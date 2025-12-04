Giám đốc công ty xây dựng chiếm đoạt 78 tỷ đồng của nhà đầu tư

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Đỗ Mến
04/12/2025, 16:03
Theo Viện kiểm sát, Định đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án bất động sản không có thật để chiếm đoạt số tiền 78 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, cựu giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại DKD) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ở Hà Nội), bị chiếm đoạt số tiền 78 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tháng 4/2022, vợ chồng ông H. đến tìm hiểu để mua căn hộ tại dự án bất động sản ở Hưng Yên. Thời điểm này, mặc dù chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án này song Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ.
Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng bị cáo đã nhận của vợ chồng ông này hơn 33,7 tỷ đồng. Đến ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này nhằm mục đích để nhà đầu tư tin tưởng, không đòi lại tiền.
Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi thì Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đó lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.
Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao là dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Thế giới Hoàng Gia và dự án Khu giãn dân Trùng Quán.
Bị cáo Định cho vợ chồng ông H. xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở Thế giới Hoàng Gia. Thực tế, Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này, cũng không được ủy quyền bán căn hộ. Định không nói rõ với bị hại cụ thể đầu tư mua bao nhiêu căn hộ và giá mua.
Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột bị hại. Do đó, phía bị hại càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của Định. Theo đó, từ ngày 5/8/2022 đến ngày 17/12/2022, ông H. chuyển cho Định hơn 44,9 tỷ đồng.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo nhận tổng cộng 78 tỷ đồng của vợ chồng ông H. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H. phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn. Ngày 19/8/2024, Định bị bắt trong trường hợp khẩn cấp.
Cáo trạng còn thể hiện, Định nhận hơn 26,6 tỷ đồng của vợ chồng ông H. liên quan đến việc vay mượn cá nhân và đầu tư kinh doanh khác. Do không có tài liệu liên quan, hai bên xác nhận đây là khoản vay mượn dân sự nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét, giải quyết trong vụ án này. Đến nay, phía bị hại yêu cầu Định phải trả lại số tiền chiếm đoạt là 78 tỷ đồng.
11:01, 16/05/2025
