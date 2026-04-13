Hết quý 1, có 18 bộ ngành trung ương giải ngân đầu tư công dưới 1%
Hoàng Sơn
13/04/2026, 12:42
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến tuần đầu tháng 4/2026 cải thiện hơn nhưng bức tranh chung vẫn là chậm và thiếu đồng bộ. Hiện vẫn còn 18 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%...
Theo cập nhật từ Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý
I/2026 có dấu hiệu cải thiện so với giai đoạn đầu năm.
Tính đến ngày 26/3/2026, tổng số vốn đã giải ngân đạt 96.229 tỷ đồng, tương
ứng 9,5% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Diễn biến trong tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4 cho thấy nhịp độ
giải ngân đã được đẩy nhanh hơn.
Cụ thể, từ 27/3 đến 2/4/2026, số vốn giải ngân tăng
thêm 17.147,4 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1,3 lần so với tuần trước đó. Nhờ vậy,
lũy kế giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết ngày
2/4/2026 đạt 113.376,4 tỷ đồng, tương
ứng 11,2% kế hoạch do Thủ tướng Chính
phủ giao.
Mặc dù có sự cải thiện về tốc độ, tình hình giải ngân giữa các bộ, ngành và
địa phương vẫn có sự chênh lệch rõ rệt.
Bộ Tài chính nêu rõ, tính
đến đầu tháng 4/2026, chỉ có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ
lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước.
Trong số này có các đơn vị như Ngân
hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân
tối cao; Lạng Sơn; Thành phố
Hải Phòng; Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Thành phố Hà Nội; Điện Biên; Cà Mau; Thái
Nguyên; Lai Châu; Phú Thọ; Thành phố Huế; Lào Cai; Gia Lai; Khánh Hòa; Tuyên
Quang; TP.Hồ Chí Minh.
Ở chiều ngược lại, phần lớn các đơn vị còn lại vẫn chưa theo kịp tiến độ chung. Có tới 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân, trong đó 18 bộ, cơ quan gần như chưa triển khai giải ngân hoặc tỷ lệ đạt dưới 1%.
Về quy mô kế hoạch vốn, tổng mức đầu tư công từ ngân sách nhà nước năm 2026
được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.013.443,4 tỷ đồng, bao gồm 363.216,8 tỷ đồng
vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.
So với
kế hoạch đầu năm, quy mô vốn đã được điều chỉnh tăng.
Ngân sách trung ương được bổ sung thêm 18.095,4 tỷ đồng, đồng thời các địa phương cũng chủ động điều chỉnh tăng thêm 13.136,2 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách. Như vậy, tổng mức vốn đầu tư công năm 2026 đã giao tính đến thời điểm báo cáo đã đạt 1.026.579,6 tỷ đồng.
(Bộ Tài chính)
Cụ thể, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà
nước giao đầu năm là 995.348,05 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là
345.121,45 tỷ đồng (gồm 327.440,122 tỷ đồng vốn trong nước và 17.681,328 tỷ
đồng vốn nước ngoài), còn lại 650.226,6 tỷ đồng là vốn ngân sách địa phương.
Dù vậy, số vốn chưa phân
bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự
án vẫn còn khoảng 41.624,7 tỷ đồng thuộc về 14 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương.
Nếu loại trừ phần
vốn mới được bổ sung trong tháng 3, số vốn chưa phân bổ từ đầu năm vẫn còn
23.529,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,3% tổng kế hoạch được giao, cho thấy công tác
chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục đầu tư ở một số nơi vẫn còn chậm.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, Thứ trưởng
Nguyễn Đức Chi cho rằng những tồn tại hiện nay không còn chủ yếu xuất phát từ
cơ chế, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Việc chậm trễ trong triển khai dự án,
giải ngân vốn thấp hoặc hiệu quả đầu tư chưa cao phản ánh rõ trách nhiệm của
từng đơn vị.
Trong bối cảnh đó, cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ
được siết chặt hơn, gắn trực tiếp với kết quả giải ngân. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi không chỉ nhằm tạo
áp lực mà còn là động lực buộc các bộ, ngành và địa phương phải chủ động, quyết
liệt hơn trong tổ chức thực hiện, Thứ
trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.
Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn
mạnh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đã liên tục chỉ đạo
quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn của đầu tư công. Hệ thống cơ chế, chính
sách liên quan theo đó đã được
rà soát và điều chỉnh theo hướng đồng bộ, minh bạch và thuận lợi hơn cho quá
trình triển khai.
Nhiều nội dung quan trọng đã được
cải tiến như tăng cường phân cấp, phân quyền; hoàn thiện quy trình đấu thầu và
chỉ định thầu; đơn giản hóa thủ tục trong phân bổ, thanh toán và quyết toán
vốn. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai và tài nguyên, vốn là những “nút thắt” phổ biến cũng
được tập trung xử lý nhằm bảo đảm tính liên thông trong triển khai dự án.
