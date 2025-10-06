Giá vàng tiệm cận mốc 3.900 USD/oz, giới phân tích nói dư địa tăng còn lớn

Giới phân tích nói rằng dù đang ở vùng cao nhất mọi thời đại, giá vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 3.896,1 USD/oz, tăng 9,1 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,23%. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 124 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.170 đồng (mua vào) và 26.420 đồng (bán ra).

Mốc 3.900 USD/oz đang cho thấy là một ngưỡng kháng cự mà giá vàng không dễ chinh phục. Những phiên gần đây, giá vàng giao ngay đã có một số lần vượt qua nhưng chưa thể đóng cửa trên ngưỡng giá này.

Sau khi giá vàng kết thúc tháng 9 với mức tăng hơn 12%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất trong 14 năm, nhiều nhà phân tích nhận định sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá vàng chuyển sang trạng thái tích lũy trong tuần này, khi giới đầu tư chờ một chất xúc tác mới cho sự bứt phá của giá vàng. Tuy nhiên, với loạt ổn kinh tế và địa chính trị mà thị trường tài chính toàn cầu đang phải đối mặt hiện nay, một sự chờ đợi như vậy có thể không kéo dài.

“Xét tới tốc độ tăng giá gần đây của vàng, nhiều nhà đầu tư có thể đang muốn chốt lời. Nhưng như vậy không có nghĩa là xu hướng tăng đã chấm dứt, mà triển vọng của giá vàng vẫn đang nghiêng nhiều hơn về tăng”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định với trang Kitco News.

Tuần vừa rồi, giá vàng tăng hơn 3%, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp.

Với quan điểm tương tự như ông Aslam, nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperston cho rằng bất kỳ sự giảm giá sắp tới nào của giá vàng cũng nên được coi là cơ hội để mua. “Mốc 4.000 USD/oz là một mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có thể đạt được trong trường hợp xảy ra một đợt bất ổn địa chính trị mới, hoặc chỉ cần thị trường vẫn ‘chờ xem’ nhưng giá vàng sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng vật chưa có dấu hiệu chững lại”, ông Brown phát biểu.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhấn mạnh việc giá vàng cho thấy xu hướng tăng vững dù thị trường tài chính Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh trong thời gian từ ngày 1-8/10.

“Nếu có giảm trong lúc thị trường tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới đóng cửa, thì sau đó giá vàng chắc chắn sẽ tăng lại. Tôi vẫn cho là giá vàng sắp điều chỉnh, nhưng sau tuần vừa rồi, tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng điều chỉnh”, ông Hansen nói. Nhà chiến lược này nói thêm rằng khó có khả năng giá vàng điều chỉnh dài hạn vì giá kim loại quý này vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi “lãi suất giảm, nợ công cao dai dẳng, và mối lo địa chính trị”.

Nhìn trong ngắn hạn, các nhà phân tích cho rằng với việc Chính phủ Mỹ còn đóng cửa, tâm lý của nhà đầu tư sẽ là động lực chính chi phối giá vàng.

“Ở vùng giá 3.900 USD/oz, sự tăng giá của vàng vừa qua thực ra không liên quan nhiều đến việc đóng cửa chính phủ. Thay vào đó, xu hướng tăng phản ánh mối lo ngại sâu sắc hơn về khả năng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc vượt qua thế tiến thoái lưỡng nan về chính sách tiền tệ”, CEO Eugenia Mykuliak của công ty dịch vụ tài chính B2PRIME Group nhận xét.

Ông Mykuliak cho rằng trong khi tin tức nổi bật tuần qua là việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, bức tranh kinh tế nói chung đang được định hình bởi các lực lượng mang tính cấu trúc gồm sự bất định về chính sách tiền tệ, căng thẳng tài khóa, và tâm lý ham thích rủi ro trên toàn cầu. “Xu hướng tăng của giá vàng dường như đang được chi phối nhiều hơn bởi bức tranh vĩ mô, thay vì những dòng tin tức”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chuyên gia Aakash Doshi cho rằng nếu tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ kéo dài qua tháng 9, những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính sẽ bắt đầu xuất hiện, và điều đó sẽ có lợi cho giá vàng. “Nếu tình trạng này càng kéo dài, rủi ro Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm càng tăng lên”, ông nói.

Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ có các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 3.780 USD/oz, 3.750 USD/oz, và 3.600 USD/oz. Giới phân tích nói nếu để mất các mốc giá này, giá vàng đối mặt rủi ro giảm sâu hơn.

Tuần này sẽ không có nhiều số liệu thống kê kinh tế Mỹ được công bố do Chính phủ Mỹ còn đóng cửa, các nhà kinh tế sẽ quan tâm nhiều hơn tới các báo cáo từ khu vực tư nhân, gồm báo cáo tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu, và biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư.