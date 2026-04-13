Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hết quý 1, có 18 bộ ngành trung ương giải ngân đầu tư công dưới 1%

Hoàng Sơn

13/04/2026, 12:42

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến tuần đầu tháng 4/2026 cải thiện hơn nhưng bức tranh chung vẫn là chậm và thiếu đồng bộ. Hiện vẫn còn 18 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%...

Vẫn còn 18 bộ ngành trung ương “đứng yên” trong giải ngân đầu tư công
Vẫn còn 18 bộ ngành trung ương “đứng yên” trong giải ngân đầu tư công

Theo cập nhật từ Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2026 có dấu hiệu cải thiện so với giai đoạn đầu năm.

Tính đến ngày 26/3/2026, tổng số vốn đã giải ngân đạt 96.229 tỷ đồng, tương ứng 9,5% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Diễn biến trong tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4 cho thấy nhịp độ giải ngân đã được đẩy nhanh hơn.

Cụ thể, từ 27/3 đến 2/4/2026, số vốn giải ngân tăng thêm 17.147,4 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1,3 lần so với tuần trước đó. Nhờ vậy, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công  tính đến hết ngày 2/4/2026 đạt 113.376,4 tỷ đồng, tương ứng 11,2% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù có sự cải thiện về tốc độ, tình hình giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn có sự chênh lệch rõ rệt.

Bộ Tài chính nêu rõ, tính đến đầu tháng 4/2026, chỉ có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước. 

Trong số này có các đơn vị như Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lạng Sơn; Thành phố Hải Phòng; Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Thành phố Hà Nội; Điện Biên; Cà Mau; Thái Nguyên; Lai Châu; Phú Thọ; Thành phố Huế; Lào Cai; Gia Lai; Khánh Hòa; Tuyên Quang; TP.Hồ Chí Minh.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các đơn vị còn lại vẫn chưa theo kịp tiến độ chung. Có tới 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân, trong đó 18 bộ, cơ quan gần như chưa triển khai giải ngân hoặc tỷ lệ đạt dưới 1%.

 Nguồn: Bộ Tài chính.
 Nguồn: Bộ Tài chính.
Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Về quy mô kế hoạch vốn, tổng mức đầu tư công từ ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.013.443,4 tỷ đồng, bao gồm 363.216,8 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

So với kế hoạch đầu năm, quy mô vốn đã được điều chỉnh tăng.

Ngân sách trung ương được bổ sung thêm 18.095,4 tỷ đồng, đồng thời các địa phương cũng chủ động điều chỉnh tăng thêm 13.136,2 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách. Như vậy, tổng mức vốn đầu tư công năm 2026 đã giao tính đến thời điểm báo cáo đã đạt 1.026.579,6 tỷ đồng.

(Bộ Tài chính)

Cụ thể, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giao đầu năm là 995.348,05 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 345.121,45 tỷ đồng (gồm 327.440,122 tỷ đồng vốn trong nước và 17.681,328 tỷ đồng vốn nước ngoài), còn lại 650.226,6 tỷ đồng là vốn ngân sách địa phương.

Dù vậy, số vốn chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án vẫn còn khoảng 41.624,7 tỷ đồng thuộc về 14 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương.

Nếu loại trừ phần vốn mới được bổ sung trong tháng 3, số vốn chưa phân bổ từ đầu năm vẫn còn 23.529,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,3% tổng kế hoạch được giao, cho thấy công tác chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục đầu tư ở một số nơi vẫn còn chậm. 

Phát biểu tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng những tồn tại hiện nay không còn chủ yếu xuất phát từ cơ chế, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Việc chậm trễ trong triển khai dự án, giải ngân vốn thấp hoặc hiệu quả đầu tư chưa cao phản ánh rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Trong bối cảnh đó, cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được siết chặt hơn, gắn trực tiếp với kết quả giải ngân. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi không chỉ nhằm tạo áp lực mà còn là động lực buộc các bộ, ngành và địa phương phải chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đã liên tục chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn của đầu tư công. Hệ thống cơ chế, chính sách liên quan theo đó đã được rà soát và điều chỉnh theo hướng đồng bộ, minh bạch và thuận lợi hơn cho quá trình triển khai. 

Nhiều nội dung quan trọng đã được cải tiến như tăng cường phân cấp, phân quyền; hoàn thiện quy trình đấu thầu và chỉ định thầu; đơn giản hóa thủ tục trong phân bổ, thanh toán và quyết toán vốn. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai và tài nguyên, vốn là những “nút thắt” phổ biến cũng được tập trung xử lý nhằm bảo đảm tính liên thông trong triển khai dự án.

Bộ Tài chính than phiền về giải ngân đầu tư công của 25 đơn vị trung ương

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Từ khóa:

cải thiện tiến độ giải ngân điểm nghẽn đầu tư công Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công tài chính tình hình giải ngân tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 2 phiên liên tiếp

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 2 phiên liên tiếp

Hai phiên gần nhất là 11 và 13/4, tổng mức giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 1,3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn "4 số 9", mức giảm này dao động từ 1 triệu – 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Trái phiếu doanh nghiệp bị kìm hãm bởi cấu trúc lệch và “nút thắt” định giá

Trái phiếu doanh nghiệp bị kìm hãm bởi cấu trúc lệch và “nút thắt” định giá

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt nhiều bất cập về cấu trúc và vận hành. Nổi bật trong đó là thiếu vắng khung định giá thống nhất và hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa. Những điểm nghẽn này làm giảm tính thanh khoản, không minh bạch và không có cơ sở so sánh chất lượng các trái phiếu...

Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co

Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co

Phiên giao dịch 11/4, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm nhẹ 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần dù liên tục biến động mạnh giữa các phiên. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy