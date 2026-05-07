Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3

Trong phiên sáng 7/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lao dốc hơn 15 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 47,78%...

Trong phiên sáng 7/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh. Giá bán vàng miếng chủ yếu leo lên ngưỡng 167,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Tại SJC, thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (6/5) và đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng.

Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 11 giờ ngày 7/5, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 6/5, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Với hai phiên tăng liên tiếp (6-7/5), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức tăng này lên tới 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng JSC điều chỉnh tăng nhẹ hơn và kèm theo giá bán ra thấp hơn so với các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay. Sau khi 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, Mi Hồng đặt giá mua vàng miếng SJC ở mức 165 triệu đồng/lượng và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 7/5, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá mua vàng miếng thấp nhất trên thị trường. Tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 7/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Cùng chung diễn biến đi lên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng thêm từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một dơn vị phía Nam vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua (6/5).

Ngọc Thẩm là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. Đồng thời đây cũng là doanh nghiệp không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay.

Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (6/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên 7/5 giữ nguyên ở mức 152,5 triệu – 156 triêu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức giao dịch trên.

Trong phiên sáng 7/5, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 15 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh ngày 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương 47,78%. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch này giảm từ 47,78%tới 79,76%, tuỳ từng thường hiệu.

Ngược lại, trong phiên sáng, Công ty SJC niêm yết ổn định giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán là 167 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 6/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được giữ nguyên trong suốt phiên sáng nay, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều với giá chốt phiên 6/5.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu/lượng mỗi chiều so với phiên 6/5.

Sau chưa đầy nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với với cả hai chiều mua và bán, đặt tại 164,3 triệu – 167,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 7/5 so với 6/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Tại DOJI, sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này neo ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, DOJI vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 6/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng.