Người mua vàng miếng SJC lãi hơn 63 triệu đồng từ đầu năm

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mua vào tại các doanh nghiệp chủ yếu niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm, người mua lãi hơn 63 triệu đồng khi giá bán ra thời điểm đó chỉ ở mức hơn 84 triệu đồng/lượng…

Trong phiên sáng ngày 10/11/2025, xu hướng tăng giá vàng miếng SJC diễn ra đồng loạt tại tất cả các hệ thống lớn sau 2 phiên đi ngang liên tiếp trong tuần trước.

Mở cửa phiên, Công ty SJC DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước (8/11). Bốn thương hiệu trên cùng đặt giá niêm yết vàng miếng SJC ở mức 147,6 triệu – 149,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết ở mức 149,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 148,1 triệu đồng/lượng; 148,2 triệu đồng/lượng và 146,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 148,2 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng bán ra là 149,6 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn. Theo đó, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá, dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại phiên thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng không nên đánh thuế hoạt động mua vàng để tiết kiệm như một hình thức đầu tư, thay vào đó cần có sự phân biệt rõ ràng giữa đầu cơ và tích trữ khi đánh thuế thu nhập cá nhân. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế khấu trừ linh hoạt thông qua các tổ chức kinh doanh vàng, ngân hàng thương mại hoặc sàn giao dịch, giúp giảm thủ tục cho người dân và tăng hiệu quả quản lý thuế

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,7 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (8/11), giá mua, bán vàng nhẫn tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 1 nhịp điều chỉnh tăng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ niêm yết ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 8/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này ghi nhận duy nhất 2 nhịp điều chỉnh tăng lên tiếp trong phiên ngày 10/11.

Mở cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 146,8 triệu – 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 3 nhịp tăng giảm đan xen trong phiên ngày 10/11 với tổng mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo mở cửa phiên ở mức 147 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá chiều bán nhưng giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua vào. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 8/11 so với phiên 10/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, sau khi ghi nhận tổng mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá vàng nhẫn mua vào tại thương hiệu này niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,6 triệu đồng/lượng. Kết phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu cũng ghi nhận ba nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 140 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 143 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và giữ nguyên giá bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/11, giá mua vào nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng.