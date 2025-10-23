Vàng sụt giá phiên thứ hai liên tiếp, SPDR Gold Trust xả 6 tấn

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động trong biên độ rộng và chốt phiên với mức giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/10), dù giới phân tích nhận định không có nguyên nhân cụ thể nào ngoài yếu tố kỹ thuật...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh sau nhiều phiên liên tiếp mua ròng với khối lượng lớn.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,11%, giao dịch ở mức 4.103,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Trong vòng hai ngày, giá vàng giao ngay quy đổi đã “bốc hơi” 8,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.123 đồng (mua vào) và 26.353 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.099,5 USD/oz, giảm 26,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,64%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 43,7 USD/oz, tương đương giảm 1,06%, đóng cửa ở mức 4.065,4 USD/oz.

Trước phiên giảm này, giá vàng giao ngay đã giảm 5,3% và giá vàng giao sau giảm hơn 5,7% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong vòng hơn 5 năm trở lại đây. Biên độ dao động của giá vàng trong phiên ngày thứ Ba lên tới gần 300 USD/oz.

Trong phiên ngày thứ Tư, giá vàng tiếp tục giằng co trong vùng rộng, phản ánh cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe đầu cơ giá lên và giá xuống. Có thời điểm, giá vàng giao ngay tụt về sát mốc 4.000 USD/oz, có lúc vượt 4.160 USD/oz, tương đương biên độ hơn 150 USD/oz.

Hai phiên bán tháo liên tiếp khiến giá vàng mất gần 300 USD/oz so với mức kỷ lục mọi thời đại gần 4.400 USD/oz thiết lập vào đầu tuần.

Ngoài áp lực chốt lời sau khi giá lập kỷ lục, giới phân tích nói rằng không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào khiến vàng bị bán tháo mạnh như vậy trong tuần này. “Chúng tôi tin rằng sự điều chỉnh này của giá vàng chủ yếu là do yếu tố kỹ thuật. Với đà tăng chậm lại và sự biến động tăng lên, nhiều nhà đầu cơ đã đi đến quyết định chốt lời vàng”, một báo cáo của ngân hàng UBS ngày 22/10 nhận định.

Dù giảm mạnh, giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm đến nay và tăng gần 5% trong tháng này. Theo UBS, các yếu tố căn bản đưa vàng lên mức giá cao kỷ lục trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, trong đó bao gồm rủi ro lạm phát, thuế quan, mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn chính trị ở Mỹ.

“Chúng tôi cho rằng còn quá sớm để trở nên bi quan về triển vọng tăng giá của vàng”, báo cáo của UBS nói.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index giảm 0,05%, đóng cửa ở mức 98,88 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 6,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.052,4 tấn vàng. Hôm thứ Hai, quỹ này mua ròng 11 tấn vàng, sau khi mua ròng 30 tấn trong tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo ông Ole Hansen, trưởng chiến lược của ngân hàng Saxo Bank, giá vàng đang trải qua một đợt điều chỉnh lẽ ra đã phải có từ lâu, nhưng tỷ trọng nắm giữ vàng trong danh mục của giới đầu tư toàn cầu vẫn còn thấp và các yếu tố cấu trúc phía sau xu hướng tăng giá của vàng thời gian qua vẫn còn nguyên vẹn.

Chiến lược gia này vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng và giá bạc trong năm 2026.

“Sau một cuộc điều chỉnh cần thiết, các nhà đầu tư có thể dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi kết luận rằng những yếu tố thúc đẩy sự tăng giá kỷ lục của vàng trong năm nay vẫn chưa hề mất đi. Chưa kể, thị trường vàng đã thoát khỏi trạng thái ‘mua quá nhiều’ (overbought) mà tỷ trọng của vàng trong danh mục còn thấp”, ông nói.

Theo ông Hansen, trong ngắn hạn, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới sẽ là sự kiện rủi ro chính có thể quyết định đợt điều chỉnh này của giá vàng kéo dài bao lâu.