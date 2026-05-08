Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Trong phiên ngày 8/5, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (7/5) ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn giá vàng miếng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, tùy thương hiệu…

Sau khi tăng hai phiên liên tiếp (ngày 6/5 và 7/5) với tổng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im. Mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn giữ nguyên ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Trong suốt phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 167,5 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (7/5).

Mức giá giao dịch 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giữ nguyên so với giá chốt phiên 7/5.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn thường thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với khu vực phía Bắc. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng tại Mi Hồng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng nhưng vẫn là mức chênh lệch thấp nhất thị trường.

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận tổng mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trong hai phiên (6-7/5) với 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này cũng ghi nhận nhịp đi ngang.

Tính đến 15 giờ ngày 8/5, đơn vị này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 7/5.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Tuy nhiên, giá mua giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 7/5, niêm yết tại 164,5 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên 7/5. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất ở ngưỡng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 8/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong trong hai phiên liên tiếp (6-7/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả hai doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên 8/5. Đồng thời, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng SJC.

Tính đến 15 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 156 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán).

Mức giá giao dịch trên trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn giữ nguyên so với phiên 7/5 ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá niêm yết trên không đổi. So với giá chốt phiên 7/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên ở cả hai chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 8/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Công ty SJC và PNJ đều đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán là 167 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 8/5, mức giá giao dịch trên tại cả hai doanh nghiệp vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 15 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Phú Quý cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 164,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 167,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được giữ nguyên sang phiên chiều.