Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/9), đảo ngược hai phiên giảm liên tiếp trước đó, dù tỷ giá đồng USD tiếp tục xu thế hồi phục sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên này.

Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 40,4 USD/oz, tương đương tăng 1,1%, đạt 3.686 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng ngày 19/9 theo giờ Việt Nam.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa với mức tăng 41,1 USD/oz, tương đương tăng 1,1%, đạt 3.719,4 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng gần 1,2% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Đây là tuần tăng giá thứ năm liên tiếp của kim loại quý này.

Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 26.175 đồng (mua vào) và 26.445 đồng (bán ra). Cả tuần, giá USD tại ngân hàng này tăng 9 đồng ở chiều mua nhưng giảm 31 đồng ở chiều bán ra.

Hôm thứ Tư tuần này, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4-4,25% sau 9 tháng không có động thái điều chỉnh nào. Tuy nhiên, tuyên bố của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kiềm chế kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ cắt giảm lãi suất quyết liệt, bằng cách đưa ra cảnh báo về sự dai dẳng của lạm phát.

Sau cuộc họp Fed, giá vàng giao ngay lập kỷ lục ở mức hơn 3.707 USD/oz, sau đó đóng cửa với mức giảm mạnh trong cả hai phiên ngày thứ Tư và thứ Năm. Mức tăng của phiên ngày thứ Sáu đã hồi phục lại toàn bộ mức giảm của hai phiên trước đó.

“Đà tăng của giá vàng vẫn còn tương đối mạnh và chỉ chững lại một chút sau cuộc họp của Fed. Xu hướng giá lên vẫn duy trì, với những mức đỉnh mới sẽ còn được thiết lập. Mốc giá 4.000 USD/oz có thể xuất hiện trước cuối năm nay”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.

Động lực tăng giá cho vàng trong phiên ngày thứ Sáu đến từ phát biểu mềm mỏng về chính sách tiền tệ của một quan chức Fed.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói rằng những rủi ro suy yếu của thị trường việc làm là cơ sở cho động thái giảm lãi suất tuần này và cũng trên cơ sở đó, Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong hai cuộc họp còn lại của năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng hồi phục dù đồng USD vẫn tăng giá mạnh. Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,3%, đóng cửa ở mức 97,65 điểm.

Tuần này, chỉ số tăng 0,1%, thu hẹp mức giảm của 1 tháng qua còn dưới 0,1%. Dù vậy, đồng USD vẫn giảm giá khoảng 10% so với rổ tiền tệ trong thời gian từ đầu năm đến nay.

Trong một động thái dường như tranh thủ hai phiên giảm vào ngày thứ Tư và thứ Năm của giá vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 18,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 994,6 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng gần 20 tấn vàng, sau khi bán ròng hơn 7 tấn vàng trong tuần trước.

Xu hướng của SPDR Gold Trust trong những tháng gần đây là mua ròng. Trong tháng 8, quỹ mua ròng 22 tấn vàng.

Theo số liệu hải quan Thụy Sỹ công bố trong tuần này, xuất khẩu vàng của nước này sang Mỹ trong tháng 8 giảm gần về 0 do vấn đề thuế quan, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 3,5 lần.

Thụy Sỹ bị Mỹ áp thuế quan đối ứng 39%, nhưng phải đến tháng 9 nhà chức trách Mỹ mới có văn bản miễn thuế quan này cho vàng thỏi loại 1 kg. Do đó, trong tháng 8, xuất khẩu vàng thỏi từ Thụy Sỹ sang Mỹ chỉ đạt 0,3 tấn, giảm 99% so với tháng 7.

Cũng trong tháng 8, Thụy Sỹ xuất khẩu 35 tấn vàng sang Trung Quốc, tăng 253% so với mức 9,9 tấn của tháng 7.