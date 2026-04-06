Giá xăng ở Hồng Kông đắt nhất thế giới

Trong lúc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu trên trên thế giới tăng mạnh, Hồng Kông phải đương đầu với mức giá xăng cao hơn ở bất kỳ nền kinh tế nào...

Theo trang CNN Money, người dân Hồng Kông đang phải mua xăng với giá khoảng 15,6 USD/gallon, tương đương khoảng 108.500 đồng/lít (quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank là 26.361 đồng/USD; 1 gallon bằng khoảng 3,79 lít).

Từ trước khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử này, Hồng Kông đã liên tục đứng đầu danh sách những nơi có giá xăng cao nhất thế giới - theo dữ liệu từ trang web GlobalPetrolPrices.com.

Ở Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, giá xăng gần đây đã vượt mức 4 USD/gallon (khoảng hơn 27.800 đồng/lít) - cao nhất kể từ năm 2022.

Giá xăng dầu tăng cao đặc biệt gây khó khăn cho Hồng Kông và các nền kinh tế khác ở châu Á - khu vực vốn có sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Phần lớn dầu thô và khí đốt mà các nền kinh tế châu Á được nhập khẩu từ Trung Đông được vận chuyển qua Hormuz, eo biển đang bị Iran phong tỏa. Chưa kể, hoạt động sản xuất dầu khí của các nước ở Vùng Vịnh cũng đang sụt giảm mạnh do nhiều cơ sở năng lượng bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc chiến.

Chỉ có khoảng 8,4% trong dân số 7,5 triệu người của Hồng Kông sở hữu xe hơi, nhưng các nhà kinh tế cho rằng giá xăng cao ngất ngưởng có thể làm tăng lạm phát và chi phí logistics ở vùng lãnh thổ này, từ đó lan tỏa ảnh hưởng đến các ngành khác.

Hồi tháng 3, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông John Lee, đã bày tỏ lo ngại về việc giá xăng dầu tăng cao, đồng thời cam kết theo dõi chặt chẽ sự biến động của giá cả.

Hiện tại, nguồn cung năng lượng của Hồng Kông vẫn giữ được sự ổn định nhờ thành phố này nhập khẩu khoảng 80% sản phẩm dầu từ Trung Quốc đại lục - chính quyền thành phố cho biết.

"Với lợi thế có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đại lục, Hồng Kông duy trì được nguồn cung năng lượng ổn định giữa bối cảnh thiếu hụt năng lượng ở nhiều khu vực và thành phố trên thế giới," một thông cáo báo chí của chính quyền cho biết.

Trong những ngày gần đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin ngày càng có nhiều chủ xe ở thành phố này chọn cách sang đổ xăng ở Trung Quốc đại lục - nơi giá xăng có thể chỉ bằng 1/3 so với ở Hồng Kông.

Ngay cả khi chương trình giảm giá cho thành viên được áp dụng, giá xăng ở Hồng Kông hiện tại vẫn cao hơn khoảng 15% so với trước chiến tranh - theo ông Jason Kan, một nhà tư vấn thương mại độc lập ở Hồng Kông - người sở hữu một chiếc xe hatchback nhỏ gọn.

"Mức tăng 15% chắc chắn gây ra tác động lớn, vì giá xăng ở Hồng Kông vốn đã ở mức rất cao, và chi phí nhiên liệu chiếm một phần tương đối lớn trong thu nhập trung bình của người dân Hồng Kông, đặc biệt là so với Đài Loan và Nhật Bản”, ông Kan nói với CNN Money.

Ông Kan cũng cho biết giá xăng cao càng tạo thêm động lực cho người dân Hồng Kông đi du lịch ở các thành phố Trung Quốc đại lục như Thẩm Quyến ở gần đó. Thẩm Quyến đã thu hút ngày càng nhiều du khách Hồng Kông trong những năm gần đây nhờ chi phí mua sắm và ăn uống phải chăng hơn.

"Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Hồng Kông," ông nói thêm.

Ông Liu, một tài xế giao hàng thực phẩm trong thành phố, cũng than phiền về giá xăng tăng cao khiến công việc giao hàng bằng xe máy trở nên kém hiệu quả hơn. "Chi phí để mua xăng cho việc giao hàng một bữa ăn đã tăng nhưng tiền công thì không”, ông phàn nàn.

Giá xăng cao ngất ngưởng - cùng với phí đỗ xe và phí đăng ký xe cao - khiến tỷ lệ sở hữu xe hơi ở Hồng Kông thuộc hàng thấp nhất trong số các thành phố lớn và nền kinh tế giàu có trên thế giới. Bù lại, thành phố này cũng có một mạng lưới giao thông công cộng rộng lớn và chất lượng cao.

Các nhà phân tích cho rằng giá xăng đắt đỏ của Hồng Kông là một hệ quả của các loại thuế nhiên liệu và chi phí đất đai đều ở mức cao.