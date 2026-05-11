Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 2 phiên “đứng giá” liên tiếp (8-9/5), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đều nằm trong xu hướng giảm. Mỗi nhịp điều chỉnh giảm đều lên tới cả nửa triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…
Tính đến 11 giờ ngày 11/5/2026, giá
mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 162,9 triệu và giá bán là 165,9 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương
hiệu này giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng.
Các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ
và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 162,9 triệu
– 165,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều
mua và bán.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/5.
Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị duy nhất
giữ xu hướng giá vàng miếng SJC đi ngang trong 3 phiên liên tiếp. Tính đến 11 giờ ngày 11/5,
doanh nghiệp này vẫn đặt giá giao dịch tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng
(mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 9/5.
Sau hai phiên cuối tuần liên tiếp (8-9/5) đứng im ở ngưỡng 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (11/5) đồng loạt giảm mạnh. Mỗi doanh nghiệp ghi nhận phổ biến từ 2- 3 lần điều chỉnh giảm trong chưa đầy 3 tiếng đầu mở cửa.
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán
vàng miếng SJC vẫn thấp hơn so với khu vực miền Bắc từ 1 đến 2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Sau 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm ở chiều
mua cùng với 4 nhịp tăng, giảm đan xen ở chiều bán, giá mua, bán vàng miếng SJC
tại Mi Hồng giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu
này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 163,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng nay, giá mua,
bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, đơn
vị này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng. Đồng thời, đây là doanh nghiệp ghi nhận giá vàng miếng thấp nhất thị
trường.
Diễn biến giảm giá đồng loạt ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Theo
sát biên độ trên thị trường vàng miếng, mức giảm cũng đi sát từ 1,1 triệu – 1,8
triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng
nhẫn so với phiên cuối tuần trước.
Tại khu vực phía
Nam, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm vẫn duy trì xu hướng đi ngang
sang phiên thứ ba liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn đặt giá giao dịch
vàng nhẫn tại 153 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Ngược lại, Bảo
Tín Mạnh Hải là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên
sáng nay.
Giá mua, bán
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì
ổn định ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở
cửa phiên sáng.
Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng phổ biến giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch đầu tuần trước (4/5), giá vàng miếng chỉ giảm trong biên độ hẹp với 400 nghìn đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ giảm dao động từ 400 -700 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tăng từ 100 nghìn tới 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước.
Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi trong suốt
3 phiên liên tiếp. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và
thấp nhất là 10,9 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, mở cửa
phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 163,5
triệu và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
so với giá chốt phiên 9/5.
Chỉ trong vòng
2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận thêm 2 nhịp giảm liên tiếp. Tính
đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch là 162,4 triệu – 165,4 triệu đồng/lượng,
giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau khi đứng im
ở ngưỡng 164,3 triệu – 167,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong phiên cuối tuần
trước, giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức
162,8 triệu – 165,8 triệu đồng/lượng,
Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 3
nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn 163,7 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng.
Trong vòng chưa đầy 3 tiếng, giá vàng
nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương
hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 162,5 triệu đồng/lượng và giá
bán là 165,5 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai
doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bằng với giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.
Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết
giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162,9 triệu – 165,9
triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán so với giá chốt phiên 9/5
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh
nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/5, giá vàng nhẫn tròn
trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 11/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần
0,6% so với phiên 8/5, lùi xuống mốc 4.687,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 15,33 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,93 triệu – 16,83 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ
Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....
Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu "gây khó" cho nền tảng gọi xe
Quy định yêu cầu doanh nghiệp nền tảng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu không phân biệt phần được hưởng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính hợp lý. Theo VCCI, cách tiếp cận khiến nghĩa vụ thuế không tương xứng với phần thu nhập thực nhận và phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở nhiều mô hình kinh doanh khác nhau…
Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?
Sau cú sốc năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi chậm và quy mô vẫn thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ cũng bắt đầu giảm sức hút từ cuối năm ngoái, khi lãi suất tăng trở lại. Hệ quả là gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn đổ dồn lên hệ thống ngân hàng đang gặp áp lực lớn từ các chỉ số an toàn vốn và hạn mức (room) tín dụng ngày càng hạn hẹp...
Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm
Dù dời khỏi OCB, nhưng Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết vẫn theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực này trong tương lai…
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu
Chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam tiếp cận được vốn ngân hàng (thấp xa so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn) vì có tới 70% SMEs nằm trong nhóm rủi ro tín dụng trung bình đến cao. Bởi vậy, ngân hàng cũng rất tốn kém chi phí phục vụ đối với mỗi đơn vị vốn. Để bù đắp rủi ro và chi phí, ngân hàng tăng lãi suất, phí hoặc yêu cầu tài sản bảo đảm cao hơn khiến SMEs càng khó vay...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: