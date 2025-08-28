Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

Giá vàng thế giới sụt giảm trở lại trong sáng nay (28/8), sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz do đồng USD giảm giá trong bối cảnh thị trường tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ còn giằng co trong tuần này cho tới khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng.

Lúc 8h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 11 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày 27/8 tại Mỹ, tương đương giảm 0,32%, còn 3.386,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có lúc giá vàng đạt mức 3.400 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 108,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.141 đồng (mua vào) và 26.531 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.397,5 USD/oz, tăng 3,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,01%.

Đồng USD đương đầu áp lực giảm, dẫn tới lực hỗ trợ cho giá vàng, bởi vàng là một tài sản không mang lãi suất. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên ngày 27/8 ở mức 98,23 điểm, không thay đổi so với phiên trước. Sáng nay, chỉ số có lúc giảm còn 98,15 điểm.

Sức ép giảm giá đối với USD đang đến từ khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tới.

Trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo này được công bố.

Trong đó, báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 sẽ được công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và dữ liệu này có thể tác động lớn tới quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

“Nếu số liệu PCE cho thấy lạm phát mạnh lên, khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 có thể bị nghi ngờ. Nhưng tôi cho rằng dữ liệu lạm phát phải rất mạnh thì Fed mới có thể từ bỏ ý định hạ lãi suất vào tháng tới”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust miệt mài mua ròng trong tuần này. Phiên vừa qua, quỹ mua ròng thêm 2,4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 962,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 5,5 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo vừa công bố, các nhà phân tích của công ty đầu Schroders cho biết họ duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng. “Chúng tôi xem vàng là một tài sản đa dạng hóa giá trị trong môi trường chính trị nhiều biến động, tình hình tài khóa mong manh, và mối lo của nhà đầu tư về vai trò trong dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD. Vị thế của vàng với tư cách là một sự bảo đảm cho danh mục đầu tư vẫn đang còn nguyên vẹn”, báo cáo viết.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 30% và đang trong giai đoạn tích lũy trong vùng 3.300-3.400 USD/oz. Báo cáo của Schroders nhận định nhu cầu đầu tư vàng vẫn còn dư địa để tăng trong nửa sau của năm nay, nhất là tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu - những nơi nhu cầu đầu tư vàng còn yếu so với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực châu Á.