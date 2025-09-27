Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo
Nguyễn Thuấn
27/09/2025, 20:03
Những bằng chứng khảo cổ gần 13.000 năm tuổi được công bố tại hội nghị ở Ninh Bình đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái độc đáo, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Ngày 27/9, tại chùa Bái Đính, phường
Tây Hoa Lư, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị quốc tế “Công
tác nghiên cứu khoa học gắn liền với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản
văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”. Sự kiện thu hút
sự tham dự của các nhà quản lý văn hóa, du lịch cùng nhiều chuyên gia khảo cổ học,
lịch sử trong nước và quốc tế.
Tại hội nghị, ông Trần Song Tùng,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh hội nghị không chỉ khẳng
định cam kết và nỗ lực của tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là dịp
công bố những kết quả nổi bật của Chương trình nghiên cứu khảo cổ học SUNDASIA.
Đáng chú ý, các nhà khoa học đã phát hiện di cốt người tiền sử có niên đại gần
13.000 năm cùng nhiều bằng chứng về hình thái, di truyền và đời sống cư dân hậu
kỷ Pleistocene tại Quần thể danh thắng Tràng An.
Thời gian qua, Ninh Bình đã liên
tục triển khai các chương trình nghiên cứu chuyên sâu, bổ sung thêm giá trị
khoa học cho Di sản. Tại hang Thung Bình 1, các nhà khảo cổ đã khai quật được
di cốt có niên đại trên 12.000 năm, kèm theo dữ liệu về niên đại, địa tầng, hệ
động thực vật cổ và hình thức chôn cất. Những kết quả này góp phần khẳng định
Tràng An như một “bảo tàng sống” về tiến hóa tự nhiên và văn hóa nhân loại, đồng
thời mở rộng nguồn tư liệu cho nghiên cứu nhân học, di truyền học và sự hiện diện
của các loài động vật quý hiếm từng tồn tại ở khu vực này.
Theo các chuyên gia, những phát
hiện khoa học mới không chỉ phục vụ nghiên cứu mà còn định hướng cho công tác bảo
tồn và phát huy giá trị Di sản trong tương lai. Đây là kết quả của sự hợp tác
chặt chẽ giữa tỉnh Ninh Bình và các nhà khoa học trong nước, quốc tế, đặc biệt
là sự tham gia tích cực của các trường đại học tại Vương quốc Anh.
Tại hội nghị, TS. Ryan
Rabett, chuyên gia Khảo cổ học, Đại học Queen’s Belfast (Vương quốc Anh), đã giới
thiệu về dự án nghiên cứu SUNDASIA. Dự án này tập trung vào khảo cổ học khu vực
Đông Nam Á và đã phát hiện nhiều dấu tích quan trọng, trong đó có bộ xương người
gần 13.000 năm tuổi cùng bằng chứng DNA ty thể sớm nhất ở Việt Nam. Đây là nguồn
thông tin quý giá về lịch sử tiến hóa và mối quan hệ sinh học của cư dân trong
khu vực.
Ngoài ra, TS. Nguyễn Việt,
Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, gợi mở hướng phát triển sản phẩm du lịch
trải nghiệm mới mang tên “Sống cùng người tiền sử Tràng An”. Ý tưởng này nhấn mạnh
việc tái hiện không gian sinh hoạt, ẩm thực, văn hóa của cư dân cổ để du khách
có thể trải nghiệm và hiểu rõ hơn giá trị của Di sản.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định công tác nghiên cứu khoa học tại Tràng An
thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là phát hiện về người
tiền sử tại hang Thung Bình 1 được công bố trên tạp chí Royal Society B (Anh).
Những bằng chứng khảo cổ này làm sáng tỏ mối liên hệ giữa thiên nhiên và con
người qua hàng chục nghìn năm, đồng thời củng cố tính toàn vẹn, giá trị nổi bật
toàn cầu của Di sản. Đây cũng là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch văn
hóa – sinh thái đặc sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo sinh kế bền
vững cho người dân.
Các kết quả nghiên cứu không chỉ
được ghi nhận trong nước mà còn được 73 hãng tin quốc tế và 86 bài báo giới thiệu,
khẳng định vị thế khoa học của Tràng An trên bản đồ thế giới. Hội nghị lần này
diễn ra đúng Ngày Du lịch Thế giới (27/9), càng có ý nghĩa khi Ninh Bình chuẩn
bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương vào năm 2030.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh
Bình gửi lời cảm ơn các bộ, ngành Trung ương, UNESCO, cộng đồng khoa học quốc tế
và đặc biệt là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã đồng hành, hỗ trợ nhiều
chương trình nghiên cứu. Ông bày tỏ tin tưởng Tràng An sẽ tiếp tục đạt nhiều
thành tựu khoa học mới, đóng góp cho bảo tồn di sản, phát triển bền vững của
Ninh Bình, Việt Nam và thế giới.
Công bố Đề án nghiên cứu về Lượng giá giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An
14:44, 01/11/2024
Xây dựng khu du lịch Tràng An thành động lực phát triển của Ninh Bình
Sự nổi lên của trào lưu matcha trong giới trẻ cho thấy một điều sâu xa hơn: không phải là do cách mọi người dùng đồ uống ra sao, mà là mỗi thức uống giúp thể hiện bản thân như thế nào…
"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long
Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.
Những thức quà của mùa Trung thu
Trung thu, một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Việt, không chỉ là dịp để sum vầy bên gia đình mà còn là thời điểm để thưởng thức những thức quà đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa...
Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...
Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất
Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: