OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

Nhóm OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đối tác gồm Nga, có thể sẽ đưa ra một quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong cuộc họp vào Chủ nhật tới - hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nói rằng việc tăng sản lượng này có thể sẽ chỉ là một quyết định trên giấy tờ, không có tác dụng cải thiện nguồn cung dầu trên thực tế, bởi các thành viên chủ chốt của OPEC+ khó bơm thêm dầu trong lúc chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran còn căng thẳng và eo biển Hormuz còn đóng cửa.

Cuộc chiến này đã dẫn tới việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường biển huyết mạch của hoạt động vận tải dầu lửa trên toàn cầu. Tình trạng này đã gây sụt giảm hoạt động xuất khẩu dầu từ các thành viên OPEC+ như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq. Ngay cả trước khi xung đột bắt đầu, đây là những quốc gia duy nhất trong nhóm có khả năng tăng sản lượng đáng kể.

Các thành viên khác của liên minh, chẳng hạn như Nga, cũng không thể tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và thiệt hại cơ sở hạ tầng trong cuộc chiến với Ukraine. Tại Vùng Vịnh, thiệt hại cơ sở hạ tầng từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng rất nghiêm trọng. Nhiều quan chức Vùng Vịnh cho biết sẽ mất vài tháng để khôi phục hoạt động bình thường và đạt được các mục tiêu sản xuất, ngay cả khi chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức.

Trong cuộc họp gần nhất vào ngày 1/3, ngay khi chiến tranh bắt đầu làm gián đoạn dòng chảy dầu, OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng một lượng khiêm tốn 206.000 thùng mỗi ngày cho tháng 4.

Trong khi đó, trong tháng 3 vừa qua, chiến sự đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu mất khoảng 12-15 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương với 15% tổng nguồn cung, đánh dấu vụ gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thế giới.

Kết thúc tuần vừa rồi, giá dầu thô WTI giao sau tại New York đạt 111,54 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất của loại dầu này kể từ ngày 28/6/2022. Giá dầu Brent đạt 109,03 USD/thùng.

Giá dầu có thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 150 USD/thùng nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa đến giữa tháng 5 - theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase.

Xu hướng tăng của giá dầu tiếp tục trong sáng nay (6/4), nhưng tốc độ tăng có phần chậm lại do giới đầu tư đang chờ những diễn biến mới sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra “tối hậu thư” mới yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz.

“Ngày thứ Ba sẽ là ngày tấn công vào nhà máy điện và cầu đường của Iran”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Sau đó cùng ngày, ông có một bài đăng khác, viết: “Ngày thứ Ba, 8h tối giờ miền Đông nước Mỹ”, và không kèm thêm thông tin gì. Trao đổi với trang tin MS NOW, Nhà Trắng cho biết mốc thời gian trên là hạn chót để Iran đi đến một thỏa thuận với Mỹ.

Giá dầu Brent giao sau tại London lúc gần 11h trưa 6/4 tăng gần 1% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch hơn 110 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,3%, giao dịch ở mức gần 112 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cuộc họp vào cuối tuần này sẽ thảo luận về hạn ngạch sản lượng của OPEC+ cho tháng 5. Một quyết định tăng sản lượng dầu khó có thể tác động ngay lập tức đến nguồn cung, nhưng sẽ thể hiện lập trường sẵn sàng nâng sản lượng khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại - theo các nguồn tin từ OPEC+. Công ty tư vấn Energy Aspects gọi sự gia tăng này là "học thuật" chừng nào sự gián đoạn ở eo Hormuz còn tiếp diễn.

Hôm thứ Năm vừa rồi, giá dầu Brent giao ngay đã tăng vọt lên mức hơn 141 USD/thùng, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đây là giá của những lô dầu Brent được giao trong 10-30 ngày kế tiếp, và mức giá cao như vậy phản ánh sự căng thẳng nguồn cung do eo biển Hormuz đóng cửa.