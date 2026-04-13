Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 2 phiên liên tiếp
Mai Nhi
13/04/2026, 11:13
Hai phiên gần nhất là 11 và 13/4, tổng mức giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 1,3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này dao động từ 1 triệu – 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Mở
cửa phiên sáng nay (13/4), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 900 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (11/4).
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 13/4, Công ty
SJC vẫn đặt giá mua vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu và giá bán là 171,5 triệu đồng/lượng
kể từ khi mở cửa phiên, giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mức giá giao dịch 168,5 triệu – 171,5 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm, đều giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều
mua và chiều bán.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị điều
chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nhưng giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thị
trường. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại đơn vị này
ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 13/4, giá vàng
miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt 1,4 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,1 triệu
đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại
169,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh
cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá giao dịch. Tuy nhiên, biên độ giảm trải rộng
hơn từ 700 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” ở mức 168,2 triệu – 171,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức
giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 11/4, giá giao dịch vàng
nhẫn tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong hai phiên liên tiếp (11 – 13/4), giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức giảm dao động từ 1 triệu – 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Riêng tại Ngọc Thẩm, mức giảm này lên tới 2 triệu đồng/lượng, gấp đôi các đơn vị còn lại.
Sau khi đứng im ở mức giao dịch 169,2 triệu
– 172,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên 11/4, giá mua, bán vàng nhẫn trơn
9999 tại PNJ điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay.
Thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều, đặt giá giao dịch tại 168,2 triệu – 171 2 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay
khi mở cửa phiên. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Giá giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại thương hiệu này giảm mạnh nhất, kéo theo giá bán thấp hơn hẳn 11 triệu đồng/lượng
so với các đơn vị kinh doanh phía Bắc.
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 13/4, Ngọc Thẩm
vẫn duy trì ổn định giá mua vàng nhẫn ở mức 156,5 triệu đồng/lượng và giá bán là
160,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật thị trường, DOJI, Bảo
Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” cao nhất trong phiên sáng, đặt ở mức tương đương so với giá vàng miếng
SJC.
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 13/4,
DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/4, giá mua vàng nhẫn tại
thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng nhẫn
tròn trơn tại thương hiệu này cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều ngay từ khi mở cửa phiên sáng.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở mức 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng
trong suốt phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” tại Phú Quý giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại
168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch
trên vẫn không đổi.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 13/4, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục
giảm hơn 0,7% so với phiên cuối tuần trước (11/4), lùi xuống mốc 4.716,4
USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 20,08 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 9,08 – 20,08 triệu đồng/lượng, tùy
thương hiệu.
Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co
19:00, 11/04/2026
Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác...
Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co
Phiên giao dịch 11/4, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm nhẹ 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần dù liên tục biến động mạnh giữa các phiên. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua…
