Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Mai Nhi

08/05/2026, 15:35

Trong phiên ngày 8/5, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (7/5) ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn giá vàng miếng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, tùy thương hiệu…

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên tăng giá

Sau khi tăng hai phiên liên tiếp (ngày 6/5 và 7/5) với tổng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im. Mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn giữ nguyên ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Trong suốt phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 167,5 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (7/5).

Mức giá giao dịch 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giữ nguyên so với giá chốt phiên 7/5.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn thường thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với khu vực phía Bắc. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng tại Mi Hồng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng nhưng vẫn là mức chênh lệch thấp nhất thị trường.

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận tổng mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trong hai phiên (6-7/5) với 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này cũng ghi nhận nhịp đi ngang.

Tính đến 15 giờ ngày 8/5, đơn vị này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 7/5.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Tuy nhiên, giá mua giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 7/5, niêm yết tại 164,5 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên 7/5. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất ở ngưỡng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 8/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong trong hai phiên liên tiếp (6-7/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả hai doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên 8/5. Đồng thời, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng SJC.

Tính đến 15 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 156 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán).

Mức giá giao dịch trên trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn giữ nguyên so với phiên 7/5 ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá niêm yết trên không đổi. So với giá chốt phiên 7/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên ở cả hai chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 8/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Công ty SJC và PNJ đều đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán là 167 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 8/5, mức giá giao dịch trên tại cả hai doanh nghiệp vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 15 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Phú Quý cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 164,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 167,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được giữ nguyên sang phiên chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 15 giờ ngày 8/5/2026, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,8% so với phiên 7/5, tiến lên mốc 4.723,6 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chủ yếu ở ngưỡng 15,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 4,31 triệu – 15,81 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Nửa cuối tháng 4, cán cân thương mại bất ngờ đảo chiều thặng dư hơn 87 triệu USD

Sau 5 kỳ liên tiếp thâm hụt, cán cân thương mại của Việt Nam đã đảo chiều sang trạng thái thặng dư trong nửa cuối tháng 4/2026 với 87,69 triệu USD. Tuy nhiên, diễn biến này chủ yếu phản ánh sự sụt giảm của nhập khẩu trong ngắn hạn, trong khi áp lực thâm hụt vẫn hiện hữu khi tính chung 4 tháng đầu năm…

Trung Quốc mua ròng vàng 18 tháng liên tiếp

Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng...

IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra “sự cố đồng loạt” trong hệ thống tài chính...

Vietcombank và VTV ký kết hợp tác, mở ra không gian hội tụ giữa truyền thông và tài chính trong kỷ nguyên số

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới kết nối dữ liệu, phát triển hệ sinh thái số và kiến tạo trải nghiệm liền mạch cho hàng chục triệu người dùng trên đa nền tảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

