở bán các dự án mới chậm hơn dự kiến.