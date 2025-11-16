Chủ Nhật, 16/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển

Tùng Dương

16/11/2025, 15:39

Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...

Rác thải nhựa ven biển cũng ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển Việt Nam. Ảnh minh họa
Rác thải nhựa ven biển cũng ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển Việt Nam. Ảnh minh họa

Cục Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa khởi động Dự án “Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về Rác thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi xanh hậu COVID-19 tại Việt Nam”.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương là một trong những thách thức môi trường toàn cầu, mang tính xuyên biên giới, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Rác thải nhựa ven biển cũng ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển Việt Nam, đòi hỏi những nỗ lực hành động quyết liệt và kịp thời.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương, trong đó đặt mục tiêu giảm 75% lượng rác thải nhựa ra đại dương vào năm 2030.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng việc sử dụng nhựa dùng một lần, đòi hỏi cần đẩy nhanh hành động trong giai đoạn phục hồi xanh của đất nước.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các ngành kinh tế biển như du lịch, thủy sản, vận tải biển, đồng thời cũng để lại một “di sản môi trường” đáng lo ngại với lượng rác thải nhựa tăng vọt, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần, khẩu trang, chai/lọ, bao y tế và đồ dùng sinh hoạt.

Rác thải nhựa ven biển cũng ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển Việt Nam, đòi hỏi những nỗ lực hành động quyết liệt và kịp thời. Ảnh minh họa
Rác thải nhựa ven biển cũng ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển Việt Nam, đòi hỏi những nỗ lực hành động quyết liệt và kịp thời. Ảnh minh họa

Dự án “Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về chất thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi xanh hậu COVID-19 tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua UNDP và triển khai trong 4 năm với mục tiêu: Tăng cường thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 ở cấp quốc gia và thí điểm tại tỉnh Gia Lai, góp phần phục hồi xanh sau COVID-19;

Cùng với đó thông qua các hoạt động hỗ trợ Khung chính sách về nhựa đại dương và thay đổi hành vi để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ trọng tâm nhằm tăng cường khung chính sách, thúc đẩy thay đổi hành vi, nâng cao giám sát và chia sẻ tri thức, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp cấp địa phương.

Dựa trên các mô hình thành công do UNDP hỗ trợ như Nhà máy tái chế vật liệu (MRF) tại Quy Nhơn và mô hình “ngư dân mang rác từ biển vào bờ”, dự án sẽ triển khai thí điểm tại tỉnh Gia Lai nhằm giảm thiểu rò rỉ rác nhựa ra môi trường.

Theo bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam “Việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia năm 2019 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới quản lý đại dương bền vững. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức mới, làm gia tăng tiêu thụ nhựa dùng một lần và nhấn mạnh nhu cầu phục hồi xanh.”

"Thông qua các hành động địa phương bao gồm giảm phát sinh rác, phân loại tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, Dự án hướng tới giảm 2.000 tấn rác thải nhựa. Mức giảm tải ô nhiễm này sẽ đồng thời góp phần cải thiện 7,2km sinh cảnh biển”, bà Francesca Nardini thông tin.

Đại diện UNDP cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về giám sát, đánh giá và an toàn môi trường- xã hội của UNDP và GEF, góp phần tăng cường năng lực quản lý rác thải nhựa đại dương và thúc đẩy kinh tế biển bền vững, hướng tới một tương lai tuần hoàn, phát thải thấp và không còn rác thải nhựa cho đại dương và cộng đồng ven biển Việt Nam.

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, hồi sinh rác thải nhựa

08:30, 17/10/2025

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, hồi sinh rác thải nhựa

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

17:16, 11/09/2025

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Từ khóa:

Cục Biển và Hải đảo Dự án hỗ trợ phục hồi xanh hậu COVID-19 GEF Gia Lai kinh tế biển Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh ngư dân ô nhiễm môi trường biển Quỹ môi trường toàn cầu rác rác thải nhựa đại dương tái chế tiêu thụ nhựa một lần

Đọc thêm

Myanmar xoay trục sang năng lượng mặt trời trước khủng hoảng điện nghiêm trọng

Myanmar xoay trục sang năng lượng mặt trời trước khủng hoảng điện nghiêm trọng

Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...

Gieo mầm xanh bên bờ sông Mã

Gieo mầm xanh bên bờ sông Mã

Giữa thời đại mà nhiều người trẻ rời quê tìm cơ hội nơi phố thị, Duyên lại đi ngược dòng, trở về vun trồng những luống dưa bên sông Mã. Với cô, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là cách gìn giữ đất đai, khơi dậy tình yêu quê hương bằng những mùa xanh bền vững...

Điện hạt nhân - chìa khóa giúp Phần Lan tự chủ năng lượng

Điện hạt nhân - chìa khóa giúp Phần Lan tự chủ năng lượng

Phần Lan đang trở thành hình mẫu của châu Âu trong hành trình thoát phụ thuộc năng lượng Nga. Bằng cách đẩy mạnh điện hạt nhân, tăng tốc năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung LNG, quốc gia Bắc Âu này đã xây dựng được một hệ thống năng lượng ổn định, ít rủi ro và bền vững hơn.

Cà Mau tạo đột phá hai mũi nhọn kinh tế: Phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch

Cà Mau tạo đột phá hai mũi nhọn kinh tế: Phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch

Tỉnh Cà Mau đang đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc tập trung phát triển hai mũi nhọn kinh tế: năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch, công nghệ cao...

TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông

TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông

TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn mới trong chiến lược phát triển xanh, khi ô nhiễm không khí và phát thải giao thông đã trở thành thách thức trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 46-2025

Ấn phẩm

2

Thủ tướng và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria và Nam Phi

Tiêu điểm

3

Thủ tướng: Tự hào về những người gieo mầm tri thức

Dân sinh

4

Xu thế dòng tiền: Không xuất hiện bán tháo, thị trường đã “kiệt cung”?

Chứng khoán

5

OpenAI đã chia bao nhiêu doanh thu cho Microsoft?

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy