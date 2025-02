Giá vàng trong nước biến động theo giờ trong ngày vía Thần Tài

Đóng cửa phiên hôm qua (6/2), mặc dù giá vàng thế giới biến động giằng co nhưng giá vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm sâu gần 2 triệu đồng/lượng so với đầu phiên sáng.

CHÊNH LỆCH MUA - BÁN VÀNG NHẪN TẠI DOJI CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG

Kết thúc phiên sáng 7/2, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 86,8 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 90,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá niêm yết đối với vàng miếng của công DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với cuối phiên hôm qua (6/2), giá niêm yết vàng miếng tại 4 thương hiệu kinh doanh này đồng loạt tăng nhẹ 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Kết thúc phiên sáng 7/2, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Ở khu vực phía Nam, Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 87,5 triệu đồng/lượng và 89,3 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên hôm qua, giá niêm yết vàng miếng tại Mi Hồng tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở giá bán. So với mức giá niêm yết ở công ty SJC, giá mua vào vàng miếng tại công ty này cao hơn 700.000 đồng/lượng, nhưng giá bán thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC trên thị trường nhìn chung vẫn đang dao động trong biên độ từ 1,8 - 3,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá thấp nhất thuộc về công ty Mi Hồng.

Tính đến 10h hôm nay, ngoại trừ Agribank chưa cập nhật, các ngân hàng BIDV, VietinBank niêm yết giá bán vàng miếng là 90,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại Vietcombank thấp hơn các ngân hàng còn lại 300.000 đồng/lượng, ở mức 90 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá bán vàng tại các ngân hàng giảm từ 900.000 – 1,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng –Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Đối với thị trường vàng nhẫn, kết thúc phiên sáng nay, giá mua/bán vàng nhẫn "4 số 9" của Công ty SJC được giao dịch ở mức 86,8 – 89,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với cuối phiên hôm qua. Bảo Tín Minh Châu và Bảo tín Mạnh Hải niêm yết giá mua/bán ở mức 86,8 – 90,25 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá niêm yết tại 2 công ty này tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 86,6 triệu đồng/lượng và 90,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 86,7 triệu đồng/lượng và 90,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 87,4 triệu đồng/lượng và 89,2 triệu đồng/lượng.

So với giá niêm yết tại công ty SJC, ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vàng nhẫn ở DOJI và Phú Quý thấp hơn từ 100.000 – 200.000 đồng/lượng. Ngược lại, giá mua vào vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với SJC 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn tại DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo tín Mạnh Hải đều cao hơn 450.000 – 500.000 đồng/lượng so với SJC. Giá bán vàng nhẫn tại Mi Hồng thấp hơn so với SJC 600.000 đồng/lượng.

Tuỳ vào từng thương hiệu, giá niêm yết mua vào vàng nhẫn biến động từ 86,6 - 86,8 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá bán ra vàng nhẫn khoảng từ 89,2 – 90,3 triệu đồng/lượng. Kết thúc phiên sáng 7/2, DOJI có mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn cao nhất là 3,7 triệu đồng.

Như vậy, giá mua vào vàng nhẫn cao nhất và giá bán ra vàng nhẫn thấp nhất đều thuộc về Mi Hồng. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn so với ngày hôm qua tiếp tục duy trì trong khoảng 1,8 – 3,7 triệu đồng; trong đó, DOJI hiện đang có mức chênh lệch cao nhất, Mi Hồng thấp nhất.

Trên thế giới, sau chuỗi tăng giá 5 phiên liên tiếp và liên tục phá vỡ đỉnh cũ, giá vàng đã đảo chiều suy yếu. Đóng cửa phiên hôm qua (6/2), giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 11,1 USD/oz so với mức chốt của phiên hôm 5/2, tương đương mức tăng 0,39%, quay về mức 2.857,9 USD/oz.

Lúc 8h sáng nay, tại thị trường New York, giá vàng giao biến động giằng co quanh mức chốt phiên ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 2859 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 87,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá bán niêm yết của vàng miếng cũng như vàng nhẫn trong sáng nay đã thu hẹp xuống còn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

ĐỒNG USD VÀ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU HỒI PHỤC TẠO ÁP LỰC LÊN GIÁ VÀNG

Đồng USD tăng trở lại ngay trước thời điểm Bộ Lao động Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp tháng 1 vào tối nay (7/2, theo giờ Việt Nam) đã tạo sức ép lên giá vàng. Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 1 có khả năng tăng 170.000 việc làm sau khi tăng vọt lên mức 256.000 vào tháng 12. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo vẫn sẽ giữ nguyên ở mức 4,1%.

Diễn biến giá vàng thế giới. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mặc dù vậy, Bộ Lao động Mỹ tối qua cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 1/2 đã tăng 11.000 lên 219.000 đơn. Đồng thời, con số này cũng cao hơn so với dự báo trước đó của giới chuyên gia là 213.000 đơn. Chỉ số Dollar Index chốt phiên nhích lên mức 107,7 điểm, tăng 0,12% so với mức chốt phiên hôm qua.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong phiên cuối tuần này sẽ đổ dồn vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Nếu thị trường lao động phục hồi theo đúng kỳ vọng của giới chuyên gia, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dừng cắt giảm lãi suất khi đánh giá tác động lạm phát từ các chính sách tài chính, thương mại và nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump.

Trang Reuters trích lời nhà phân tích Ross Norman: "Rõ ràng là vàng đang có xu hướng giằng co nhưng đợt điều chỉnh này là một hiện tượng bình thường do giới đầu tư đã chốt lời ở mức cao". Theo ông Norman, giá vàng đã bước vào vùng quá khi chỉ số RSI chạm mức 76. Áp lực về mặt kĩ thuật cũng là yếu tố tạo sức ép giảm giá lên vàng.

Trang Reuters cũng trích lời ông Christopher Louney, chiến lược gia hàng hóa tại RBC Capital Markets: "Mặc dù thuế quan đối với Trung Quốc hiện có thể là trọng tâm chính nhưng các chính sách về thuế quan nhìn chung có vẻ sẽ thay đổi khó lường. Chúng tôi cho rằng vàng sẽ được hưởng lợi khi vừa là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư, vừa là kênh trú ẩn an toàn. Cho dù là một phương tiện phòng ngừa rủi ro hay chỉ là một phần trong danh mục đầu tư, chúng tôi cho rằng sự không chắc chắn về mặt thuế quan sẽ dẫn đến việc dòng tiền phân bổ vào vàng nhiều hơn".