Giải mã xu hướng chăm sóc da sử dụng PDRN

Liệu trình chăm sóc da dựa trên hoạt chất PDRN (polydeoxyribonucleotide) không chỉ gây tò mò vì sự táo bạo mà còn thực sự mang lại hiệu quả như những gì được quảng bá: làn da rạng rỡ và khỏe mạnh hơn...

Các liệu trình chuyên nghiệp dựa trên hoạt chất PDRN sử dụng “một đoạn DNA” của cá hồi, bác sĩ Eunice Park, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo khuôn mặt, đồng thời là nhà sáng lập AIREM tại New York, cho biết. Vậy hoạt chất này là gì, và nó hiệu quả như thế nào?

PDRN THỰC SỰ CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?

Theo bác sĩ Babak Azizzadeh, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo khuôn mặt được chứng nhận hành nghề tại Beverly Hills, đồng thời là Chủ tịch đắc cử của Học viện Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tái tạo Khuôn mặt Hoa Kỳ, hiệu quả của PDRN chủ yếu đã được nghiên cứu trong bối cảnh hỗ trợ phục hồi tổn thương da.

“Trong các nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm, hoạt chất PDRN được cho là hoạt động thông qua việc kích hoạt thụ thể adenosine A2A, từ đó giúp làm dịu phản ứng viêm, kích thích hình thành mạch máu mới và hỗ trợ các quá trình tự chữa lành cũng như tái tạo collagen của da,” ông giải thích.

Nhờ tác động từ bên trong, hoạt chất này được đánh giá cao ở khả năng phục hồi làn da tổn thương, làm mờ các đốm sạm, cải thiện bề mặt da và tăng cường độ ẩm.

Theo ông Brian Murdock, Tổng giám đốc khu vực Bắc Mỹ của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Memebox, hoạt chất PDRN hoàn toàn có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho làn da, bao gồm hỗ trợ phục hồi da, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi. Các nghiên cứu cũng cho thấy PDRN có khả năng cải thiện tình trạng tăng sắc tố và giúp ngăn ngừa tổn thương da.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các bằng chứng khoa học về hiệu quả của PDRN được chứng minh khi hoạt chất này được sử dụng dưới dạng tiêm hoặc thoa trực tiếp lên làn da đang tổn thương, chẳng hạn sau các liệu trình vi kim (microneedling) hoặc laser xâm lấn.

Đáng chú ý, các đặc tính giúp làm trẻ hóa làn da của PDRN đã được nghiên cứu từ những năm 1980, trước khi trở nên phổ biến rộng rãi trong các liệu trình chăm sóc da và điều trị da liễu tại Hàn Quốc, đặc biệt là dưới dạng tiêm.

Liệu trình chăm sóc da chuyên sâu sử dụng PDRN phổ biến nhất hiện nay là Rejuran Healing Essence. Liệu trình này này sử dụng PDRN được chiết xuất từ tinh trùng cá hồi, thu hoạch khi cá bơi ngược dòng vào cơ sở được thiết kế chuyên biệt của nhà sản xuất vào cuối mùa sinh sản.

Với mức độ phổ biến ngày càng cao cùng hiệu quả được ghi nhận trong thực hành lâm sàng, không có gì ngạc nhiên khi PDRN dần xuất hiện trong các sản phẩm bôi thoa.

Bác sĩ Azizzadeh cho biết, PDRN dạng bôi cho thấy tiềm năng rõ rệt nhất khi được kết hợp với các phương pháp dẫn truyền giúp hoạt chất thẩm thấu xuống những lớp da sâu hơn, chẳng hạn như vi kim hoặc laser tạo kênh dẫn như đã đề cập. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các nghiên cứu về lĩnh vực này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và các kết luận cần được đưa ra một cách thận trọng.

BAO LÂU THÌ CÓ THỂ THẤY HIỆU QUẢ TỪ PDRN?

Theo bác sĩ Eunice Park, các bệnh nhân của bà điều trị bằng PDRN thường nhận thấy sự thay đổi trên da gần như ngay sau liệu trình, đặc biệt là những người có làn da dễ khô. “Những bệnh nhân vốn phải thoa rất nhiều Aquaphor mà da vẫn khô, sẽ nhận ra sự cải thiện rõ rệt về khả năng hấp thụ của da sau khi dùng PDRN,” bà cho biết.

Bên cạnh đó, bác sĩ Park cũng ghi nhận tình trạng sẹo mụn của bệnh nhân được cải thiện đáng kể khi kết hợp luân phiên liệu trình PDRN với laser phân đoạn.

Đối với các sản phẩm bôi ngoài da, như serum và kem chứa PDRN nói trên, người dùng cần kiên nhẫn hơn. “Bạn có thể cảm nhận được độ ẩm và những cải thiện nhẹ của làn da khá sớm, nhưng những thay đổi rõ rệt hơn sẽ cần vài tuần và nhiều khả năng sẽ không ấn tượng bằng PDRN dạng tiêm,” ông Brian Murdock cho biết.