Giá vàng vượt 4.200 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục giữ vai trò chất xúc tác cho xu hướng tăng bền bỉ của kim loại quý này...

“Cá mập” SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng, dù khối lượng mua tương đối dè dặt ở vùng giá kỷ lục.

Lúc 6h sáng nay (16/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đêm qua, tương đương tăng 0,11%, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 133,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.129 đồng (mua vào) và 26.369 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng hôm qua.

Trong phiên New York ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay chốt ở mức 4.209,2 USD/oz, tăng 66 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,59%. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt khoảng 4.218 USD/oz, cao nhất trong lịch sử.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên ở mức 4.201,6 USD/oz, tăng 1% so với mức đóng cửa của phiên trước.

Xu hướng tăng của giá vàng được duy trì và đẩy mạnh sau bài phát biểu với những tín hiệu mềm mỏng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào hôm thứ Ba. Tại một sự kiện ở Philadelphia, ông Powell nói thị trường lao động của Mỹ đang ở trong trạng tình trạng “tuyển dụng ít, sa thải cũng ít”, và sự suy yếu này có thể đồng nghĩa khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới. Ngoài ra, ông Powell cũng cho biết Fed có thể sắp dừng chương trình thắt chặt định lượng (QT).

Do ảnh hưởng từ bài phát biểu này của nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, đồng USD sụt giá mạnh, với chỉ số Dollar Index rớt gần 0,4% trong phiên ngày thứ Tư, đóng cửa ở mức 98,67 điểm. Trước đó, đồng bạc xanh đã sụt giá trong phiên ngày thứ Ba, khi Dollar Index giảm 0,24%.

Dữ liệu từ trang MarketWatch cho thấy trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số này đã giảm gần 0,9%.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 98% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 100% Fed giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa trong cuộc họp tháng 12.

Vàng là tài sản được định giá bằng USD trong giao dịch quốc tế và không mang lãi suất, nên diễn biến tỷ giá USD và kỳ vọng như vậy về lãi suất của Mỹ là những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, giá vàng - một “hầm trú ẩn” truyền thống của giới đầu tư toàn cầu - cũng đang được thúc đẩy bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu tăng nhiệt trong những ngày gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang cân nhắc cắt một số giao dịch thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố này đưa ra sau khi hai bên tăng phí cảng áp lên tàu của nhau trong tuần này và có những động thái “ăn miếng trả miếng” khác như Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng Trung Quốc từ ngày 1/11.

Nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro còn liên quan tới tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đến nay đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Chính phủ đóng cửa kéo dài có thể gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đồng thời gây ra sự trì hoãn trong việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng.

“Giá vàng đang tăng dữ dội và không có dấu hiệu nào cho thấy muốn dừng lại. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại nóng lên trong mấy ngày qua, nên nhà đầu tư càng có thêm lý do để phòng hộ cho danh mục cổ phiếu của họ bằng cách mua thêm vàng”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ ba liên tiếp từ đầu tuần. Phiên này, quỹ mua thêm 1,1 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.022,6 tấn vàng.

Việc các quỹ ETF như SPDR Gold Trust quay trở lại mua mạnh là một trong những động lực chính cho xu hướng tăng giá vàng năm nay, bên cạnh căng thăng địa chính trị, kỳ vọng lãi suất giảm, lực mua của các ngân hàng trung ương, và xu hướng phi đôla hóa. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 58%.

“Với mốc 5.000 USD/oz chỉ còn cách 800 USD nữa, tôi không cho là giá vàng sẽ không thể đạt tới mức giá đó”, ông Razaqzada nói, và cho biết thêm rằng một cuộc điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ xảy ra, làm nản lòng những người “yếu tim” nhưng đồng thời cũng sẽ thu hút những nhà đầu tư muốn bắt đáy.

Giá bạc tăng khoảng 3% trong phiên ngày thứ Tư, đóng cửa ở mức kỷ lục 53,1 USD/oz.

Theo chiến lược gia Michael Brown của công ty Pepperstone, tình trạng thắt chặt nguồn cung bạc tại thị trường London đang là một yếu tố trực tiếp đẩy giá bạc tăng nóng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự tăng giá này có thể đảo ngược nhanh chóng nếu tình trạng khan hiếm nguồn cung đó được giải tỏa.