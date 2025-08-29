Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Giá vàng thế giới vượt mốc 3.400 USD/oz và đạt mức cao nhất 5 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/8), nhờ lực hỗ trợ bởi đồng USD yếu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro liên quan tới mối lo về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp từ đầu tuần.

Lúc 7h sáng nay (29/8) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương giảm 0,06%, giao dịch ở mức 3.416 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 109,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.141 đồng (mua vào) và 26.531 đồng (bán ra), không thay đổi so với đầu giờ sáng hôm qua.

Đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.418,1 USD/oz, tăng 20,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,6%. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng kể từ hôm 23/7.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa ở mức 3.466,1 USD/oz.

Đồng USD sụt giá trong phiên ngày thứ Năm, mang lại lực hỗ trợ quan trọng cho thị trường kim loại quý. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 97,81 điểm.

Do vàng được định giá bằng USD, nên quy luật thường thấy là giá vàng tăng khi USD giảm và ngược lại. Nguyên nhân chính khiến USD giảm giá là khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trong 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 1,3% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường tương lai đang đặt cược khả năng hơn 87% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào ngày 16-17/9.

Ngoài ra, trong tuần này, giá vàng còn được hỗ trợ bởi việc Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc của Fed, bà Lisa Cook. Trong diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc này, bà Cook vào ngày thứ Năm đã đâm đơn kiện ông Trump vì cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền sa thải bà.

Việc ông Trump can thiệp vào Fed đã đẩy cao mối lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, qua đó gây áp lực giảm giá lên đồng USD và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ một tài sản an toàn như vàng.

“Giá vàng tăng giá âm thầm nhưng vững trong hơn 1 tuần trở lại đây, một phần do mối lo gia tăng về sự độc lập của Fed. Sức ép mà ông Trump đặt ra với Fed đang làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể sẽ giảm lãi suất nhanh hơn và giữ lãi suất thấp hơn lâu hơn. Một môi trường lãi suất như thế sẽ có lợi cho giá vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư trên thị trường tài chính sẽ hướng sự quan tâm tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) do Bộ Thương mại Mỹ công bố. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Theo dự báo của giới phân tích, chỉ số này đã tăng 0,2% trong tháng 7 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Một báo cáo “nóng” hơn dự báo có thể gây áp lực giảm lên giá lên vàng vì sẽ làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, và ngược lại.

“Tôi nghĩ giá vàng còn có thể tăng thêm trong ngắn hạn, và tới cuối năm, giá có thể đạt mức 3.700 USD/oz”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 5,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 967,9 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Quỹ này đã liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần, với tổng lượng mua ròng đạt gần 11 tấn.