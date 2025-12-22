Thứ Hai, 22/12/2025

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Đỗ Mến

22/12/2025, 14:58

Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sáng 22/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án với các bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo, nộp lại các khoản tiền đã nhận. Các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng; một số bị cáo là người cao tuổi…Đặc biệt, hậu quả trong vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm tuyên hình phạt với các bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết mới, có căn cứ để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo. Từ đó, Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo. Có 3 bị cáo không kháng cáo nhưng vẫn được xem xét giảm nhẹ.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) đề nghị nộp thêm 2 nhà đất để khắc phục hậu quả song tòa phúc thẩm không chấp nhận với lý do nhà đất là bất động sản liên quan đến tài sản chung, riêng của gia đình bị cáo.

Từ đó, tòa phúc thẩm quyết định tuyên phạt nhóm bị cáo tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 14 năm) mức án 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ, án sơ thẩm 12 năm) mức án 8 năm 6 tháng tù; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ, án sơ thẩm 8 năm) mức án 6 năm tù.

Có 3 bị cáo nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm là 3 năm tù).

Một số bị cáo nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán cũng được giảm án tù gồm bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, án sơ thẩm 4 năm tù) còn 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Quốc Trị (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù ) còn 3 năm tù…

Có 3 bị cáo nhóm tội Nhận hối lộ mặc dù không kháng cáo nhưng gia đình có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt và được tòa phúc thẩm chấp nhận gồm: Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi – cũ, án sơ thẩm 7 năm tù) còn 5 năm tù; Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở giao thông vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ, án sơ thẩm 8 năm tù) còn 6 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù) còn 4 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.

Hành vi sai phạm của các bị cáo gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, chi hối lộ 132 tỷ đồng để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để họ tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu.

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Việc bị cáo Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Hành vi của các bị cáo trong vụ án này là khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm. 

Do không kháng cáo nên bị cáo Hậu chấp hành hình phạt chung mức án 30 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...

Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, xác định thời hạn của giấy phép lao động tối đa với lao động nước ngoài là 10 năm...

