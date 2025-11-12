Giá vàng tiếp tục đi lên nhờ USD giảm, SPDR Gold Trust mua hơn 4 tấn

Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/11) nhờ đồng USD giảm giá và kỳ vọng của giới đầu tư rằng các số liệu kinh tế bị hoãn của Mỹ sẽ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. “Cá mập” SPDR Gold Trust mua ròng phiên này, nối tiếp xu hướng mua nhiều hơn bán của những tháng gần đây.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 11 USD/oz, tương đương tăng 0,27%, đạt 4.127,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/10.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.116,3 USD/oz.

Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới.

Vào đêm ngày thứ Hai (10/11), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời, tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong gần 6 tuần đóng cửa vừa qua của Chính phủ Mỹ, thị trường tài chính nước này rơi vào tình trạng “mù” số liệu kinh tế vì các báo cáo kinh tế quan trọng nhất đều bị hoãn.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, các số liệu được công bố muộn - gồm các báo cáo về lạm phát, bán lẻ và việc làm - sẽ cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và tháng 1 tăng lên.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 68% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025 và khả năng 53% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp đầu tiên của năm 2026.

“Các nhà giao dịch tin rằng dữ liệu bị hoãn là những con số kinh tế yếu đi và sẽ thúc đẩy Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Đó là động lực thúc đẩy giá vàng và giá bạc tăng ngày hôm nay”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm dưới mức 99,5 điểm, từ mức 99,6 điểm của phiên trước.

Phát biểu vào hôm thứ Hai tuần này, Thống đốc Fed Stephen Miran nói mức giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm có thể phù hợp cho cuộc họp tháng 12, xét tới thị trường việc làm suy yếu và tốc độ lạm phát giảm. Tuy nhiên, quan điểm gần đây của các thành viên khác trong Fed, gồm Chủ tịch Jerome Powell, vẫn là thận trọng về một động thái hạ lãi suất trong cuộc họp tới, và nếu có giảm, thì mức giảm 0,25 điểm phần trăm là hợp lý.

Trong một báo cáo, ngân hàng UBS đưa ra quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng, cho rằng nhu cầu kim loại quý này trong năm nay và năm tới sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. “Bất kỳ sự gia tăng quan trọng nào về rủi ro chính trị và tài chính đều có thể đẩy giá vàng lên mục tiêu cao của chúng tôi là mức 4.700 USD/oz”, báo cáo viết.

Giá bạc giao ngay tăng 0,72 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,4%, chốt ở mức 51,27 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Lúc 6h25 sáng nay (12/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 10,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,25%, giao dịch ở mức 4.138,2 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.083 đồng (mua vào) và 26.373 đồng (bán ra), tăng 12 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.046,4 tấn vàng.