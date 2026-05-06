Trang chủ Tài chính

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Mai Nhi

06/05/2026, 12:37

Sáng ngày 6/5/2026, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 3 - 4 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng từ 1 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…

Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng phổ biến leo lên mức 167,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các doanh nghiệp như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (5/5), giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đều tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Công ty SJC, DOJI và Phú Quý, giá vàng miếng điều chỉnh 3 nhịp liên tiếp chỉ trong 1 tiếng đầu mở cửa.

Sau khi chạm mốc thấp nhất trong vòng 4 tháng qua tại ngưỡng 165 triệu đồng/lượng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt tăng mạnh. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng phổ biến leo lên mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều và đặt giá giao dịch ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này nhanh chóng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/5, giá mua vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng và giá bán là 166 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên 5/5.

Trong khi đó tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC niêm yết thấp hơn hơn so với khu vực miền Bắc từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 2 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và giá mua là 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 6/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận diễn biến tăng với biên độ dao động từ 1 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất chênh tới 12 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán là 167 triệu đồng/lượng.  Sau gần 1 tiếng mở cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 162,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng 6/5, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 15 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 47,6%. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thường hiệu, mức chênh lệch này giảm từ 47,6% tới 75,7%.

Tương tự, tại DOJI, sau khi đặt giá giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu nhanh chóng điều chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 162,8 triệu – 165,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn/lượng mỗi chiều so với phiên 5/5. Sau nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng đối với với cả hai chiều mua và bán, đặt tại 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng. với giá chốt phiên 5/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong 3 tiếng đầu mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ neo ở mức 164,3 triệu – 167,3 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều với giá chốt phiên 4/5, mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên sáng nay.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 6/5 so với 5/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán    
Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp duy nhất neo giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 5/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo cũng niêm yết ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Ngọc Thẩm là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Sau khi đứng im trong phiên hôm qua (5/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên 6/5 tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 155,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cập nhật đến 10 giờ 30 phút ngày 6/5, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 2% so với phiên hôm qua (5/5), tiến lên mốc 4.645,5 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới dao động từ 15,81 triệu – 18,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,31 triệu – 18,31 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến...

Triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng...

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch khi có tới 14 đơn vị gần như chưa triển khai giải ngân hoặc tỷ lệ dưới 1%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp do dự án chưa đủ điều kiện triển khai…

Tỷ giá đồng yên chững lại trong phiên giao dịch sáng nay (5/5), sau một cú tăng chớp nhoáng trong phiên trước - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật Bản lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Trong phiên sáng 5/5, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán quay về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng qua…

