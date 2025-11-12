Giá vàng tiếp tục đi lên nhờ USD giảm, SPDR Gold Trust mua hơn 4 tấn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Điệp Vũ
12/11/2025, 07:39
Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/11) nhờ đồng USD giảm giá và kỳ vọng của giới đầu tư rằng các số liệu kinh tế bị hoãn của Mỹ sẽ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. “Cá mập” SPDR Gold Trust mua ròng phiên này, nối tiếp xu hướng mua nhiều hơn bán của những tháng gần đây.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 11 USD/oz, tương đương tăng 0,27%, đạt 4.127,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/10.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.116,3 USD/oz.
Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới.
Vào đêm ngày thứ Hai (10/11), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời, tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong gần 6 tuần đóng cửa vừa qua của Chính phủ Mỹ, thị trường tài chính nước này rơi vào tình trạng “mù” số liệu kinh tế vì các báo cáo kinh tế quan trọng nhất đều bị hoãn.
Hiện tại, các nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, các số liệu được công bố muộn - gồm các báo cáo về lạm phát, bán lẻ và việc làm - sẽ cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và tháng 1 tăng lên.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 68% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025 và khả năng 53% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp đầu tiên của năm 2026.
“Các nhà giao dịch tin rằng dữ liệu bị hoãn là những con số kinh tế yếu đi và sẽ thúc đẩy Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Đó là động lực thúc đẩy giá vàng và giá bạc tăng ngày hôm nay”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.
Đồng USD giảm giá trong phiên này, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm dưới mức 99,5 điểm, từ mức 99,6 điểm của phiên trước.
Phát biểu vào hôm thứ Hai tuần này, Thống đốc Fed Stephen Miran nói mức giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm có thể phù hợp cho cuộc họp tháng 12, xét tới thị trường việc làm suy yếu và tốc độ lạm phát giảm. Tuy nhiên, quan điểm gần đây của các thành viên khác trong Fed, gồm Chủ tịch Jerome Powell, vẫn là thận trọng về một động thái hạ lãi suất trong cuộc họp tới, và nếu có giảm, thì mức giảm 0,25 điểm phần trăm là hợp lý.
Trong một báo cáo, ngân hàng UBS đưa ra quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng, cho rằng nhu cầu kim loại quý này trong năm nay và năm tới sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. “Bất kỳ sự gia tăng quan trọng nào về rủi ro chính trị và tài chính đều có thể đẩy giá vàng lên mục tiêu cao của chúng tôi là mức 4.700 USD/oz”, báo cáo viết.
Giá bạc giao ngay tăng 0,72 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,4%, chốt ở mức 51,27 USD/oz.
Lúc 6h25 sáng nay (12/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 10,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,25%, giao dịch ở mức 4.138,2 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.083 đồng (mua vào) và 26.373 đồng (bán ra), tăng 12 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.046,4 tấn vàng.
Ngành dịch vụ tài chính của Thụy Sỹ, vốn được coi là trụ cột kinh tế quan trọng của quốc gia này, đang co hẹp đáng kể...
Ngành thuế trong tháng 11 sẽ mở Cổng khai thuế thử nghiệm để các hộ kinh doanh làm quen, trải nghiệm quy trình kê khai trên nền tảng số...
Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong Top ASEAN 500 của Brand Finance - tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu uy tín hàng đầu thế giới.
Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 10 nhờ tác động từ chính sách của Fed và động thái bán ngoại tệ kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước nhưng tỷ giá tự do lại tăng mạnh. Hôm nay, Kho bạc Nhà nước chào mua 100 triệu USD giữa lúc tỷ giá vẫn neo cao, cho thấy áp lực điều hành tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt…
Tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, lợi suất tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cùng kỳ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng qua OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản và góp phần giảm áp lực lên lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: