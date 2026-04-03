Vàng sụt giá mạnh do USD bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/4), khi đồng USD hồi giá mạnh, giá dầu cũng leo thang dữ dội sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Sau khi mua ròng mạnh vào phiên trước, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust dừng lại nghe ngóng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.678 USD/oz, giảm 81,5 USD/oz so với mức chốt của ngày hôm trước, tương đương giảm 1,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 2,08 USD/oz, tương đương giảm 2,8%, còn 73,15 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tháng 6/2026 giảm 110,4 USD/oz, tương đương giảm 2,3%, chốt ở mức 4.702,7 USD/oz.

Phiên này chứng kiến sự biến động mạnh của giá vàng trước và sau bài phát biểu trực tiếp của ông Trump.

Trước khi ông chủ Nhà Trắng phát biểu vào lúc 9h tối ngày thứ Tư theo giờ địa phương, giá vàng giao ngay có lúc vượt 4.800 USD/oz, cao nhất trong 2 tuần. Nhưng sau khi ông Trump phát biểu, có lúc giá vàng giảm về vùng hơn 4.550 USD/oz, tương đương mức giảm hơn 5% so với mức đỉnh của phiên.

Ông Trump tuyên bố cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc sau 2-3 tuần nữa và trong khoảng thời gian từ nay đến đó, lực lượng Mỹ có thể sẽ tấn công Iran “đặc biệt mạnh” để đưa quốc gia Trung Đông này về “thời kỳ đồ đá”. Phát biểu này dập tắt hy vọng trước đó của giới đầu tư về một sự xuống thang căng thẳng.

Giá dầu tăng mạnh sau bài phát biểu trên, WTI giao sau tại thị trường New York chốt phiên với mức tăng hơn 11% và giá dầu Brent tại London tăng gần 8%. Giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy cao nỗi lo lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, đồng nghĩa môi trường bất lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Đồng USD cũng bật tăng theo giá dầu, sau khi giảm mạnh trong phiên ngày hôm trước do kỳ vọng căng thẳng ở Vùng Vịnh sẽ dịu đi. Lúc đóng cửa, chỉ số Dollar Index tăng 0,37%, đạt 100,02 điểm, gây thêm áp lực mất giá lên các kim loại quý.

“Thị trường rất tập trung vào các phát biểu của ông Trump. Những gì ông ấy nói cho thấy không có dấu hiệu nào về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay”, ông David Meger - trưởng bộ phận giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Vàng là kênh đầu tư chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro địa chính trị hàng đầu, nhưng những vai trò đó hiện không phát huy tốt. Thay vào đó, giá vàng đang chủ yếu chịu sự chi phối của yếu tố tỷ giá USD và triển vọng lãi suất.

Gần đây, thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay. Trước chiến tranh, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed hạ lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng cũng bị ảnh hưởng sau khi có tin Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán ròng hơn 69 tấn vàng trong tuần trước, giảm khối lượng nắm giữ còn 702,5 tấn vàng. Trong vòng 2 tuần, Thổ Nhĩ Kỳ đã bán ròng 118 tấn vàng dự trữ nhằm huy động ngoại tệ bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ lira trước áp lực giảm giá do chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Giới phân tích lo ngại rằng một cuộc chiến tranh kéo dài có thể khiến nhiều nền kinh tế mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ phải bán bớt vàng dự trữ để bảo vệ tỷ giá đồng tiền và có thêm ngoại tệ cho việc nhập khẩu xăng dầu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.051 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã mua ròng gần 5 tấn vàng trong hai phiên. Trong tháng 3, quỹ này xả 54 tấn vàng.

Theo Reuters, việc giá vàng giảm sâu đã dẫn tới một số dịch chuyển tại hai thị trường vàng vật chất lớn nhất tại khu vực châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc.

Tại Ấn Độ, giá vàng bán lẻ trong nước đã lần đầu tiên trong hai tháng chuyển sang trạng thái cao hơn giá vàng chính thức - tính bằng giá vàng giao ngay quốc tế cộng thuế nhập khẩu 6% và thuế tiêu thụ 3%. Nguyên nhân là việc giá vàng giảm kích thích nhu cầu mua của người dân.

Trái lại, ở Trung Quốc, chênh lệch cao hơn của giá vàng trong nước so với giá quốc tế giảm nhẹ do người mua có tâm lý chờ giá giảm sâu hơn. So với giá vàng quốc tế, giá vàng bán lẻ trong nước đang cao hơn khoảng 15 USD/oz, tương đương khoảng 480.000 đồng/lượng.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường tài chính Mỹ, bao gồm các sàn giao dịch vàng, đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh.