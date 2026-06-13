Cổ phiếu SpaceX tăng 19% trong phiên chào sàn, tài sản của Elon Musk đạt 1,1 nghìn tỷ USD

Cuộc IPO và phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SpaceX trên sàn Nasdaq được đánh dấu bằng những con số ấn tượng...

Cổ phiếu SpaceX tăng bùng nổ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/6), sau khi công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành có vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn chưa từng thấy trong lịch sử.

Cùng với đó, ông Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt tới mốc tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD.

Lúc đóng cửa trên sàn Nasdaq cổ phiếu SpaceX tăng 19%, đạt 161 USD/cổ phiếu, đưa định giá của công ty đạt 2,1 nghìn tỷ USD. Sau khi thị trường đóng cửa, mã SPCX này tiếp tục tăng giá, bổ sung thêm khoảng 100 tỷ USD vào vốn hóa thị trường của công ty.

Cổ phiếu SpaceX mở cửa phiên ở mức 150 USD/cổ phiếu, sau khi công ty huy động được số tiền kỷ lục 75 tỷ USD trong vụ IPO ở mức giá bán là 135 USD/cổ phiếu.

Mức giá đỉnh của SPCX trong phiên đầu tiên là 176,52 USD/cổ phiếu. Hơn 500 triệu cổ phiếu đã được giao dịch trong phiên này, gần bằng với khối lượng giao dịch của cổ phiếu Facebook trong phiên chào sàn vào năm 2012 là 580 triệu cổ phiếu.

Ông Musk cùng Chủ tịch kiêm Giám đốc hoạt động (COO) Gwynne Shotwell của SpaceX rung chuông đánh dấu cuộc chào sàn của cổ phiếu SpaceX, với ông Musk ở Texas và bà Shotwell ở sàn Nasdaq tại New York.

Trong một cuộc livestream của ngân hàng JPMorgan Chase, một trong nhà bảo lãnh phát hành của SpaceX trong cuộc IPO vừa rồi, cho biết công ty đã đạt trạng thái dòng tiền dương từ khoảng 2015. Ông nói muốn đưa SpaceX trở thành công ty đại chúng để huy động vốn cho “một giai đoạn tăng trưởng quan trọng”, với kế hoạch phóng 100.000 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo Trái Đất và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian, cùng với những sáng kiến khác.

Ông Musk thành lập SpaceX vào năm 2002 như một nhà sản xuất các sản phẩm tên lửa có thể tái sử dụng. Đầu năm nay, SpaceX thâu tóm xAI, một startup về trí tuệ nhân tạo cũng do ông Musk sáng lập. Theo đó, các trung tâm dữ liệu, các mô hình AI Grok, cùng chatbot AI và các sản phẩm khác của xAI được gộp chung vào hệ sinh thái của SpaceX. Ngoài ra, mạng xã hội X - trước đây có tên gọi là Twitter mà ông Musk đã mua lại - cũng đã trở thành một bộ phận của SpaceX.

Bộ phận duy nhất làm ăn có lãi trong SpaceX hiện nay là mảng internet vệ tinh Starlink. Theo cáo bạch thông tin trong vụ IPO vừa rồi, công ty cho biết đã lỗ tổng cộng 41,3 tỷ USD từ ngày thành lập.

Cổ phiếu Tesla - hãng xe điện mà ông Musk đã dày công gây dựng và hiện giữ vai trò CEO - tăng 1,8% trong phiên ngày 12/6, đóng cửa ở mức 406,43 USD/cổ phiếu. Vốn hóa của Tesla hiện là 1,5 nghìn tỷ USD.

Theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionares Index, khối tài sản ròng của ông Musk sau khi kết thúc phiên giao dịch này đạt 1,11 nghìn tỷ USD. Trong đó, giá trị cổ phần của ông trong SpaceX là khoảng 800 tỷ USD, và trong Tesla là khoảng 300 tỷ USD.

Giám đốc hoạt động (COO) Gwynne Shotwell của SpaceX cùng các thành viên khác của công ty trong lễ rung chuông mừng cổ phiếu SpaceX bắt đầu được giao dịch trên sàn Nasdaq ở New York ngày 12/6 - Ảnh: Reuters.

Riêng vụ IPO của SpaceX bổ sung khoảng 200 tỷ USD vào khối tài sản ròng của ông Musk. Với mức tài sản trên, ông giàu hơn cả 5 tỷ phú tiếp theo trong danh sách những người giàu nhất thế giới cộng lại. Khối tài sản ròng của ông đã lớn hơn tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Ireland hay Thụy Điển.

Ông Musk được hãng tin Bloomberg và tạp chí Forbes xác định trở thành tỷ phú vào năm 2012. Tại thời điểm đó, Forbes ước tính ông sở hữu khối tài sản ròng 2,4 tỷ USD.

Tài sản của ông Musk đạt 20 tỷ USD vào năm 2019 và tăng bùng nổ trong năm 2020 sau một đợt phân tách cổ phiếu Tesla, đưa ông trở thành người thứ 5 trên thế giới đạt mức tài sản 100 tỷ USD. Trong 6 năm tiếp theo, khối tài sản của ông đã tăng gấp hơn 10 lần.

Tốc độ tăng trưởng tài sản của ông Musk là điều mà chưa một người nào từng giữ vị trí giàu nhất thế giới trong thập kỷ này có thể đạt được, gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, và CEO Bernard Arnault của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Trong top 5 người giàu nhất thế giới hiện nay theo xếp hạng của Bloomberg, sau ông Musk là 4 tỷ phú công nghệ Mỹ, gồm hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (306 tỷ USD) và Sergey Brin (285 tỷ USD), ông Bezos (260 tỷ USD), và nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison (238 tỷ USD).