Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dần thu hẹp

Mai Nhi

14/04/2026, 12:43

Trong phiên sáng 14/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mức độ rủi ro đã giảm đáng kể…

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp

Sau hai phiên giảm liên tiếp (11 – 13/4), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh tăng mạnh trong phiên sáng nay (14/4), phổ biến neo ở mức 173 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tiếng đầu mở cửa, Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá vàng miếng. 

Trong phiên sáng 14/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên tại Công ty SJC và Mi Hồng, khoảng cách này đã được thu hẹp. 

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai đơn vị này lần lượt quay về mốc 2,5 triệu đồng/lượng và 1,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng so với phiên 13/4.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng ở mức 170,5 triệu và giá bán là 173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (13/4), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 170 triệu – 173 triệu đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm, tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại khu vực phía Nam, sau ba nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong 3 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng tại 171,2 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). 

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu thế tăng với biên độ dao động từ 1,2 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên hôm qua (13/4). 

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC kể từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và vẫn giữ nguyên chiều bán. 

Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC niêm yết tại 170,2 triệu và giá bán là 172,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/4, giá giao dịch vàng nhẫn tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng 14/4, giá mua, bán vàng miếng tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương 0,88% so với giá chốt phiên 13/4. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ tăng dao động từ 0,7% - 0,88%, tuỳ thương hiệu. Mức tăng này gấp đôi với mức tăng 0,42% của giá thế giới.

Cùng đó, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch tại mức 169,7 triệu – 172,7  triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay từ khi mở cửa phiên sáng, niêm yết ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng. 

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa phiên sáng giảm 1,2 đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên sáng.

Giá giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 14/4 so với 13/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Cập nhật thị trường, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác đều thấp hơn vàng miếng khoảng 300 nghìn đồng/lượng. DOJI là doanh nghiệp duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tương đương so với giá vàng miếng SJC, kéo theo giá giao dịch cao nhất trên thị trường

DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 170 triệu – 173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/4, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 13/4, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay vẫn duy trì ổn định ở mức 157 triệu - 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 13/4.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 14/4, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,4% so với phiên hôm qua (13/4), tiến lên mốc 4.768,7 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 19,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,9 – 19,9 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10%. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn...

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường ngoại hối

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường ngoại hối

Năm 2025, thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, qua đó tác động đến diễn biến dòng chảy vốn và tỷ giá trên thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Vietcombank một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu và năng lực vượt trội trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối khi tiếp tục được vinh danh tại sự kiện LSEG Vietnam FX Awards 2026.

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đợt 1 kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với 6,5 ngày làm việc đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, Kỳ họp đã xác lập một trục hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ: thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...

CUBHCM dẫn đầu cho vay hợp vốn Việt Nam năm 2025

CUBHCM dẫn đầu cho vay hợp vốn Việt Nam năm 2025

CUBHCM đã ghi dấu năm 2025 với các hoạt động ấn tượng, khi vươn lên vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng các đơn vị bảo lãnh phát hành tín dụng tại Việt Nam (tính trên tất cả các đơn vị tiền tệ)(1), với tổng giá trị tín dụng bảo lãnh phát hành đạt 617 triệu USD.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đầu tư

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

