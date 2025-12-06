Giá thực phẩm tăng sau bão đẩy CPI tháng 11/2025 tăng 0,45%

Giá thực phẩm tăng sau bão đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 3,28% so với tháng 12/2024; tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước...

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/12, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 11 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm giao thông tăng 1,07% (tác động làm tăng CPI chung 0,11 điểm phần trăm), trong đó, chỉ số giá dầu diesel tăng 5,23%; chỉ số giá xăng tăng 2,41% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Thêm vào đó, giá xe máy tăng 0,03%; phụ tùng ô tô tăng 0,29%. Giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 3,61%; vận tải hành khách kết hợp tăng 0,57% do nhu cầu đi lại tăng...

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,95% (tác động làm CPI chung tăng 0,34 điểm phần trăm). Trong đó: Thực phẩm tăng 1,33% (tác động làm CPI chung tăng 0,3 điểm phần trăm); ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34% ; lương thực tăng 0,30% .

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,30%, chủ yếu ở một số mặt hàng như: Giá đồ trang sức tăng 3,22% theo giá vàng thế giới; dụng cụ cá nhân không dùng điện tăng 0,04%; hàng chăm sóc cơ thể và sửa chữa đồng hồ đeo tay, sửa chữa đồ trang sức cùng tăng 0,19%; dịch vụ về hiếu, hỷ tăng 0,22%; dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 0,47%; dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 0,79%...

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 11/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Cũng theo báo cáo của Cục thống kê, lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,29% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/11/2025, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.109,63 USD/ounce, tăng 1,96% so với tháng trước. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng so với tháng trước do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn cuối năm, cùng với nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất bước vào mùa cao điểm lễ hội và mùa cưới tại châu Á.

Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại rủi ro leo thang khi tình hình xung đột địa chính trị tại một số khu vực bước vào giai đoạn căng thẳng mới, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 1,90% so với tháng trước; tăng 64,44% so với cùng kỳ năm trước; tăng 66,74% so với tháng 12/2024; bình quân 11 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 45,77% so với cùng kỳ năm trước.

Giá USD trong nước tháng 11 biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/11/2025, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 99,64 điểm, tăng 1,20% so với tháng trước chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD tăng cao trước các diễn biến xung đột địa chính trị khó lường.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 11 giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,60% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,51% so với tháng 12/2024. Bình quân 11 tháng năm 2025, chỉ số giá USD tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước.