Trang chủ Tài chính

Giá vàng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần

Mai Nhi

09/02/2026, 12:02

Phiên sáng 9/2, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp đồng loạt tăng 1,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng từ 1,9 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu…

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần

Sau khi tăng gần 3 triệu đồng trong phiên cuối tuần trước (7/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng nay (9/2). Tuy nhiên, biên độ tăng chỉ bằng một nửa so với phiên 7/2.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 178,2 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 181,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 7/2, giá vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá bán tăng mạnh hơn giá mua, khiến rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua.

Tính đến 11 giờ ngày 9/2, thương hiệu này cũng neo cứng giá bán vàng miếng SJC ở mức 181,2 triệu đồng/lượng và giá mua niêm yết ở mức 178,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 7/2, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 9/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 9/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” bám sát đà tăng giá vàng miếng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” từ phiên cuối tuần trước (7/2).

Cụ thể, Ngọc Thẩm vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169 triệu – 173 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Cập nhật lúc 11 giờ, giá giao dịch tại thương hiệu này không đổi. So với giá chốt phiên 7/2, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định mức giá niêm yết trên.

Trong phiên sáng nay, Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/2, đặt giá mua, bán vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại 177,7 triệu – 180,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI vẫn giữ nguyên ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng từ phiên 7/2. Chỉ sau 2 tiếng mở cửa, mức giá giao dịch trên tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” ở ngưỡng 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Trong phiên sáng 9/2, duy chỉ có chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng nới rộng lên mức 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung là 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, dù có thời điểm trong nội phiên giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ chỉ còn 1 triệu đồng/lượng nhưng chốt phiên sáng, khoảng cách phổ biến tại các đơn vị kinh doanh vẫn ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tại PNJ, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 mở cửa phiên tăng 2 triệu đồng/lượng nhưng vẫn giữ nguyên giá bán, đặt giá giao dịch ở mức 178 triệu – 179 triệu đồng/lượng. 

Tuy nhiên, sau chưa đây 10 phút mở cửa, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng niêm yết ở mức 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng.

Trong khi dòng sản phẩm vàng trang sức tại các hệ thống lớn đều ghi nhận mức điều chỉnh tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9” thì sản phẩm này tại PNJ tăng nhẹ hơn và đi kèm chênh lệch giá mua, bán ở ngưỡng cao là 4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán nới rộng cho thấy rủi ro cao đối với người tiêu dùng

Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn trang sức 9999 tại thương hiệu này tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 7/2. Giá hiện giao dịch ở mức 175,8  triệu – 179,8 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 9/2  so với 7/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 9/2  so với 7/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu duy nhất niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tương đương với giá vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn  và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 176,3 triệu – 179,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở mức 178,2 triệu và giá bán ở mức 181,2 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến khi đóng cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 1,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ ngày 9/2, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng gần 1%, tiến lên mốc 5.017,6 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 21,46 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,26 – 21,46 triệu đồng/lượng.

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lãi 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

15:22, 07/02/2026

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lãi 10 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Giá vàng liên tục biến động thất thường

18:54, 06/02/2026

Giá vàng liên tục biến động thất thường

