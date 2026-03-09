Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Tuệ Lâm

09/03/2026, 20:49

Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện.

Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, ngày 6/3/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP với các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trước rủi ro địa chính trị. 

Nghị quyết cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên chủ động hơn trong hoạt động mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. 

Trong thông báo phát đi mới đây, Petrovietnam cho biết đơn vị đã chủ động kiến nghị và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Trong đó, Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Song song với các giải pháp chính sách, Petrovietnam đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, để xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong các tháng tới.

Đồng thời, Petrovietnam đã làm việc với các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm các hợp đồng mua dầu mới nhằm duy trì sản xuất. Trong khi đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẵn sàng hỗ trợ NSRP khi cần thiết. 

Liên quan đến vấn đề nhân sự và tài sản của các đơn vị tại khu vực Trung Đông, Petrovietnam đã làm việc với Bộ Ngoại giao để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại khu vực này.

Về vấn đề nguồn cung khí và LNG cho sản xuất điện, hiện nay Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện, với sản lượng khoảng 9 triệu m3/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Đối với LNG, PV GAS đã thu xếp hai chuyến tàu LNG, bảo đảm cung cấp khí cho sản xuất điện và công nghiệp trong những tháng tới. Các chuyến tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng leo thang nên chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, giá LNG trên thị trường quốc tế hiện đã tăng.

Để đảm bảo nguồn cung LPG, Petrovietnam đang tích cực chuẩn bị các phương án dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để sớm tiếp cận các nguồn cung mới.

Ở thượng nguồn, PVEP và Liên doanh Vietsovpetro được yêu cầu duy trì và phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, đồng thời giảm thiểu tác động từ chi phí vận chuyển gia tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường.

Các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ đều sản xuất ổn định, sử dụng nguồn khí trong nước, nhờ đó có lợi thế ổn định về chi phí sản xuất so với nhiều nhà máy phụ thuộc vào nguồn khí nhập khẩu.

Trong lĩnh vực vận tải, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chủ động rà soát và điều chỉnh hoạt động của đội tàu, đảm bảo các tàu đã được đưa về vị trí neo đậu an toàn và chuẩn bị phương án di chuyển khỏi vùng rủi ro khi cần thiết.

Song song với đó, Petrovietnam đã thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Với các giải pháp và sự ứng phó chủ động, kịp thời này, Petrovietnam khẳng định cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường nội địa, hạn chế tối đa tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối với thị trường năng lượng trong nước.

Ngày 1/3, Petrovietnam ban hành Công văn số 1433/CNNL-TMDV yêu cầu các đơn vị tăng cường điều hành nguồn cung, xây dựng các kịch bản bảo đảm đủ xăng dầu cho thị trường nội địa trong mọi tình huống.

Tiếp đó, ngày 2/3, Petrovietnam báo cáo Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ Công Thương, Tài chính và Ngoại giao về tác động của xung đột Trung Đông đối với thị trường xăng dầu trong nước, đồng thời kiến nghị các giải pháp ứng phó.

Đến ngày 3/3, Tập đoàn tiếp tục ban hành Chỉ thị số 1502/CT-CNNL yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, tăng cường dự báo và triển khai các giải pháp ứng phó. Cùng ngày, Petrovietnam có văn bản gửi Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đề nghị thực hiện các biện pháp cấp thiết nhằm duy trì vận hành ổn định của nhà máy.

VnEconomy