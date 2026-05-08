Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng
Mai Nhi
08/05/2026, 15:35
Trong phiên ngày 8/5, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (7/5) ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn giá vàng miếng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, tùy thương hiệu…
Sau khi tăng hai phiên liên tiếp
(ngày 6/5 và 7/5) với tổng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC
tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im. Mở cửa
phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn giữnguyên ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.
Trong suốt phiên sáng, giá mua
vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán
là 167,5 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định
mức giá giao dịch trên, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (7/5).
Mức giá giao dịch 164,5 triệu –
167,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh khác
như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giữ nguyên so với giá chốt
phiên 7/5.
Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn thường thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với khu vực phía Bắc. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng tại Mi Hồng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng nhưng vẫn là mức chênh lệch thấp nhất thị trường.
Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận
tổng mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trong hai phiên (6-7/5) với 2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này cũng
ghi nhận nhịp đi ngang.
Tính đến 15 giờ ngày 8/5, đơn vị này
vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 163,5 triệu – 166,5
triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 7/5.
Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá bán
vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm
nay. Tuy nhiên, giá mua giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 7/5, niêm yết tại
164,5 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi ngang, cập
nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số
9” gần như không thay đổi so với phiên 7/5. Duy chỉ có một
doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn. Khoảng cách giữa
thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất ở ngưỡng 11,5 triệu
đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi
tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong trong hai phiên liên tiếp (6-7/5),
giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và chiều bán.
DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả hai doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên 8/5. Đồng thời, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng SJC.
Tính đến 15 giờ, thương hiệu này
niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá
bán ra là 156 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.
Mức giá giao dịch trên trên duy
trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI
vẫn giữ nguyên so với phiên 7/5 ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh
nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 164,5
triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá niêm yết trên không đổi.
So với giá chốt phiên 7/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn
giữ nguyên ở cả hai chiều.
Trong phiên sáng, Công ty SJC và PNJ
đều đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá
bán là 167 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 8/5, mức giá giao dịch trên tại
cả hai doanh nghiệp vẫn không đổi.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ
Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 164,5
triệu – 167,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 15
giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Phú Quý cũng không ghi nhận nhịp điều
chỉnh nào trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn đặt giá
mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 164,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 167,3 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên tiếp tục được giữ nguyên sang phiên chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 15 giờ ngày 8/5/2026, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng
gần 0,8% so với phiên 7/5, tiến lên mốc 4.723,6 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới chủ yếu ở ngưỡng 15,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 4,31 triệu – 15,81 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3
13:57, 07/05/2026
Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng
12:37, 06/05/2026
Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.
Nửa cuối tháng 4, cán cân thương mại bất ngờ đảo chiều thặng dư hơn 87 triệu USD
Sau 5 kỳ liên tiếp thâm hụt, cán cân thương mại của Việt Nam đã đảo chiều sang trạng thái thặng dư trong nửa cuối tháng 4/2026 với 87,69 triệu USD. Tuy nhiên, diễn biến này chủ yếu phản ánh sự sụt giảm của nhập khẩu trong ngắn hạn, trong khi áp lực thâm hụt vẫn hiện hữu khi tính chung 4 tháng đầu năm…
Trung Quốc mua ròng vàng 18 tháng liên tiếp
Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng...
IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra “sự cố đồng loạt” trong hệ thống tài chính...
Vietcombank và VTV ký kết hợp tác, mở ra không gian hội tụ giữa truyền thông và tài chính trong kỷ nguyên số
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới kết nối dữ liệu, phát triển hệ sinh thái số và kiến tạo trải nghiệm liền mạch cho hàng chục triệu người dùng trên đa nền tảng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: