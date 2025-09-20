Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục
Điệp Vũ
20/09/2025, 07:24
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên giao dịch cuối của tuần...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/9), đảo ngược hai phiên giảm liên tiếp trước đó, dù tỷ giá đồng USD tiếp tục xu thế hồi phục sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên này.
Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 40,4 USD/oz, tương đương tăng 1,1%, đạt 3.686 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng ngày 19/9 theo giờ Việt Nam.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa với mức tăng 41,1 USD/oz, tương đương tăng 1,1%, đạt 3.719,4 USD/oz.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng gần 1,2% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Đây là tuần tăng giá thứ năm liên tiếp của kim loại quý này.
Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 26.175 đồng (mua vào) và 26.445 đồng (bán ra). Cả tuần, giá USD tại ngân hàng này tăng 9 đồng ở chiều mua nhưng giảm 31 đồng ở chiều bán ra.
Hôm thứ Tư tuần này, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4-4,25% sau 9 tháng không có động thái điều chỉnh nào. Tuy nhiên, tuyên bố của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kiềm chế kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ cắt giảm lãi suất quyết liệt, bằng cách đưa ra cảnh báo về sự dai dẳng của lạm phát.
Sau cuộc họp Fed, giá vàng giao ngay lập kỷ lục ở mức hơn 3.707 USD/oz, sau đó đóng cửa với mức giảm mạnh trong cả hai phiên ngày thứ Tư và thứ Năm. Mức tăng của phiên ngày thứ Sáu đã hồi phục lại toàn bộ mức giảm của hai phiên trước đó.
“Đà tăng của giá vàng vẫn còn tương đối mạnh và chỉ chững lại một chút sau cuộc họp của Fed. Xu hướng giá lên vẫn duy trì, với những mức đỉnh mới sẽ còn được thiết lập. Mốc giá 4.000 USD/oz có thể xuất hiện trước cuối năm nay”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.
Động lực tăng giá cho vàng trong phiên ngày thứ Sáu đến từ phát biểu mềm mỏng về chính sách tiền tệ của một quan chức Fed.
Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói rằng những rủi ro suy yếu của thị trường việc làm là cơ sở cho động thái giảm lãi suất tuần này và cũng trên cơ sở đó, Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong hai cuộc họp còn lại của năm nay.
Giá vàng hồi phục dù đồng USD vẫn tăng giá mạnh. Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,3%, đóng cửa ở mức 97,65 điểm.
Tuần này, chỉ số tăng 0,1%, thu hẹp mức giảm của 1 tháng qua còn dưới 0,1%. Dù vậy, đồng USD vẫn giảm giá khoảng 10% so với rổ tiền tệ trong thời gian từ đầu năm đến nay.
Trong một động thái dường như tranh thủ hai phiên giảm vào ngày thứ Tư và thứ Năm của giá vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 18,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 994,6 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng gần 20 tấn vàng, sau khi bán ròng hơn 7 tấn vàng trong tuần trước.
Xu hướng của SPDR Gold Trust trong những tháng gần đây là mua ròng. Trong tháng 8, quỹ mua ròng 22 tấn vàng.
Theo số liệu hải quan Thụy Sỹ công bố trong tuần này, xuất khẩu vàng của nước này sang Mỹ trong tháng 8 giảm gần về 0 do vấn đề thuế quan, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 3,5 lần.
Thụy Sỹ bị Mỹ áp thuế quan đối ứng 39%, nhưng phải đến tháng 9 nhà chức trách Mỹ mới có văn bản miễn thuế quan này cho vàng thỏi loại 1 kg. Do đó, trong tháng 8, xuất khẩu vàng thỏi từ Thụy Sỹ sang Mỹ chỉ đạt 0,3 tấn, giảm 99% so với tháng 7.
Cũng trong tháng 8, Thụy Sỹ xuất khẩu 35 tấn vàng sang Trung Quốc, tăng 253% so với mức 9,9 tấn của tháng 7.
Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: