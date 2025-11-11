Giá bán vàng nhẫn tăng tới 4 triệu đồng/lượng trong hai phiên đầu tuần

Sau khi ghi nhận tổng mức tăng từ 3,3 triệu – 4 triệu đồng/lượng trong hai phiên liên tiếp (10 – 11/11), tuỳ từng thương hiệu, giá bán vàng nhẫn 4 số 9” dao động ở mức 147 triệu – 152,3 triệu đồng/lượng…

Trong phiên sáng ngày 11/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua (10/11). Tất cả các thương hiệu trên đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150 triệu – 152 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết ở mức 152 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 150,5 triệu đồng/lượng; 150,8 triệu đồng/lượng và 149 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra. Kết phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 150,7 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 152 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 11/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng giá diễn ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn. Tuy nhiên, biên độ tăng tương đối không đồng đều, dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Chốt phiên sáng, Công ty SJC vẫn duy trì giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,3 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (10/11), giá mua, bán vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng lên tiếp trong phiên sáng ngày 11/11.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147,1 triệu – 150,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI tiếp tục tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 148,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. Như vậy, trong phiên sáng, DOJI ghi nhận tổng mức tăng là 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua cùng 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với chiều bán trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 148,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 10/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 149,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/11, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán ngay khi mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia mở cửa phiên ở mức 149,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 11/11 so với phiên 10/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Phú Quý là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp tăng và 2 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng 11/11 với tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149 triệu – 152 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn mua vào tại thương hiệu này niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151,7 triệu đồng/lượng. Kết phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu cũng ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua và chiều bán. Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Sau 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng.