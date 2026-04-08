Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Đồng USD sụt giá mạnh cũng là một động lực cho nhịp tăng này của thị trường kim loại quý, dù quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đang dừng lại để nghe ngóng sau mấy phiên mua ròng liên tiếp.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Ba (7/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.707,2 USD/oz, tăng 57,7 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương mức tăng 1,24% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay chốt ở mức 73,12 USD/oz, tăng 0,22 USD/oz, tương đương tăng 0,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 đóng cửa ở mức 4.684,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước.

Do thị trường giao sau đóng cửa sớm hơn vài tiếng so với thị trường giao ngay, giá vàng giao sau không phản ánh được lực tăng mạnh có được nhờ những diễn biến vào cuối giờ chiều theo giờ Mỹ. Trước đó, trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, giá vàng lình xình do tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư trước thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra liên quan tới cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào cuối giờ chiều ngày thứ Ba theo giờ địa phương, ông Trump cho biết ông đã nhất trí hoãn việc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran trong 2 tuần. Ông cho biết quyết định này được đưa ra “với điều kiện Iran nhất trí mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz”.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra chưa đầy 2 giờ trước thời hạn mà ông đặt ra để Iran hoặc đi đến một thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz hoặc phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Trong bài đăng, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông đưa ra quyết định này “dựa trên các cuộc thảo luận với Thủ tướng Shenbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan”.

“Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía”, ông Trump tuyên bố và cho biết đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu tuần này tại Islamabad, Pakistan.

Trước khi có động thái xuống thang, ông Trump đã đặt ra thời hạn 8h tối ngày thứ Ba theo giờ miền Đông nước Mỹ để Iran đi đến một thỏa thuận với Mỹ. Vào sáng ngày thứ Ba theo giờ Mỹ, ông đã cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ chết vào tối nay”.

Ngay sau bài đăng mới nhất của ông Trump, giá vàng đã tăng dữ dội vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, trong khi giá dầu thô và đồng USD giảm mạnh.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 120 USD/oz, tương đương tăng 2,5%, giao dịch ở mức hơn 4.820 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 5%, giao dịch ở mức gần 77 USD/oz.

Trước đó, chỉ số Dollar Index đóng cửa phiên ngày thứ Ba với mức giảm gần 0,5%, còn hơn 99,5 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Ba ở mức 1.054,4 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cú bật mạnh của giá vàng sau tuyên bố xuống thang chiến tranh Mỹ - Iran phản ánh kỳ vọng rằng giá dầu sụt giảm sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, qua đó giảm bớt khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Sau khi cuộc chiến này nổ ra và khiến giá dầu tăng lên ngưỡng ba con số, giá kim loại quý đã đương đầu áp lực giảm mạnh - thay vì tăng nhờ phát huy vai trò hầm trú ẩn - do lo ngại lãi suất sẽ tăng theo lạm phát trên toàn cầu. Trước nhịp tăng mới nhất, giá vàng đã giảm hơn 10% so với thời điểm trước khi Mỹ tấn công Iran vào cuối tháng 2.

“Các nhà giao dịch vàng đang quan tâm nhiều hơn tới việc các ngân hàng trung ương sẽ làm gì với lãi suất, hơn là tình hình địa chính trị. Nếu các nền kinh tế lớn dừng giảm lãi suất, điều đó sẽ đồng nghĩa với nhu cầu vàng giảm bớt đi”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định.

Ngoài tình hình chiến tranh, mối quan tâm của nhà đầu tư trong ngày thứ Tư sẽ hướng tới biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tiếp đó, vào ngày thứ Năm, Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), rồi đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu. Tất cả những dữ liệu này đều sẽ giúp định hình triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá vàng.

Mức giá gần nhất của vàng giao ngay tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.113 đồng (mua vào) và 26.363 đồng (bán ra).