Giám đốc Nhân sự Home Credit: "Đầu tư vào con người là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp"
Khánh Huyền
09/09/2025, 14:07
Đối với Home Credit, văn hóa học tập không chỉ là nền tảng để doanh nghiệp phát triển, mà còn là điểm gắn kết nhân sự nếu biết phát huy đúng cách.
Mới đây, bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự tại Home Credit Việt Nam đã xuất hiện tại chương trình People Matter của Vietsuccess, mang đến câu chuyện về hành trình xây dựng và phát huy văn hóa học tập trọn đời tại doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đội ngũ tăng cường kiến thức, kỹ năng để thích ứng với thời đại mới.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển con người và văn hóa, bà Hạnh tin rằng văn hóa học tập là nền tảng, là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp trường tồn.
“Trong thời đại biến động nhanh, nhất là với sự trỗi dậy của AI và chuyển đổi số, tổ chức nào cũng phải liên tục học hỏi và nâng cao năng lực. Chúng ta cần học không chỉ để giỏi hơn, mà để không bị lỗi thời”, bà Hạnh nói.
Đó là lý do tại Home Credit Việt Nam, đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp.
Chia sẻ tại People Matter, bà Văn Thị Hồng Hạnh cho biết văn hóa học tập ở Home Credit được xây dựng trên nền tảng Tư duy - Cam kết - Hành động, trong đó lãnh đạo đóng vai trò nòng cốt.
Là hình mẫu của việc học tập trong doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo thường xuyên trau dồi bản thân thông qua những chương trình Đào tạo (Training), Cố vấn (Mentoring) và Khai vấn (Coaching) từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài tổ chức, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
Từ đó, Tổng giám đốc và Ban điều hành không chỉ truyền cảm hứng học tập và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ nhân sự, mà còn ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc đào tạo nhân tài và xây dựng văn hóa kết nối. Điển hình, trong năm qua, công ty đã triển khai chuỗi Hội thảo Tư duy thiết kế (Design Thinking), thúc đẩy làm việc nhóm, sáng tạo và đề xuất giải pháp theo nhóm.
Nhằm thúc đẩy văn hoá học tập trọn đời, Home Credit cũng nỗ lực đa dạng hóa các hình thức học tập và phát triển cho nhân viên để biến việc học trở nên hứng thú, thuận tiện và có ứng dụng thực tiễn. Các chương trình học được thiết kế với đa dạng chủ đề, hình thức, cấp độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ở mọi lúc, mọi nơi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi Home Credit có hơn 6,500 nhân viên trải dài trên khắp cả nước.
Nổi bật trong các hoạt động là chuỗi chương trình Chia sẻ kiến thức từ Chuyên gia (Home-Schooled Expert Series) được tổ chức vào chiều thứ 5 hàng tuần do các diễn giả nội bộ hoặc bên ngoài chia sẻ.
Trên tất cả, với Home Credit, việc học chủ yếu phải đến từ công việc thực tế, đòi hỏi người học dấn thân vào công việc và tìm tòi giải pháp với sự hướng dẫn và đồng hành của người quản lý. Theo bà Hạnh, công ty đang áp dụng mô hình 70-10-20, trong đó 70% là học từ trải nghiệm công việc thực tế, 20% học qua tương tác và quan hệ xã hội, 10% còn lại đến từ học tập chính quy.
Đáng chú ý, Home Credit luôn tiên phong trong việc chuyển đổi số, nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khuyến khích hơn nữa việc học tập và tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên.
Ngoài ra, công ty có cơ chế ghi nhận và tưởng thưởng giảng viên nội bộ và học viên có thành tích tốt về số giờ học tập, số giờ chia sẻ kiến thức và nhận được đánh giá tích cực từ học viên. Điều này là cốt lõi để khuyến khích nhân viên dành thời gian phát triển bản thân, chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp, chuyển đổi vai trò của nhân viên từ người học sang người truyền cảm hứng, từ đó ghi nhớ và vận dụng các kiến thức mình có vào công việc và cuộc sống.
Home Credit cũng là một trong những công ty có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc luân chuyển nội bộ, song song với cá nhân hóa lộ trình phát triển, giúp gia tăng tỷ lệ gắn kết của nhân viên, đặc biệt trong các vị trí lãnh đạo và nhân sự chủ chốt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ, điển hình là chương trình phát triển tài năng trẻ (Home Racer Program) đã khởi động mùa thứ 4.
Theo khảo sát trong năm 2025, Home Credit ghi nhận mức độ hài lòng đối với các khóa đào tạo đạt trung bình 4,75/5. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 80 điểm, riêng đánh giá của nhân viên về mục Growth (phát triển bản thân) và Leadership (kỹ năng lãnh đạo) đều đạt 94%. Tỷ lệ giữ chân nhân viên luôn không ngừng cải thiện qua từng năm và thuộc top đầu trong ngành tài chính tiêu dùng.
“Với khả năng gắn kết nhân viên và văn hoá làm việc xuất sắc, Home Credit liên tục được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ tại giải thưởng HR Asia Award suốt 5 năm liên tiếp. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhân viên, củng cố văn hóa gắn kết, tăng cường hợp tác liên thế hệ và kiến tạo một tổ chức sẵn sàng cho tương lai”, bà Hạnh chia sẻ
Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ
Hơn 10 năm thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, nhiều khu công nghệ thông tin tập trung đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều quy định đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành...
Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và FPT chính thức công bố Go-live giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT CFS.
Hơn 10.000 công ty công nghệ hiện diện tại Thái Nguyên
Trong lĩnh vực công nghệ, Thái Nguyên hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó 227 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thái Nguyên đang hoàn thiện thủ tục thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình và Trung tâm dữ liệu, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp bán dẫn, UAV và công nghệ cao…
Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá phục vụ cho các dự án hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra những đề xuất quan trọng như tạo ra cơ chế cấp phép linh hoạt, mở rộng đối tượng không đấu giá quyền khai thác vật liệu xây dựng, tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng…
Công nghiệp Hà Nội: Từ bao cấp khó khăn tới hội nhập toàn cầu
Ngày nay, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi sầm uất với cao ốc, cửa hàng san sát, ít ai hình dung nơi đây từng là cụm công nghiệp nổi tiếng bậc nhất Thủ đô – Cao Xà Lá (Cao su, Xà phòng, Thuốc lá). Ngay gần đó là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Nhà máy Giày Thượng Đình, Nhà máy Cơ khí Hà Nội cùng nhiều xí nghiệp lớn nhỏ khác, tạo nên một “hệ sinh thái” công nghiệp phong phú, cung cấp hàng loạt sản phẩm thiết yếu cho Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung suốt nhiều thập kỷ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: