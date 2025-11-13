Giá vàng nhảy lên mốc 4.200 USD/oz

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/11) do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để mở cửa Chính phủ trở lại...

Giới đầu tư kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ nối lại hoạt động bình thường, các số liệu kinh tế bị hoãn sẽ được công bố, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 68,5 USD/oz, tương đương tăng 1,66%, đạt 4.196,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt hơn 4.212 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 21/10.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 4.213,6 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là động lực hỗ trợ chủ yếu cho phiên tăng này của giá vàng. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,065%, mức thấp nhất trong 1 tuần. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 3,562%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,661%.

Lợi suất giảm do giá trái phiếu tăng. Nợ do Chính phủ Mỹ phát hành được giá hơn vì giới đầu tư lạc quan về việc Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng đóng cửa vì Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về một kế hoạch ngân sách tạm thời.

Theo dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu trong buổi tối ngày thứ Tư theo giờ Washington để thông qua kế hoạch ngân sách mà Thượng viện đã thông qua trước đó. Một khi kế hoạch ngân sách tạm thời này hoàn tất các thủ tục phê chuẩn, các cơ quan thuộc Chính phủ liên bang Mỹ sẽ nối lại hoạt động, và các báo cáo thống kê kinh tế bị hoãn thời gian qua sẽ được công bố.

“Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại và thị trường đang mong chờ việc công bố các báo cáo kinh tế bị hoãn. Nhà đầu tư tin rằng các số liệu đó nhiều khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ suy yếu”, chiến lược gia Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét.

Sự suy yếu của nền kinh tế sẽ củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, và thậm chí trong cả tháng 1/2026, qua đó thúc đẩy giá của vàng - một tài sản không mang lãi suất. Ông Melek cho rằng các nhà giao dịch có thể đang tăng vị thế đầu cơ vàng giá lên và giảm bớt vị thế bán khống kim loại quý này.

Giá bạc tăng 4,3%, đóng cửa ở mức 53,32 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá đạt gần 53,5 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 17/10.

“Đang có nhiều mối lo về sự khan hiếm nguồn cung bạc. Phiên ngày hôm nay, giá vàng thậm chí còn được hỗ trợ bởi việc giá bạc tăng mạnh”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ở thời điểm hiện tại, đặt cược vào một động thái giảm lãi suất của Fed trong tháng 12 chưa có nhiều thay đổi. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 63% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, về mức hơn 99,4 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.046,6 tấn vàng.

Lúc 6h20 sáng nay (13/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,01%, giao dịch ở mức 4.196 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.385 đồng (bán ra), tăng 12 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.