Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế đang chờ đợi xem Mỹ và Iran sẽ có hành động như thế nào...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), khi nhà đầu tư chờ các thông tin mới về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran - thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đặt ra để Iran mở cửa eo biển Hormuz. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục xu thế mua ròng kể từ đầu tháng, sau khi bán ròng mạnh trong tháng 3.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.649,5 USD/oz, giảm 28,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao sau chốt phiên ở mức 72,9 USD/oz, giảm 0,25 USD/oz, tương đương giảm gần 0,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 4.684,7 USD/oz.

Tâm trạng của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế phiên này là chờ đợi xem Mỹ và Iran sẽ có hành động như thế nào, sau khi Tổng thống Trump vào cuối tuần vừa rồi đưa ra “tối hậu thư” mới đối với Iran. Ông đã cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng và giao thông của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz trước 8h tối ngày thứ Ba (7/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là vào sáng ngày thứ Tư (8/4) theo giờ Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai, ông Trump cho biết phía Iran đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn nhưng đối với ông, đề xuất này “chưa đủ tốt”. “Họ đã đưa ra đề xuất. Đó là một đề xuất quan trọng, một bước đi quan trọng. Đề xuất đó chưa đủ tốt nhưng là một bước đi rất quan trọng. Họ đang đàm phán… Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến”, ông nói.

Trong khi đó, phía Iran đã bày tỏ quan điểm muốn đi đến một kết thúc bền vững cho cuộc chiến tranh giữa nước này với Mỹ và Israel, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Iran đã gửi Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán giữa Washington và Tehran - một đề xuất chính thức 10 điểm. Đề xuất này bao gồm “một giao thức cho giao thông an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết, và dỡ trừng phạt” - theo truyền thông nhà nước Iran.

“Mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư bây giờ vẫn là tình hình chiến tranh và triển vọng lãi suất. Nếu xung đột tiếp diễn, giá dầu sẽ còn tăng do nguồn cung thắt chặt, làm gia tăng áp lực lạm phát. Như vậy, các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách, và thậm chí có thể phải tính đến khả năng tăng lãi suất nếu giá năng lượng tăng cao hơn. Điều đó sẽ gây bất lợi cho giá vàng ”, trưởng chiến lược Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Hai, với giá dầu Brent đóng cửa gần mức 110 USD/thùng và giá dầu WTI đạt hơn 112 USD/thùng. Nếu so với trước khi chiến tranh xảy ra, giá dầu Brent hiện đã tăng gần 53%.

Do giá dầu cao, giới đầu tư hiện không còn kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay, thay vì kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026 như trước khi chiến tranh nổ ra - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index trượt 0,04% so với mức chốt của tuần trước, đóng cửa ở mức 99,99 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,4 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.054,4 tấn vàng. Từ đầu tháng 4 tới nay, quỹ này mua ròng hơn 8 tấn vàng, sau khi bán ròng 54 tấn vàng trong tháng 3.

Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (7/4). Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,2% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.659 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,3%, giao dịch ở mức gần 73,2 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 148 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.361 đồng (bán ra).