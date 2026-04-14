Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/4) trong trạng thái giảm nhưng cao hơn nhiều so với mức đáy của phiên, do đồng USD quay đầu giảm giá sau khi tăng mạnh vào đầu phiên.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả hơn 5 tấn vàng sau khi mua ròng nhỏ giọt trong tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.741,9 USD/oz, giảm 7,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,15% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đóng cửa ở mức 75,7 USD/oz, giảm 0,4% so với mức chốt của phiên trước.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6 giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 4.767,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm dưới mức 4.640 USD/oz, thấp nhất kể từ ngày 7/4, dưới áp lực từ đồng USD tăng giá theo giá dầu. Về cuối phiên, khi giá dầu thoái lui về dưới 100 USD/thùng và đồng USD giảm giá trở lại, áp lực mất giá đối với các kim loại quý cũng giảm bớt.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,28%, đóng cửa ở mức 98,37 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số tăng vượt mức 99 điểm.

Các diễn biến của xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn đang là động lực chính chi phối giá vàng. Cuộc chiến này đẩy giá dầu thô tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng khiến các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, đồng thời dẫn tới việc đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn.

Những dịch chuyển này đều không có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD. Áp lực này đang lấn át các vai trò truyền thống của vàng gồm địa vị “hầm trú ẩn” trước rủi ro địa chính trị và kinh tế và địa vị kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.

Bởi vậy, bất kỳ sự xuống thang nào của cuộc chiến ở Vùng Vịnh đều giúp giải tỏa áp lực mất giá đối với vàng ở thời điểm này, và ngược lại, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng khiến giá vàng gặp bất lợi.

Sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở Pakistan thất bại vào cuối tuần vừa rồi, hải quân Mỹ vào ngày 13/4 bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz như Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố vào hôm 12/4.

Phản ứng với diễn biến này, giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại London tăng hơn 4% và giá dầu WTI giao tháng 5 tại New York cùng tăng và đóng cửa trên mức 99 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá hai loại dầu này vượt 100 USD/thùng.

“Thị trường vàng đang bị chi phối bởi tin tức. Tất cả sự chú ý đang hướng tới giá dầu thô, vì giá dầu sẽ quyết định lạm phát, từ đó quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ 29% cho việc Fed hạ lãi suất trong năm nay. Cách đây 1 tháng, khả năng này còn ở mức 40%.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10%. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn.

“Chúng tôi nhận thấy việc vàng bị bán do chiến tranh là một yếu tố có lợi cho triển vọng của giá vàng trong dài hạn, vì những vị thế đầu cơ đang giảm bớt”, một báo cáo của công ty SP Angel nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,2 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.047,2 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng 1,4 tấn vàng.

Vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 22 USD/oz, tương đương tăng gần 0,5%, giao dịch ở mức hơn 4.764 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay tăng 0,4%, giao dịch ở mức 76 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 151,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.361 đồng (bán ra).