Giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần với người chịu áp lực cao, kéo dài trong công việc

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một
số điều của Luật Phòng bệnh. Trong
đó, dự thảo đang đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện giám
sát nguy cơ rối loạn tâm thần.
Theo dự thảo
thông tư, đối tượng giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần gồm 3
đối tượng: Người mắc rối
loạn tâm thần; người tử
vong do rối loạn tâm thần; người
có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần.
Trong đó, đáng chú ý, các yếu tố nguy cơ mắc rối loạn tâm thần
gồm có yếu tố nguy cơ khác là áp lực cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế.
Theo định nghĩa tại khoản 19 Điều 2 Luật
Phòng bệnh 2025, rối loạn tâm thần là
tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi sự thay đổi trong tư duy, cảm xúc hoặc hành vi
của một người gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cá nhân, xã hội, học tập và
lao động.
Như vậy, đây
là lần đầu tiên, Bộ Y tế đề xuất đưa các yếu tố nguy cơ như áp lực học tập,
áp lực công việc, stress kéo dài... vào diện giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần
bên cạnh một số loại rối loạn tâm thần phổ biến gồm tâm thần phân liệt, động
kinh và trầm cảm, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ…
Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng quy định các yếu tố nguy cơ mắc rối loạn tâm thần, bao gồm yếu tố nguy cơ về
sinh học, di truyền như có
người thân mắc rối loạn tâm thần làm tăng nguy cơ; tổn thương não do chấn thương sọ
não, tai biến mạch máu não.
Bệnh lý mạn tính: Đái tháo đường, tim mạch, ung thư,
HIV/AIDS, động kinh. Giai
đoạn sinh lý đặc biệt: Dậy thì, sau sinh, tiền mãn kinh – mãn kinh, người cao
tuổi.
Yếu tố
nguy cơ về tâm lý như stress
kéo dài hoặc sang chấn tâm lý: Mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; bạo lực gia đình, xâm hại, tai nạn, thảm
họa. Đặc điểm nhân cách: Nhạy cảm, dễ
lo âu, tự ti, cầu toàn quá mức. Kỹ
năng đối phó kém: Không biết cách quản lý stress, cảm xúc tiêu cực; từng có ý nghĩ tự sát, hành vi tự sát.
Yếu
tố nguy cơ về xã hội: Cô lập xã hội, thiếu hỗ trợ từ gia đình – cộng đồng; kỳ thị, phân biệt đối xử, đặc biệt với
người yếu thế; môi trường
sống không an toàn - bạo lực,
tội phạm, thiên tai; lạm dụng
chất kích thích (nghiện rượu, bia; ma túy, chất kích thích, lạm dụng thuốc an
thần).
Yếu tố
nguy cơ khác, bao gồm áp lực
cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế.
Đối với từng rối loạn tâm thần cụ thể, dự thảo thông tư quy định cần thu thập
các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, mã định
danh cá nhân hoặc số thẻ bảo hiểm y tế, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, dân tộc,
địa chỉ nơi cư trú.
Về thông tin mắc bệnh như tên bệnh, ngày
chẩn đoán, cơ sở chẩn đoán, tình trạng bệnh (tình trạng tái phát, nhập
viện lại, mức độ nặng), theo dõi dùng thuốc hằng tháng, phục hồi chức năng (lao
động, công tác, vệ sinh cá nhân), tình hình kiểm tra tại nhà.