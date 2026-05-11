Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 2 phiên “đứng giá” liên tiếp (8-9/5), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đều nằm trong xu hướng giảm. Mỗi nhịp điều chỉnh giảm đều lên tới cả nửa triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Tính đến 11 giờ ngày 11/5/2026, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 162,9 triệu và giá bán là 165,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng.

Các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 162,9 triệu – 165,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/5.

Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị duy nhất giữ xu hướng giá vàng miếng SJC đi ngang trong 3 phiên liên tiếp. Tính đến 11 giờ ngày 11/5, doanh nghiệp này vẫn đặt giá giao dịch tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 9/5.

Sau hai phiên cuối tuần liên tiếp (8-9/5) đứng im ở ngưỡng 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (11/5) đồng loạt giảm mạnh. Mỗi doanh nghiệp ghi nhận phổ biến từ 2- 3 lần điều chỉnh giảm trong chưa đầy 3 tiếng đầu mở cửa.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn thấp hơn so với khu vực miền Bắc từ 1 đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm ở chiều mua cùng với 4 nhịp tăng, giảm đan xen ở chiều bán, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 163,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, đơn vị này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây là doanh nghiệp ghi nhận giá vàng miếng thấp nhất thị trường.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 11/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Diễn biến giảm giá đồng loạt ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Theo sát biên độ trên thị trường vàng miếng, mức giảm cũng đi sát từ 1,1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên cuối tuần trước.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm vẫn duy trì xu hướng đi ngang sang phiên thứ ba liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 153 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng phổ biến giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch đầu tuần trước (4/5), giá vàng miếng chỉ giảm trong biên độ hẹp với 400 nghìn đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ giảm dao động từ 400 -700 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tăng từ 100 nghìn tới 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước.

Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi trong suốt 3 phiên liên tiếp. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất là 10,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 163,5 triệu và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/5.

Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận thêm 2 nhịp giảm liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch là 162,4 triệu – 165,4 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi đứng im ở ngưỡng 164,3 triệu – 167,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162,8 triệu – 165,8 triệu đồng/lượng,

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 163,7 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng.

Trong vòng chưa đầy 3 tiếng, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 162,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 165,5 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 11/5 so với 9/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bằng với giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162,9 triệu – 165,9 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 9/5

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.