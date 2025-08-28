Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Điệp Vũ

28/08/2025, 09:32

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới sụt giảm trở lại trong sáng nay (28/8), sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz do đồng USD giảm giá trong bối cảnh thị trường tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ còn giằng co trong tuần này cho tới khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng.

Lúc 8h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 11 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày 27/8 tại Mỹ, tương đương giảm 0,32%, còn 3.386,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có lúc giá vàng đạt mức 3.400 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 108,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.141 đồng (mua vào) và 26.531 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.397,5 USD/oz, tăng 3,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,01%.

Đồng USD đương đầu áp lực giảm, dẫn tới lực hỗ trợ cho giá vàng, bởi vàng là một tài sản không mang lãi suất. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên ngày 27/8 ở mức 98,23 điểm, không thay đổi so với phiên trước. Sáng nay, chỉ số có lúc giảm còn 98,15 điểm.

Sức ép giảm giá đối với USD đang đến từ khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tới.

Trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo này được công bố.

Trong đó, báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 sẽ được công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và dữ liệu này có thể tác động lớn tới quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

“Nếu số liệu PCE cho thấy lạm phát mạnh lên, khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 có thể bị nghi ngờ. Nhưng tôi cho rằng dữ liệu lạm phát phải rất mạnh thì Fed mới có thể từ bỏ ý định hạ lãi suất vào tháng tới”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust miệt mài mua ròng trong tuần này. Phiên vừa qua, quỹ mua ròng thêm 2,4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 962,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 5,5 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo vừa công bố, các nhà phân tích của công ty đầu Schroders cho biết họ duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng. “Chúng tôi xem vàng là một tài sản đa dạng hóa giá trị trong môi trường chính trị nhiều biến động, tình hình tài khóa mong manh, và mối lo của nhà đầu tư về vai trò trong dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD. Vị thế của vàng với tư cách là một sự bảo đảm cho danh mục đầu tư vẫn đang còn nguyên vẹn”, báo cáo viết.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 30% và đang trong giai đoạn tích lũy trong vùng 3.300-3.400 USD/oz. Báo cáo của Schroders nhận định nhu cầu đầu tư vàng vẫn còn dư địa để tăng trong nửa sau của năm nay, nhất là tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu - những nơi nhu cầu đầu tư vàng còn yếu so với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực châu Á.

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

18:19, 27/08/2025

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng

09:10, 27/08/2025

Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

13:52, 26/08/2025

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Từ khóa:

giá USD giá vàng

Đọc thêm

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ...

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Chính phủ Mexico dự kiến tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ lâu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80

Doanh nghiệp

2

Tài chính Mirae Asset tăng tốc nửa đầu 2025, lợi nhuận bứt phá

Tài chính

3

Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%

Tài chính

4

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Bất động sản

5

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: