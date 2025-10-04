Thứ Bảy, 04/10/2025

Tiêu & Dùng

Giải pháp "Ready to eat" được tôn vinh tại Better Choice Awards 2025

Phương Thảo

04/10/2025, 15:27

Better Choice Awards 2025 phản chiếu toàn cảnh sự thay đổi của thị trường Việt Nam. Từ mạng xã hội AI, giải pháp giáo dục số đến xe điện phổ thông hay bữa ăn chế biến sẵn, tất cả đều minh chứng cho một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo...

Ben Food được vinh danh trong Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp.
Ben Food được vinh danh trong Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp.

Gala Better Choice Awards 2025 được tổ chức tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hòa Lạc, Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng NIC tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằm tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng.

Gala Better Choice Awards 2025 không chỉ đơn thuần là lễ trao giải thưởng, mà còn là một sân khấu trình diễn công nghệ - nghệ thuật tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tiếp tục thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Bên cạnh màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là khi những cái tên xuất sắc nhất được xướng lên trên sân khấu. Đổi mới sáng tạo không chỉ hiện diện trong sản phẩm tiêu dùng mà còn thể hiện rõ trong các giải pháp. 

Năm nay, hạng mục Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp mở ra hành trình mới cho các doanh nghiệp tiên phong, góp phần kiến tạo một Việt Nam năng động và đổi mới. Hạng mục này vinh danh 5 giải pháp Nganhang.com, UAV CT Group, LocaAI, Do Green, Ben Food.

Ben Food là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn cao cấp.
Ben Food là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn cao cấp.

Trong đó, giải pháp "Ready to eat" của Ben Food mang đến một danh mục đa dạng các bữa ăn chế biến sẵn, từ các món truyền thống Việt Nam như Cháo đậu xanh, Cá trắm kho, Gà rang gừng, đến các sản phẩm sáng tạo như Viên súp bào ngư, Viên canh cải cá rô.

Ben Food là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn cao cấp, với sứ mệnh mang đến những bữa ăn tiện lợi nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống và giá trị dinh dưỡng. Từ tháng 5/2025, Ben Food chính thức triển khai “Ready to eat” - giải pháp sấy thăng hoa ứng dụng công nghệ plasma và tiệt trùng tại Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng, giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn và chất lượng trong từng bữa ăn, đồng thời mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong ngành thực phẩm tiếp cận mô hình sản xuất - phân phối hiện đại, bền vững.

Với định hướng “ngon như nhà nấu, tiện như ăn liền”, giải pháp giải quyết trực tiếp mâu thuẫn của người tiêu dùng hiện đại: mong muốn ăn uống lành mạnh nhưng thiếu thời gian nấu nướng. Về giá cả, Ben Food định vị ở mức hợp lý: cao hơn “mì ăn liền” nhưng rẻ hơn suất ăn nhà hàng, cân bằng giữa sức khỏe - an toàn - tiện lợi.

Doanh nghiệp còn triển khai các combo tiết kiệm như “bữa trưa văn phòng 5 ngày” hay “combo gia đình”, đồng thời hỗ trợ chiết khấu hấp dẫn cho siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và doanh nghiệp nhỏ.

Giải pháp
Giải pháp "Ready to eat" của Ben Food mang đến một danh mục đa dạng các bữa ăn chế biến sẵn.

Ben Food đặt mục tiêu tiếp cận 10.000 người dùng ngay quý 2/2025, với doanh thu dự kiến 2 tỷ đồng và tăng trưởng doanh thu 70% mỗi quý trong năm đầu. Đội ngũ Ben Food có các đầu bếp được đào tạo từ khách sạn 5 sao, cùng chuyên gia R&D trên 15 năm kinh nghiệm từ Sài Gòn Food.

Đối tác sản xuất đạt chứng nhận ISO 2200 và HALAL, trong khi Ben Food đang thu hút sự quan tâm từ các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là quỹ đến từ Úc. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo mở rộng quy mô bền vững.

Với sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ sấy thăng hoa plasma lạnh và tiệt trùng Retort, Ben Food không chỉ mang đến giải pháp ẩm thực tiện lợi, an toàn mà còn giữ trọn giá trị truyền thống Việt Nam.

Sản phẩm dễ tiếp cận, giá hợp lý, tác động rõ rệt đến người dùng và doanh nghiệp, đồng thời sở hữu chiến lược mở rộng bền vững. Tất cả những yếu tố này khẳng định Ben Food xứng đáng có mặt trong Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp năm 2025.

ẩm thực Giải thưởng tiêu dùng Vneconomy

