Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Đồng USD có phiên tăng mạnh thứ hai cũng là một nguyên nhân gây áp lực mất giá lên vàng.

Lúc 6h sáng nay (19/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,08%, giao dịch ở mức 3.642,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.155 đồng (mua vào) và 26.445 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng chốt ở 3.645,6 USD/oz, giảm 15,2 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương giảm 0,4%.

Trước đó, giá vàng giao ngay đã giảm gần 0,9% trong phiên ngày thứ Tư, dù trong phiên lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 3.707,4 USD/oz.

Trên sàn giao dịch COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,1% trong phiên ngày thứ Năm, đóng cửa ở mức 3.678,3 USD/oz.

Giá vàng đã lần lượt chạm các mốc lớn 3.600 USD/oz và 3.700 USD/oz chỉ trong vòng nửa đầu của tháng 9, khi kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất gây áp lực mất giá lên USD và hỗ trợ mạnh cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kỳ vọng đó về cơ bản đã được phản ánh hết vào giá vàng, dẫn tới áp lực chốt lời sau khi Fed công bố quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm không năm ngoài dự báo vào ngày thứ Tư.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng nhận thấy Fed có phần cứng rắn hơn so với những gì họ mong muốn trong dự báo lãi suất mà ngân hàng trung ương này mới cập nhật. Dù Fed dự báo sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm 2025, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, nhưng về năm 2026, Fed dự trù chỉ có 1 lần giảm lãi suất - ít hơn so với những gì thị trường đặt cược.

Và dù đã dịch chuyển trọng tâm sang việc bảo vệ sự tăng trưởng của thị trường lao động, Fed vẫn cảnh báo về sự dai dẳng của lạm phát. Điều này có nghĩa là Fed sẽ giữ sự thận trọng trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Chủ tịch Fed miêu tả động thái hạ lãi suất lần này của Fed như một bước đi quản trị rủi ro, và nhấn mạnh rằng Fed sẽ không nới lỏng một cáh vội vã.

Những tín hiệu có phần cứng rắn này của Fed không có lợi cho giá vàng, đồng thời đưa đồng USD bật tăng mạnh trở lại sau cuộc họp Fed.

Phiên ngày thứ Năm, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng thêm 0,5%, chốt ở mức 97,36 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Trước đó, chỉ số này đã tăng 0,4% trong phiên ngày thứ Tư.

“Đã có một chút hoang mang xung quanh phát biểu của ông Powell về việc đợt giảm lãi suất vừa rồi là một biện pháp quản trị rủi ro, và nỗi băn khoăn đó đã dẫn tới hoạt động chốt lời vàng”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Dù vậy, ông Zaner tin rằng xu hướng tăng giá của vàng trong dài hạn vẫn duy trì, và việc giá vàng giảm sau khi lập kỷ lục là hoàn toàn tự nhiên. “Việc này chỉ bổ sung thêm động lực cho mục tiêu 4.000 USD/oz”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Môi trường lãi suất giảm thường có lợi cho giá vàng, và xu hướng giảm lãi suất trên toàn cầu đã góp phần đưa giá vàng tăng 39% trong năm nay.

Tuy nhiên, một báo cáo của công ty SP Angel nhận định rằng hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm BRICS mới là động lực chính đối với thị trường giá lên đang diễn ra của vàng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang dẫn đầu xu hướng mua ròng vàng, và SP Angel cho rằng sự đa dạng hóa tài sản dự trữ đó sẽ không sớm dừng lại.

Theo số liệu công bố mới đây, nhập khẩu vàng từ Thụy Sỹ vào Trung Quốc tăng 254% trong tháng 8 so với tháng 7. Hãng tin Bloomberg cho biết, PBOC đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu vàng, và đây sẽ là một bước đi nhỏ tiến tới tự do hóa thị trường lớn nhất thế giới dành cho vàng vật chất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên mức nắm giữ 975,7 tấn vàng.