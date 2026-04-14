Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dần thu hẹp

Trong phiên sáng 14/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mức độ rủi ro đã giảm đáng kể…

Sau hai phiên giảm liên tiếp (11 – 13/4), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh tăng mạnh trong phiên sáng nay (14/4), phổ biến neo ở mức 173 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tiếng đầu mở cửa, Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá vàng miếng.

Trong phiên sáng 14/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên tại Công ty SJC và Mi Hồng, khoảng cách này đã được thu hẹp. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai đơn vị này lần lượt quay về mốc 2,5 triệu đồng/lượng và 1,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng so với phiên 13/4.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng ở mức 170,5 triệu và giá bán là 173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (13/4), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 170 triệu – 173 triệu đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm, tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại khu vực phía Nam, sau ba nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong 3 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng tại 171,2 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu thế tăng với biên độ dao động từ 1,2 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên hôm qua (13/4).

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC kể từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và vẫn giữ nguyên chiều bán.

Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC niêm yết tại 170,2 triệu và giá bán là 172,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/4, giá giao dịch vàng nhẫn tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng 14/4, giá mua, bán vàng miếng tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương 0,88% so với giá chốt phiên 13/4. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ tăng dao động từ 0,7% - 0,88%, tuỳ thương hiệu. Mức tăng này gấp đôi với mức tăng 0,42% của giá thế giới.

Cùng đó, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch tại mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay từ khi mở cửa phiên sáng, niêm yết ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa phiên sáng giảm 1,2 đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên sáng.

Giá giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 14/4 so với 13/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Cập nhật thị trường, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác đều thấp hơn vàng miếng khoảng 300 nghìn đồng/lượng. DOJI là doanh nghiệp duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tương đương so với giá vàng miếng SJC, kéo theo giá giao dịch cao nhất trên thị trường

DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170 triệu – 173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/4, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 13/4, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay vẫn duy trì ổn định ở mức 157 triệu - 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 13/4.