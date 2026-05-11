Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Mai Nhi

11/05/2026, 12:12

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 2 phiên “đứng giá” liên tiếp (8-9/5), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đều nằm trong xu hướng giảm. Mỗi nhịp điều chỉnh giảm đều lên tới cả nửa triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 11/5 đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 11/5 đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Tính đến 11 giờ ngày 11/5/2026, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 162,9 triệu và giá bán là 165,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng.

Các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 162,9 triệu – 165,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/5.

Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị duy nhất giữ xu hướng giá vàng miếng SJC đi ngang trong 3 phiên liên tiếp. Tính đến 11 giờ ngày 11/5, doanh nghiệp này vẫn đặt giá giao dịch tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 9/5.

Sau hai phiên cuối tuần liên tiếp (8-9/5) đứng im ở ngưỡng 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (11/5) đồng loạt giảm mạnh. Mỗi doanh nghiệp ghi nhận phổ biến từ 2- 3 lần điều chỉnh giảm trong chưa đầy 3 tiếng đầu mở cửa.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn thấp hơn so với khu vực miền Bắc từ 1 đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm ở chiều mua cùng với 4 nhịp tăng, giảm đan xen ở chiều bán, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 163,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, đơn vị này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây là doanh nghiệp ghi nhận giá vàng miếng thấp nhất thị trường.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 11/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 11/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Diễn biến giảm giá đồng loạt ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Theo sát biên độ trên thị trường vàng miếng, mức giảm cũng đi sát từ 1,1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên cuối tuần trước.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm vẫn duy trì xu hướng đi ngang sang phiên thứ ba liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 153 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.  

Ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng phổ biến giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch đầu tuần trước (4/5), giá vàng miếng chỉ giảm trong biên độ hẹp với 400 nghìn đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ giảm dao động từ 400 -700 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tăng từ 100 nghìn tới 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước.

Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi trong suốt 3 phiên liên tiếp. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất là 10,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 163,5 triệu và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/5.

Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận thêm 2 nhịp giảm liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch là 162,4 triệu – 165,4 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi đứng im ở ngưỡng 164,3 triệu – 167,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162,8 triệu – 165,8 triệu đồng/lượng,

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 163,7 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng.

Trong vòng chưa đầy 3 tiếng, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 162,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 165,5 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 11/5 so với 9/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 11/5 so với 9/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bằng với giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162,9 triệu – 165,9 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 9/5

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 11/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần 0,6% so với phiên 8/5, lùi xuống mốc 4.687,5 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 15,33 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,93 triệu – 16,83 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

15:35, 08/05/2026

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3

13:57, 07/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

12:37, 06/05/2026

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Từ khóa:

biến động giá vàng giá vàng giảm giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng nhẫn 9999 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....

Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu “gây khó” cho nền tảng gọi xe

Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu “gây khó” cho nền tảng gọi xe

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nền tảng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu không phân biệt phần được hưởng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính hợp lý. Theo VCCI, cách tiếp cận khiến nghĩa vụ thuế không tương xứng với phần thu nhập thực nhận và phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở nhiều mô hình kinh doanh khác nhau…

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

Sau cú sốc năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi chậm và quy mô vẫn thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ cũng bắt đầu giảm sức hút từ cuối năm ngoái, khi lãi suất tăng trở lại. Hệ quả là gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn đổ dồn lên hệ thống ngân hàng đang gặp áp lực lớn từ các chỉ số an toàn vốn và hạn mức (room) tín dụng ngày càng hạn hẹp...

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Dù dời khỏi OCB, nhưng Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết vẫn theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực này trong tương lai…

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu

Chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam tiếp cận được vốn ngân hàng (thấp xa so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn) vì có tới 70% SMEs nằm trong nhóm rủi ro tín dụng trung bình đến cao. Bởi vậy, ngân hàng cũng rất tốn kém chi phí phục vụ đối với mỗi đơn vị vốn. Để bù đắp rủi ro và chi phí, ngân hàng tăng lãi suất, phí hoặc yêu cầu tài sản bảo đảm cao hơn khiến SMEs càng khó vay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Đầu tư

4

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Thế giới

5

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy