Giải quyết nhanh chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động vùng lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Phúc Minh
02/12/2025, 09:44
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh chóng để giải quyết đúng, đủ và kịp thời quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động...
Bộ Nội vụ vừa gửi công văn tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương trên chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh chóng để giải quyết đúng, đủ và kịp thời quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề để người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.
Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính, bố trí các điểm tiếp nhận lưu động (khi bảo đảm an toàn).
Các đơn vị thiết lập và duy trì các kênh hỗ trợ từ xa: Bố trí đường dây nóng, Zalo, email để hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật tình trạng hồ sơ đang được giải quyết nhằm hạn chế việc đi lại không cần thiết.
Căn cứ điều kiện thực tế, Sở Nội vụ các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trình tự thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ nêu những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán tiền lương đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam thông qua hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp...
Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành, giáo viên được áp dụng đồng thời cả hai bảng lương. Trong đó, lương giáo viên ở cơ sở giáo dục công lập được xếp theo hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, còn ở khu vực ngoài công lập thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng...
Vườn xoài Tứ Quý đầu tiên tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, đang trở thành “hình mẫu” cho các nông dân lân cận, truyền động lực về hiệu quả kinh tế từ việc áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc bài bản...
Một đoạn đường tạm qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (Đà Lạt), vốn phải tạm dừng lưu thông hai chiều và công bố tình huống khẩn cấp hơn 10 ngày qua, đã được thông xe trở lại vào chiều ngày 30/11...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: