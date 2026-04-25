Trang chủ Tài chính

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

Hoàng Sơn

25/04/2026, 11:16

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục bộc lộ nhiều điểm nghẽn khi có tới 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương đạt mức thấp hơn bình quân cả nước. Thực trạng này cho thấy áp lực lớn trong việc hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ vướng mắc và siết chặt kỷ luật thực thi…

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương
Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

Bộ tài chính vừa báo cáo về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lũy kế đến hết ngày 15/4/2026.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, tổng số vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đã được giải ngân đạt 127.390,6 tỷ đồng, tương ứng 12,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số các đơn vị thực hiện, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân đạt hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước.

Một số đơn vị nổi bật gồm các bộ như Quốc phòng, Công Thương, Công an, cùng các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Tĩnh…

Ngược lại, vẫn còn số lượng lớn đơn vị có tiến độ giải ngân thấp. Cụ thể, 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương chưa đạt mức trung bình chung.

Đáng chú ý, một số đơn vị gần như chưa giải ngân hoặc tỷ lệ rất thấp (dưới 1%) như Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam…

Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Phát biểu tại hội nghị về thúc đẩy giải ngân đầu tư công ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng tình trạng chậm tiến độ xuất phát từ cả hai phía khách quan và chủ quan.

Tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước được giao  là 1.013.443,4 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách trung ương là 363.216,8 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 650.226,6 tỷ đồng. So với kế hoạch ban đầu, vốn trung ương đã được bổ sung thêm 18.095,4 tỷ đồng.

(Báo cáo của Bộ Tài chính)

Theo đó, các yếu tố khách quan như giá vật liệu biến động, vướng mắc cơ chế, khó khăn trong giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết đã tác động không nhỏ đến tiến độ thi công.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên nhân nội tại vẫn đóng vai trò chủ yếu.

Cụ thể, việc lập kế hoạch chưa sát thực tế, phân bổ vốn còn dàn trải; nhiều dự án chưa hoàn tất thủ tục nhưng vẫn được bố trí vốn. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng thiếu quyết liệt, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa hiệu quả, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ngoài ra, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng kịp nhu cầu trong bối cảnh nhiều dự án được triển khai đồng loạt cũng là một trở ngại đáng kể đến tiến độ thi công và giải ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Để cải thiện tình hình, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, đồng thời chủ động điều chỉnh vốn giữa các dự án nhằm ưu tiên những công trình có khả năng giải ngân tốt. Các đơn vị chưa hoàn tất phân bổ vốn trung ương trước ngày 15/5/2026 phải báo cáo phương án xử lý gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2026.

Cùng với đó, yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư được đặt ra xuyên suốt, từ khâu chuẩn bị đến vận hành dự án. Công tác kiểm tra, giám sát cần được siết chặt nhằm đảm bảo kỷ luật tài chính và hạn chế thất thoát, lãng phí.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Việt Nam ban hành Chỉ thị về quản lý và sử dụng vốn gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. Sau khi Chỉ thị được ban hành, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm việc lựa chọn danh mục dự án trên cơ sở hiệu quả, gửi phương án về Bộ Tài chính trước ngày 6/5/2026 để tổng hợp, trình Chính phủ.

Đối với những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, các địa phương cần tập trung tháo gỡ, đồng thời tăng cường vận động người dân để tạo sự đồng thuận. Song song đó, việc kiểm soát giá vật liệu xây dựng cũng phải được tăng cường nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Theo đó, các địa phương cần công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết

Với các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, yêu cầu được đặt ra là tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầu tư các dự án lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, qua đó rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Bộ Tài Chính cải cách thủ tục hành chính công trình hạ tầng giao thông Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công 2026-2030 kế hoạch đầu tư công trung hạn tài chính tình hình đầu tư công 2026 tình hình giải ngân tình trạng chậm tiến độ vốn đầu tư công vướng mắc giải phóng mặt bằng

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Ngày 25/4/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trên hành trình phát triển.

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng giảm trong cả tuần này, đánh dấu tuần đi xuống đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp...

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 41% trong năm 2026

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 41% trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng

Ngày 24/6/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hoàn thiện thể chế xanh, mở đường cho dòng vốn bền vững

Hoàn thiện thể chế xanh, mở đường cho dòng vốn bền vững

Hoàn thiện thể chế tài chính xanh, mở rộng dòng vốn cho năng lượng sạch và nâng cao năng lực thực thi ESG đang trở thành những trụ cột quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

