Giới chuyên gia lạc quan về tăng trưởng kinh tế Mỹ 2026

Tăng trưởng của tiêu dùng và đầu tư được cho là sẽ bù đắp lại phần thiệt hại tăng trưởng gây ra bởi thuế quan...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tăng nhẹ trong năm tới, nhưng tốc độ tăng trưởng việc làm sẽ tiếp tục chậm, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hành động từ tốn trong việc cắt giảm lãi suất - theo kết quả cuộc khảo sát nhà kinh tế học cuối năm của Hiệp hội Kinh tế học kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE).

Theo hãng tin Reuters, cuộc khảo sát với sự tham gia của 42 nhà dự báo chuyên nghiệp, tiến hành trong thời gian từ ngày 3-11/11, cho thấy dự báo trung vị về tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ trong năm 2026 là 2%, tăng từ mức 1,8% đưa ra trong cuộc khảo sát tháng 10. Mức dự báo tăng trưởng này cũng vượt xa con số khiêm tốn 1,3% đưa ra trong cuộc khảo sát tháng 6.

Tiêu dùng cá nhân và đầu tư của doanh nghiệp tăng được cho là những yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm tới. Tăng trưởng của tiêu dùng và đầu tư được cho là sẽ bù đắp lại phần thiệt hại tăng trưởng gây ra bởi thuế quan mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu. Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát có sự đồng thuận gần như tuyệt đối rằng thuế quan sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới khoảng 0,25 điểm phần trăm.

“Người trả lời trong cuộc khảo sát đề cập đến ‘tác động của thuế quan’ như là rủi ro suy giảm tăng trưởng lớn nhất đối với triển vọng kinh tế Mỹ, xét ở cả khả năng xảy ra và tác động tiềm ẩn”, theo báo cáo về kết quả khảo sát được Reuters trích dẫn.

Việc tăng cường thực thi các biện pháp kiểm soát người nhập cư cũng được xem là một yếu tố gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế Mỹ. Mặt khác, năng suất lao động tăng được nhận định là động lực quan trọng nhất có thể mang lại mức tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng.

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát dự báo tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ sẽ kết thúc năm 2025 ở mức 2,9%, thấp hơn một chút so với mức dự báo 3% đưa ra trong cuộc khảo sát tháng 10. Họ cho rằng trong năm tới, lạm phát ở Mỹ chỉ giảm nhẹ về 2,6%, trong đó thuế quan đóng góp từ 0,25 điểm phần trăm đến gần 0,75 điểm phần trăm.

Tăng trưởng việc làm được dự báo sẽ duy trì ở mức khiêm tốn so với tiêu chuẩn lịch sử, chỉ khoảng 64.000 công việc mới được tạo ra mỗi tháng - nhiều hơn so với mức tăng trưởng việc làm của cuối năm nay, nhưng thấp hơn so với tốc độ gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp được nhận định sẽ tăng lên mức 4,5% vào đầu năm 2026 và duy trì ở ngưỡng đó cho tới cuối năm.

Với sự dai dẳng của lạm phát và thị trường việc làm tăng trưởng yếu, các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12/2025, nhưng sau đó chỉ giảm lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cả năm tới. Tốc độ giảm lãi suất như vậy sẽ đủ để đưa lãi suất quỹ liên bang về gần mức trung tính (neutral) - ngưỡng lãi suất không gây cản trở hay kích thích đối với tăng trưởng và lạm phát.

Một cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Fed chi nhánh Philadelphia thực hiện và công bố kết quả vào tuần trước cho thấy dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 1,9% trong năm nay và 1,8% trong năm tới.