Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá xăng ở Hồng Kông đắt nhất thế giới

Điệp Vũ

06/04/2026, 15:43

Trong lúc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu trên trên thế giới tăng mạnh, Hồng Kông phải đương đầu với mức giá xăng cao hơn ở bất kỳ nền kinh tế nào...

Một góc Hồng Kông - Ảnh: Bloomberg.

Theo trang CNN Money, người dân Hồng Kông đang phải mua xăng với giá khoảng 15,6 USD/gallon, tương đương khoảng 108.500 đồng/lít (quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank là 26.361 đồng/USD; 1 gallon bằng khoảng 3,79 lít).

Từ trước khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử này, Hồng Kông đã liên tục đứng đầu danh sách những nơi có giá xăng cao nhất thế giới - theo dữ liệu từ trang web GlobalPetrolPrices.com.

Ở Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, giá xăng gần đây đã vượt mức 4 USD/gallon (khoảng hơn 27.800 đồng/lít) - cao nhất kể từ năm 2022.

Giá xăng dầu tăng cao đặc biệt gây khó khăn cho Hồng Kông và các nền kinh tế khác ở châu Á - khu vực vốn có sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Phần lớn dầu thô và khí đốt mà các nền kinh tế châu Á được nhập khẩu từ Trung Đông được vận chuyển qua Hormuz, eo biển đang bị Iran phong tỏa. Chưa kể, hoạt động sản xuất dầu khí của các nước ở Vùng Vịnh cũng đang sụt giảm mạnh do nhiều cơ sở năng lượng bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc chiến.

Chỉ có khoảng 8,4% trong dân số 7,5 triệu người của Hồng Kông sở hữu xe hơi, nhưng các nhà kinh tế cho rằng giá xăng cao ngất ngưởng có thể làm tăng lạm phát và chi phí logistics ở vùng lãnh thổ này, từ đó lan tỏa ảnh hưởng đến các ngành khác.

Hồi tháng 3, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông John Lee, đã bày tỏ lo ngại về việc giá xăng dầu tăng cao, đồng thời cam kết theo dõi chặt chẽ sự biến động của giá cả.

Hiện tại, nguồn cung năng lượng của Hồng Kông vẫn giữ được sự ổn định nhờ thành phố này nhập khẩu khoảng 80% sản phẩm dầu từ Trung Quốc đại lục - chính quyền thành phố cho biết.

"Với lợi thế có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đại lục, Hồng Kông duy trì được nguồn cung năng lượng ổn định giữa bối cảnh thiếu hụt năng lượng ở nhiều khu vực và thành phố trên thế giới," một thông cáo báo chí của chính quyền cho biết.

Trong những ngày gần đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin ngày càng có nhiều chủ xe ở thành phố này chọn cách sang đổ xăng ở Trung Quốc đại lục - nơi giá xăng có thể chỉ bằng 1/3 so với ở Hồng Kông.

Ngay cả khi chương trình giảm giá cho thành viên được áp dụng, giá xăng ở Hồng Kông hiện tại vẫn cao hơn khoảng 15% so với trước chiến tranh - theo ông Jason Kan, một nhà tư vấn thương mại độc lập ở Hồng Kông - người sở hữu một chiếc xe hatchback nhỏ gọn.

"Mức tăng 15% chắc chắn gây ra tác động lớn, vì giá xăng ở Hồng Kông vốn đã ở mức rất cao, và chi phí nhiên liệu chiếm một phần tương đối lớn trong thu nhập trung bình của người dân Hồng Kông, đặc biệt là so với Đài Loan và Nhật Bản”, ông Kan nói với CNN Money.

Ông Kan cũng cho biết giá xăng cao càng tạo thêm động lực cho người dân Hồng Kông đi du lịch ở các thành phố Trung Quốc đại lục như Thẩm Quyến ở gần đó. Thẩm Quyến đã thu hút ngày càng nhiều du khách Hồng Kông trong những năm gần đây nhờ chi phí mua sắm và ăn uống phải chăng hơn.

"Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Hồng Kông," ông nói thêm.

Ông Liu, một tài xế giao hàng thực phẩm trong thành phố, cũng than phiền về giá xăng tăng cao khiến công việc giao hàng bằng xe máy trở nên kém hiệu quả hơn. "Chi phí để mua xăng cho việc giao hàng một bữa ăn đã tăng nhưng tiền công thì không”, ông phàn nàn.

Giá xăng cao ngất ngưởng - cùng với phí đỗ xe và phí đăng ký xe cao - khiến tỷ lệ sở hữu xe hơi ở Hồng Kông thuộc hàng thấp nhất trong số các thành phố lớn và nền kinh tế giàu có trên thế giới. Bù lại, thành phố này cũng có một mạng lưới giao thông công cộng rộng lớn và chất lượng cao.

Các nhà phân tích cho rằng giá xăng đắt đỏ của Hồng Kông là một hệ quả của các loại thuế nhiên liệu và chi phí đất đai đều ở mức cao.

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

11:16, 06/04/2026

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

08:48, 06/04/2026

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Chiến tranh Mỹ - Iran, cơ hội cho hàng Trung Quốc tăng thị phần toàn cầu

09:41, 04/04/2026

Chiến tranh Mỹ - Iran, cơ hội cho hàng Trung Quốc tăng thị phần toàn cầu

Từ khóa:

giá xăng Hồng Kông thế giới

Đọc thêm

Khủng hoảng năng lượng đang lan sang hàng hóa tiêu dùng

Khủng hoảng năng lượng đang lan sang hàng hóa tiêu dùng

Hơn một tháng kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ, tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô ngày càng trở nên rõ nét và đang có nguy cơ lan thành một cuộc khủng hoảng rộng hơn - từ năng lượng sang nhiều mặt hàng thiết yếu trong đời sống hàng ngày...

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Khi thị trường xe điện lớn nhất thế giới bước sang giai đoạn trưởng thành, những vấn đề như suy giảm pin, chi phí bảo trì, hạ tầng sạc và hỗ trợ phần mềm đang dần lộ rõ…

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua nhà ở Zimbabwe

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua nhà ở Zimbabwe

Sự hiện diện ngày càng lớn của người Trung Quốc tại Zimbabwe phản ánh xu hướng đang diễn ra ở nhiều nước đang phát triển, nhưng trường hợp của Zimbabwe có sự khác biệt khá rõ...

Chiến sự Iran đang tái định hình ngành hàng không toàn cầu

Chiến sự Iran đang tái định hình ngành hàng không toàn cầu

Chiến sự Iran làm xáo trộn ngành hàng không toàn cầu, mở ra cơ hội cho hãng bay phương Tây giành thị phần từ các đối thủ Trung Đông...

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

Cuộc họp vào cuối tuần này sẽ thảo luận về hạn ngạch sản lượng của OPEC+ cho tháng 5...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond

Chứng khoán

2

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”

Thị trường

3

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua nhà ở Zimbabwe

Thế giới

4

Chiến sự Iran đang tái định hình ngành hàng không toàn cầu

Thế giới

5

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy