Giá trị thực định hình bất động sản cao cấp Lạng Sơn: Dấu ấn Tuấn Nghĩa Group tại Bến Bắc Riverside

Thị trường bất động sản đang dịch chuyển theo hướng đề cao giá trị sử dụng và chất lượng sống, kéo theo những yêu cầu cao hơn trong phát triển dự án. Tại Lạng Sơn, Tuấn Nghĩa Group lựa chọn triển khai dự án Bến Bắc Riverside với định hướng nhất quán: ưu tiên giá trị sử dụng, nâng chuẩn chất lượng sống và phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp ngay từ đầu.

TỪ GUỒNG QUAY CÔNG NGHIỆP ĐẾN TRIẾT LÝ SỐNG XANH

Khởi đầu từ lĩnh vực cơ khí chính xác và tiên phong trong ngành xe điện, Tuấn Nghĩa Group sớm hình thành nền tảng phát triển gắn với yếu tố bền vững. Việc tiếp cận các tiêu chuẩn về năng lượng sạch và giảm phát thải không dừng ở yêu cầu sản xuất, mà dần trở thành định hướng xuyên suốt trong tư duy vận hành.

Với doanh nghiệp, “xanh” không phải là thông điệp truyền thông, mà được hình thành từ quá trình tích lũy thực tiễn, nơi mỗi sản phẩm đều gắn với hiệu quả sử dụng và trách nhiệm dài hạn. Khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, nền tảng này tiếp tục được kế thừa. Tư duy tối ưu từ ngành xe điện được chuyển hóa vào quy hoạch và xây dựng, hướng tới những không gian sống cân bằng, nơi hệ thống cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật được tính toán nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Sự chuyển dịch này cho thấy bất động sản không phải là bước đi tách biệt, mà là sự tiếp nối của một hệ tư duy phát triển của ban lãnh đạo Tuấn Nghĩa Group. Yếu tố môi trường và hiệu quả vận hành trở thành trục xuyên suốt, kết nối giữa nền tảng công nghiệp và định hướng đô thị. Từ nền tảng đó, Tuấn Nghĩa Group bước vào bất động sản với một cách tiếp cận rõ ràng hơn, nơi giá trị sử dụng thực trở thành tiêu chí cốt lõi trong phát triển dự án.

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DỰA TRÊN GIÁ TRỊ THỰC

Khi bước vào thị trường địa ốc, Tuấn Nghĩa Group lựa chọn phát triển các dự án theo chuẩn mực cao cấp, lấy giá trị sử dụng thực làm nền tảng, với trọng tâm là chất lượng sống và khả năng vận hành dài hạn.

Triết lý này được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời dự án, từ nghiên cứu tiền khả thi, quy hoạch tổng thể đến thi công và vận hành. Các giai đoạn được kiểm soát theo hướng đồng bộ và hoàn thiện, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng ổn định theo thời gian.

Tuấn Nghĩa Group phát triển bất động sản dựa trên giá trị sử dụng thực và chất lượng sống. Ảnh phối cảnh.

Mỗi dự án được định hình như một cộng đồng sống có chọn lọc, nơi quy hoạch, cảnh quan và hạ tầng được tổ chức như một chỉnh thể thống nhất. Hệ thống cây xanh, mặt nước và không gian công cộng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường sống cân bằng giữa riêng tư và tiện nghi.

Ở góc độ phát triển, giá trị bất động sản không chỉ đến từ những yếu tố dễ nhận thấy, mà được tích lũy qua chất lượng sử dụng và trải nghiệm sống. Khi dự án đáp ứng nhu cầu ở thực và vận hành ổn định, giá trị tài sản sẽ dần hình thành trong dài hạn, phù hợp với xu hướng thị trường ưu tiên chất lượng sống và tính bền vững.

TÀI SẢN LÕI TRUNG TÂM VÀ CÂU CHUYỆN GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TẠI BẾN BẮC RIVERSIDE

Triết lý phát triển bền vững của Tuấn Nghĩa Group đã và đang được hiện thực hóa tại dự án Bến Bắc Riverside, tọa lạc tại số 136 đường Bến Bắc, lõi thành phố Lạng Sơn. Đây là khu vực có quỹ đất ngày càng hữu hạn, nơi giá trị được hình thành từ hạ tầng, giao thương và nhịp sống đô thị ổn định.

Từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống thương mại - dịch vụ như chợ Đông Kinh, Vincom Plaza, các tuyến phố mua sắm sầm uất; đồng thời kết nối thuận tiện tới cụm hành chính, trường học, bệnh viện và các trục giao thông chính của thành phố, tất cả chỉ trong 5 phút di chuyển. Đây là lợi thế đặc trưng của các khu đất nội đô đã phát triển hoàn chỉnh, nơi mọi tiện ích không nằm ở “tương lai”, mà đã hiện hữu và vận hành ổn định.

Chính nền tảng hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận đa điểm là yếu tố trực tiếp thiết lập mặt bằng giá khu trung tâm. Thực tế ghi nhận, tại khu vực Bến Bắc, các tuyến phố có hoạt động kinh doanh sôi động đang hình thành mặt bằng giá ở ngưỡng cao. Mặt bằng này phần nào phản ánh giá trị của những khu vực đã hoàn thiện về hạ tầng và tích lũy được dòng giao thương bền vững theo thời gian.

Với vị trí lõi nội đô và mặt bằng giá đã được thiết lập, Bến Bắc Riverside được định hướng theo mô hình tương xứng. Theo đó, dự án được quy hoạch là khu đô thị compound khép kín đầu tiên tại Lạng Sơn. Trong bối cảnh khu vực trung tâm chủ yếu là các khu dân cư hiện hữu phát triển mở, mô hình này tạo ra sự khác biệt về tổ chức không gian và tính riêng tư trong vận hành. Với nguồn cung còn rất hạn chế, đây được xem là một trong những dự án hiếm hoi, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống theo chuẩn cao cấp.

Bến Bắc Riverside được quy hoạch theo chuẩn sống cao cấp và đồng bộ. Ảnh phối cảnh.

Với lợi thế vị trí đắc địa, cùng định hướng nhất quán từ đầu, Bến Bắc Riverside đang thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực và giới đầu tư. Các thông tin về dự án đang được săn đón và thị trường đang chờ đợi những công bố chính thức từ Chủ đầu tư.

Mang tinh thần của một doanh nghiệp phát triển bền vững, Tuấn Nghĩa Group từng bước đưa triết lý “xanh” vào cách tiếp cận bất động sản. Bến Bắc Riverside vì thế không chỉ là một dự án, mà góp phần thiết lập chuẩn mực sống mới tại Lạng Sơn, nơi giá trị được hình thành từ chất lượng không gian và vận hành dài hạn.

Bến Bắc Riverside – Ngọc trong lòng phố – Sắp ra mắt

Vị trí: 136 đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chủ đầu tư: Tuấn Nghĩa Group

