Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Sáng ngày 6/5/2026, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 3 - 4 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng từ 1 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
các doanh nghiệp như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết
giá giao dịch vàng miếng SJC tại 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua –
bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (5/5), giá mua, bán
vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đều tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại Công ty SJC, DOJI và Phú Quý, giá
vàng miếng điều chỉnh 3 nhịp liên tiếp chỉ trong 1 tiếng đầu mở cửa.
Sau khi chạm mốc thấp nhất trong vòng 4 tháng qua tại ngưỡng 165 triệu đồng/lượng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt tăng mạnh. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng phổ biến leo lên mức 167,5 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều
và đặt giá giao dịch ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay
khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu này nhanh chóng giảm
1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/5, giá mua vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng và
giá bán là 166 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên 5/5.
Trong khi đó tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng
SJC niêm yết thấp hơn hơn so với khu vực miền Bắc từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Sau 2 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong hơn 1
tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng tổng cộng 1 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng SJC
ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và giá mua là 163 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng khiêm
tốn nhất trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này
chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao
dịch niêm yết tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận diễn biến tăng với biên độ dao
động từ 1 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa doanh nghiệp niêm yết giá
mua, bán vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất chênh tới 12 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 164 triệu đồng/lượng và giá bán là 167 triệu
đồng/lượng. Sau gần 1 tiếng mở cửa, giá vàng
nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.
Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng
nhẫn tại 162,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/5,
giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả
hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng 6/5, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 15 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 47,6%. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thường hiệu, mức chênh lệch này giảm từ 47,6% tới 75,7%.
Tương tự, tại DOJI, sau khi đặt giá
giá giao dịch nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu nhanh chóng điều
chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng, tăng
tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết vàng
nhẫn tròn 9999 ở mức 162,8 triệu – 165,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn/lượng
mỗi chiều so với phiên 5/5. Sau nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng
thêm 1,2 triệu đồng/lượng đối với với cả hai chiều mua và bán, đặt tại 164 triệu
– 167 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú
Quý niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng. với giá chốt phiên 5/5, giá
giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả
hai chiều mua và bán.
Trong 3 tiếng đầu mở cửa phiên sáng,
giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ neo ở mức 164,3 triệu – 167,3 triệu
đồng/lượng. Giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2,6 triệu
đồng/lượng mỗi chiều với giá chốt phiên 4/5, mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên
sáng nay.
Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp duy
nhất neo giá vàng nhẫn tương đương giá
vàng miếng SJC. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này niêm
yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 164,5 triệu – 167,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 5/5, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính
đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ
Kim Gia Bảo cũng niêm yết ở mức 164,5 triệu – 167,4 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, Ngọc Thẩm là thương hiệu
có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.
Sau khi đứng im trong phiên hôm qua
(5/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên 6/5 tăng tổng cộng 1,5 triệu
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút,
thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152 triệu đồng/lượng
và giá bán ra là 155,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, cập nhật đến 10 giờ 30 phút ngày 6/5, hợp đồng giá vàng giao
ngay tăng gần 2% so với phiên hôm qua (5/5), tiến lên mốc 4.645,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới dao động từ 15,81 triệu – 18,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó,
đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,31 triệu – 18,31 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng
10:57, 05/05/2026
Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới
14:37, 04/05/2026
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến...
Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh
Triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng...
Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn nằm chờ” dự án
Trong 4 tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch khi có tới 14 đơn vị gần như chưa triển khai giải ngân hoặc tỷ lệ dưới 1%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp do dự án chưa đủ điều kiện triển khai…
Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?
Tỷ giá đồng yên chững lại trong phiên giao dịch sáng nay (5/5), sau một cú tăng chớp nhoáng trong phiên trước - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật Bản lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...
Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng
Trong phiên sáng 5/5, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán quay về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng qua…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: