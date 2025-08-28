Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz
Điệp Vũ
28/08/2025, 09:32
Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...
Giá vàng thế giới sụt giảm trở lại trong sáng nay (28/8), sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz do đồng USD giảm giá trong bối cảnh thị trường tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ còn giằng co trong tuần này cho tới khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng.
Lúc 8h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 11 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày 27/8 tại Mỹ, tương đương giảm 0,32%, còn 3.386,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có lúc giá vàng đạt mức 3.400 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 108,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.141 đồng (mua vào) và 26.531 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.397,5 USD/oz, tăng 3,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,01%.
Đồng USD đương đầu áp lực giảm, dẫn tới lực hỗ trợ cho giá vàng, bởi vàng là một tài sản không mang lãi suất. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên ngày 27/8 ở mức 98,23 điểm, không thay đổi so với phiên trước. Sáng nay, chỉ số có lúc giảm còn 98,15 điểm.
Sức ép giảm giá đối với USD đang đến từ khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tới.
Trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo này được công bố.
Trong đó, báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 sẽ được công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và dữ liệu này có thể tác động lớn tới quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.
“Nếu số liệu PCE cho thấy lạm phát mạnh lên, khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 có thể bị nghi ngờ. Nhưng tôi cho rằng dữ liệu lạm phát phải rất mạnh thì Fed mới có thể từ bỏ ý định hạ lãi suất vào tháng tới”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News nhận xét.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust miệt mài mua ròng trong tuần này. Phiên vừa qua, quỹ mua ròng thêm 2,4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 962,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 5,5 tấn vàng.
Trong một báo cáo vừa công bố, các nhà phân tích của công ty đầu Schroders cho biết họ duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng. “Chúng tôi xem vàng là một tài sản đa dạng hóa giá trị trong môi trường chính trị nhiều biến động, tình hình tài khóa mong manh, và mối lo của nhà đầu tư về vai trò trong dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD. Vị thế của vàng với tư cách là một sự bảo đảm cho danh mục đầu tư vẫn đang còn nguyên vẹn”, báo cáo viết.
Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 30% và đang trong giai đoạn tích lũy trong vùng 3.300-3.400 USD/oz. Báo cáo của Schroders nhận định nhu cầu đầu tư vàng vẫn còn dư địa để tăng trong nửa sau của năm nay, nhất là tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu - những nơi nhu cầu đầu tư vàng còn yếu so với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực châu Á.
Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy
18:19, 27/08/2025
Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng
09:10, 27/08/2025
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...
Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel
Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...
Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025
Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...
Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ
Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ...
Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc
Chính phủ Mexico dự kiến tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ lâu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: