Giám đốc công ty xây dựng chiếm đoạt 78 tỷ đồng của nhà đầu tư

Đỗ Mến

04/12/2025, 16:03

Theo Viện kiểm sát, Định đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án bất động sản không có thật để chiếm đoạt số tiền 78 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, cựu giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại DKD) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ở Hà Nội), bị chiếm đoạt số tiền 78 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, vợ chồng ông H. đến tìm hiểu để mua căn hộ tại dự án bất động sản ở Hưng Yên. Thời điểm này, mặc dù chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án này song Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ.

Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng bị cáo đã nhận của vợ chồng ông này hơn 33,7 tỷ đồng. Đến ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này nhằm mục đích để nhà đầu tư tin tưởng, không đòi lại tiền.

Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi thì Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đó lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao là dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Thế giới Hoàng Gia và dự án Khu giãn dân Trùng Quán.

Bị cáo Định cho vợ chồng ông H. xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở Thế giới Hoàng Gia. Thực tế, Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này, cũng không được ủy quyền bán căn hộ. Định không nói rõ với bị hại cụ thể đầu tư mua bao nhiêu căn hộ và giá mua.

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột bị hại. Do đó, phía bị hại càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của Định. Theo đó, từ ngày 5/8/2022 đến ngày 17/12/2022, ông H. chuyển cho Định hơn 44,9 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo nhận tổng cộng 78 tỷ đồng của vợ chồng ông H. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H. phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn. Ngày 19/8/2024, Định bị bắt trong trường hợp khẩn cấp.

Cáo trạng còn thể hiện, Định nhận hơn 26,6 tỷ đồng của vợ chồng ông H. liên quan đến việc vay mượn cá nhân và đầu tư kinh doanh khác. Do không có tài liệu liên quan, hai bên xác nhận đây là khoản vay mượn dân sự nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét, giải quyết trong vụ án này. Đến nay, phía bị hại yêu cầu Định phải trả lại số tiền chiếm đoạt là 78 tỷ đồng.

bất động sản chiếm đoạt tài sản lừa đảo

Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống ảnh hưởng ô nhiễm không khí

Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống ảnh hưởng ô nhiễm không khí

Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân trước những ảnh hưởng có hại của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã xây dựng khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe...

Y tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm về cơ chế tài chính, đất đai

Y tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm về cơ chế tài chính, đất đai

Theo đại biểu Quốc hội, cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là cơ chế về tài chính và đất đai...

Thẻ bảo hiểm y tế tự động gia hạn cho người hưởng lương hưu

Thẻ bảo hiểm y tế tự động gia hạn cho người hưởng lương hưu

Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người được hưởng lương hưu là miễn phí trong suốt quá trình hưởng và được tự động gia hạn. Người hưởng lương hưu không cần đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế…

Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp

Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp

Chiều 3/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, với 419/420 tổng số Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99,7%...

Tăng cơ hội tiếp cận việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật

Tăng cơ hội tiếp cận việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật

Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, bà Park Sinwon, nhấn mạnh an sinh xã hội để bảo vệ, đồng thời là nền tảng trao quyền. Khi người khuyết tật được tiếp cận an sinh xã hội đầy đủ và có cơ hội việc làm ý nghĩa, họ có thể tham gia trọn vẹn, đóng góp cho xã hội...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Huế "rộng cửa" đón dự án khu công nghiệp xanh – thông minh- bền vững

Chuyển động xanh

2

TP. Hồ Chí Minh đề xuất được hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

Bất động sản

3

Tỷ phú Dell quyên góp hơn 6 tỷ USD cho sáng kiến của Tổng thống Trump

Thế giới

4

Giải pháp giúp người dân vượt qua áp lực giá nhà leo thang

Bất động sản

5

Siêu thị vào cuộc bình ổn giá rau xanh và thực phẩm tươi sống

Thị trường

