Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp 45% kể từ mốc đỉnh
Mai Nhi
16/04/2026, 12:00
Trong phiên sáng 16/4, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới thu hẹp hơn 14,4 triệu đồng/lượng kể từ vùng đỉnh 32,1 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 20/3, tương đương 44,98%...
Mở cửa phiên sáng (16/4), giá mua, bán vàng
miếng SJC tại các đơn vị tiếp tục điều chỉnh giảm. Giá bán vàng miếng phổ biến neo
ở mức 172,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là phiên giảm thứ hai liên tiếp
trong tuần qua.
Tính đến 11 giờ, giá mua vàng miếng tại
Công ty SJC niêm yết tại 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán đặt ở mức 172,5 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định ngay từ khi mở cửa phiên sáng,
giảm lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua
(15/4).
Trong phiên sáng 16/4, giá mua vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh hơn giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán tiếp tục giãn rộng.
Mức chênh lệch cao nhất trên thị trường phổ biến ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại, ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải
và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu
– 172,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
So với giá chốt phiên 15/4, giá mua vàng miếng
SJC tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm gấp hơn 4 lần so với giá bán, lần lượt ở
mức 1,3 triệu đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, đối với PNJ, Bảo
Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng
và 1 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị
niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất thị trường, đặt ở mức 167,5 triệu – 171,5
triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu
đồng/lượng.
Ngược lại, duy chỉ có Mi Hồng điều chỉnh tăng
giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.
Với 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá
vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 800
nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao
dịch vàng miếng tại 170,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn trong phiên sáng nay cũng nằm trong
xu hướng giảm. Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán dao động từ 500 nghìn đến 1,5 triệu
đồng/lượng. Khoảng cách giữa đơn vị niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất so với thấp
nhất là 11,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật thị trường trong phiên sáng, giá vàng nhẫn
tại các doanh nghiệp khác đều thấp hơn vàng miếng SJC từ 300 đến 700 nghìn
đồng/lượng. Tuy nhiên, DOJI vẫn là doanh
nghiệp duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tương đương giá vàng
miếng SJC.
Tính đến 11 giờ ngày 16/4,
DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
So với giá chốt phiên
15/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua
và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Sau hai phiên giảm liên tiếp (15 – 16/4), giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tổng cộng từ 1,2 đến 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ngay
khi mở cửa phiên, đặt giá giao dịch tại 168,2 – 172,2 triệu đồng/lượng. Tính
đến 11 giờ, mức giá gao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ niêm
yết ở mức 168,5 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn
định trong suốt phiên sáng, giảm 1,5 triệu
đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn “4 số 9” cũng
giảm 1,5 triệu đồng/lượng
ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Tính đến 11 giờ, giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết tại
168,5 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng.
Phú Quý là thương hiệu ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh trong phiên
sáng nay. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa
phiên sáng sụt mạnh 1,5 triệu đồng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán,
đặt giá giao dịch tại 168,5 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng.
Trong vòng 3 tiếng mở cửa, giá mua vẫn đứng
im trong khi giá bán liên tiếp tăng, giảm từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Tính
đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 168,5 triệu -
171,8 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, sau khi đi ngang trong
phiên 15/4, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay
điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu
này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 157 triệu - 161 triệu đồng/lượng (mua –
bán).
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 16/4, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn
0,7% so với phiên hôm qua (15/4), tiến lên mốc 4.823,5 USD/oz. Diễn biến giá vàng
trong nước ngược chiều so với giá thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 17,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,16 triệu – 17,66 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
