Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Chu Khôi
22/12/2025, 13:47
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...
Lạng Sơn là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách giảm nghèo và khơi dậy tinh thần vươn lên trong mỗi người dân, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm mạnh, từ 12,2% năm 2021 xuống còn khoảng 3% năm 2025. Bình quân mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên ổn định và phát triển kinh tế bền vững.
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người dân không cam chịu đói nghèo, chủ động thay đổi tư duy, mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và lan tỏa động lực tích cực trong cộng đồng.
Bà Đỗ Thị Đẩy, ở Khối Quảng Liên III, phường Lương Văn Tri, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, thiếu vốn sản xuất. Song bằng ý chí vươn lên và sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, bà đã từng bước ổn định cuộc sống, sửa sang lại nhà cửa. Khi kinh tế có chuyển biến tích cực, bà Đẩy chủ động xin ra khỏi hộ nghèo, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Tương tự, ông Hoàng Văn Tiệp, Khối Tàng Khảm, phường Tam Thanh, được hỗ trợ 500 cây giống hồi và 50 triệu đồng xây dựng nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tận dụng “cú hích” từ chính sách, ông cùng vợ thuê đất trồng rau sạch, phát triển chăn nuôi gà, vịt. Đến nay, gia đình ông đã thoát cận nghèo, thu nhập ổn định hơn.
Ở khu vực nông thôn, nhiều hộ gia đình đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất. Ông Tiền Văn Phương, thôn Bản Bang, xã Tri Lễ, từ hộ cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi lợn hiệu quả, kết hợp trồng 2 ha rừng keo.
Ông Hoàng Văn Hải, thôn Khòn Hẩu, xã Văn Quan, duy trì đàn lợn ổn định, kết hợp chăn nuôi gia cầm và thử nghiệm nuôi dúi thương phẩm, thu lãi khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, chính thức thoát nghèo cuối năm 2025.
Đáng chú ý, nhiều hộ dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Ông Lương Văn Eng, thôn Nà Dài, xã Tân Văn, thuộc diện hộ nghèo nhưng đã tự nguyện hiến khoảng 80m2 đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ còn trở thành điểm tựa cho cộng đồng. Ông Lăng Văn Láng, xã Thiện Long, phát triển nghề nuôi trâu thâm canh, vừa nâng cao thu nhập gia đình, vừa tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông Trương Văn Đệ, xã Hồng Phong; ông Nông Văn Sláy, xã Thiện Thuật; ông Triệu Văn Puông, xã Quý Hòa… đều chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo khi đời sống đã ổn định.
Đến Lạng Sơn, gian hàng OCOP của Hợp tác xã bánh truyền thống Mai Pha để lại nhiều ấn tượng với những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền. Bà Hoàng Thị Yên, Giám đốc Hợp tác xã Mai Pha, cho biết mỗi sản phẩm OCOP của địa phương đều kết tinh từ nguyên liệu bản địa, cách chế biến truyền thống và câu chuyện văn hóa phía sau từng món ăn.
Xuất phát từ hoàn cảnh không thể đi làm xa do phải chăm sóc con nhỏ, bà Yên lựa chọn gắn bó với nghề làm bánh gia truyền của ông bà. Từ đó, bà vừa duy trì sản xuất, vừa gìn giữ nếp nhà và phát triển kinh tế gia đình. Trong các sản phẩm của hợp tác xã, bánh ngải đặc sản trứ danh của xứ Lạng chính là món làm nên tên tuổi. Không chỉ đơn thuần là một món ăn, bánh ngải còn là ký ức văn hóa của người Lạng Sơn, gắn liền với các dịp lễ tết, khi con cháu làm bánh để dâng lên tổ tiên, gửi gắm hương sắc núi rừng và giữ gìn phong tục truyền thống.
Theo bà Yên, để xây dựng được thương hiệu OCOP bền vững, yếu tố then chốt là chất lượng sản phẩm. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký kinh doanh, truy xuất nguồn gốc đều phải được thực hiện bài bản, minh bạch. Không dừng lại ở sản xuất, bà Yên còn tích cực đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, sự kiện và lớp tập huấn để quảng bá. Với bà, mỗi chương trình là thêm một cơ hội để sản phẩm OCOP Lạng Sơn đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Trong quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người yếu thế theo hướng thiết thực và bền vững.
Trong khuôn khổ chương trình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 20/12/2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực đã được triển khai như khám, chữa bệnh miễn phí; tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp và cung ứng dịch vụ việc làm cho người dân.
Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức giới thiệu, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu gắn với sinh kế bền vững và hành trình “thoát nghèo” của người dân địa phương. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội đã trao tặng vật tư nông nghiệp, cây, con giống nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.
Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã trao chứng nhận và quà tặng cho 20 gương điển hình có ý chí vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực lao động, chủ động tạo thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.
Đại diện doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, ông Trần Anh Hoạt, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc Thú y Amavet và thầy Trương Văn Tâm, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cũng trao những phần quà động viên các gương điển hình.
Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trao tặng 70 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động nằm trong chương trình “Cùng em tới lớp”, góp phần tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức đã tổ chức tri ân các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 và các hoạt động an sinh xã hội.
Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...
Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, xác định thời hạn của giấy phép lao động tối đa với lao động nước ngoài là 10 năm...
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...
Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đã xác định: hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: